У Российского этнографического музея вышла коллаборация с онлайн-магазином Front

В конце октября fashion-журналист, историк моды, автор Telegram-канала Front Fashion Ольга Михайловская и Евгения Филиппова создали — онлайн-магазин марок, работающих с эстетикой народного костюма, Front. Сегодня у проекта вышла первая коллаборация и сразу с Российским этнографическим музеем. Совместная коллекция посвящена выставочным объектам музея и призвана показать современность народного костюма.
Три дизайнера Front приняли участие в коллаборации: Мasha Andrianova, Yulia Ten и Аня Толстая. Они создали мини-коллекции на основе выставочных объектов музея. На первом этапе работы дизайнеры изучали экспонаты фондов вместе с экспертами. Как итог — тематические капсулы из трех вещей — коллекция Мasha Andrianova посвящена русскому Северу, Yulia Ten — костюму народа Айны, Ани Толстой — верхней одежде восточных славян.
Вещи из коллаборации уже доступны на сайте Front.
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