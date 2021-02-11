У Российского этнографического музея вышла коллаборация с онлайн-магазином Front

Три дизайнера Front приняли участие в коллаборации: Мasha Andrianova, Yulia Ten и Аня Толстая. Они создали мини-коллекции на основе выставочных объектов музея. На первом этапе работы дизайнеры изучали экспонаты фондов вместе с экспертами. Как итог — тематические капсулы из трех вещей — коллекция Мasha Andrianova посвящена русскому Северу, Yulia Ten — костюму народа Айны, Ани Толстой — верхней одежде восточных славян.