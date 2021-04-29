Проект FRONT выпустил весенне-летний дроп с косынками и мужскими рубахами петербургских марок

Front — это онлайн-магазин одежды, аксессуаров и предметов для дома, который объединяет дизайнеров, работающих с традициями и эстетикой народного костюма. У проекта уже была коллаборация с российским этнографическим музеем, а сейчас вышел его первый весенне-летний дроп.
В него вошли платья, юбки, рубахи, узбекские чапаны, а также мужские рубашки с авторскими принтами от петербургской марки «МИША». Дополнен дроп классными аксессуарами — очками из бересты сибирского бренда BREVNO, ожерельями berega и косынками, опять же, от петербуржцев O R N A M E N T Ы.
Дроп доступен для покупки в онлайн-магазине Front.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.