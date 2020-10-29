Fashion-журналист, стилист, историк моды и автор Telegram-канала Front Fashion Ольга Михайловская создала проект Front Fashion Russia. Это онлайн-магазин одежды, аксессуаров и предметов для дома, который объединяет дизайнеров, работающих с традициями и эстетикой народного костюма. А как итог создающих современные вещи.
Историк моды Ольга Михайловская запустила онлайн-магазин, в котором собрала марки, работающие с народным костюмом
Ольга Михайловская и ее партнер по проекту fashion-продюсер, пиарщик, директор по развитию брендов Евгения Филиппова работают как с начинающими, так и с уже известными марками. Среди них локальные российские бренды, а также представители постсоветского пространства, Китая и Франции. Объединяет всех дизайнеров работа с традиционными приемами, техниками и ремеслами. Это могут быть крой, ткань, вышивка, ручная отделка или фрагмент старой крестьянской рубахи.
Онлайн-магазин Front Fashion Russia
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.