Проект FRONT выпустил весенне-летний дроп с косынками и мужскими рубахами петербургских марок

Front — это онлайн-магазин одежды, аксессуаров и предметов для дома, который объединяет дизайнеров, работающих с традициями и эстетикой народного костюма. У проекта уже была коллаборация с российским этнографическим музеем, а сейчас вышел его первый весенне-летний дроп.