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35 главных сумок сезона: от it-bags до легендарной классики

Предлагаем весной и летом ударить по цвету и фактурам! Поэтому собрали сумки в одном из главных оттенков сезона (спойлер: зеленом), плетенные, стеганные и варианты из денима, а также аксессуары с татуировками, плиссировкой и архивными снимками в качестве декора. При этом без классики, конечно, тоже не обошлось.

  • Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 307 000 руб.

  • Dior, Невский пр., 113/4

  • Loewe, Babochka, Невский пр., 153, 249 500 руб.

  • Valentino, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 79 950 руб.

  • Imakebags, купить онлайн, 15 500 pуб.

  • Furla, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 32 000 руб. 

Этой весной случился бум на все зеленое и фисташковое. Например, Bottega Veneta выпустили фисташковый вариант своей The Padded Cassette специально для России, а блогеры и стритстайлеры поголовно сменили бежевую униформу на зеленую. Цвет жизнеутверждающий и максимально летний, поэтому лично мы ничего не имеем против!

  • Prada, ул. Большая Конюшенная, 13, 185 000 руб.

  • The Row, Babochka, Невский пр., 153, 214 500 руб.

  • Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 212 300 руб.

  • Givenchy, Babochka, Невский пр., 153, 223 000 руб.

  • COINS SOPHIE, купить онлайн, 14 500 руб.

  • Coccinelle, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 28 900 руб. 

  • Maje, Большой пр. П. С., 57/1

Без легенд вроде Prada Cleo и Gucci Ophidia не мыслим себя не только мы, но и креативные директоры модных домов. Так Алессандро Микеле в сезоне весна-лето 2021 добавил к модели Ophidia широкую ленту Web, которая впервые появилась в 1950-х, и монограмму, составленную из инициалов Гуччио Гуччи, датированную 1960-м. А на последнем показе Prada мы увидели знаковую Cleo в новом варианте.

  • Jacquemus, Babochka, Невский пр., 153, 39 400 руб.

  • Claudie Pierlot, Au Pont Rouge, Наб. р. Мойки, 73

  • Miu Miu, Babochka, Невский пр., 153, 122 500 руб.

  • Loewe, Babochka, Невский пр., 153, 155 000 руб.

  • Gerard Darel, Большой пр. П. С., 23

  • Jil Sander, 4Babochka, Невский пр., 153, 9 800 руб.

Сезонные сумки способны обеспечить летнее и пляжное настроение, даже если вы не собираетесь покидать город и отправляться на море. В плетенках, авоськах и корзинках вполне можно носить не только крем с SPF, но и рабочий ежедневник.

  • Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 288 000 руб.

  • Chanel, Невский пр., 152

  • Jil Sander, Babochka, Невский пр., 153, 219 000 руб.

  • Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 181 500 руб.

  • COS, купить онлайн, 6 990 руб.

Больше фактуры! Умельцы создавать it-bags Bottega Veneta поработали с формой и сделали полукруглую сумку Round, Saint Laurent выпустили знаковую модель из линии LouLou в дениме вместо привычной кожи, а Chanel поработали с собственными визуальными кодами и придали сумке винтажную форму кисета, дополнив ее жемчужным ремнем.

  • Roma Uvarov Design, купить онлайн, 14 000 руб.

  • JW Anderson, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 52 900 руб.

  • Olya Kosterina, купить онлайн, 9 500 руб.

  • House of Leo, ул. Гражданская, 16, нужна запись, 42 000 руб.

  • FETICHE, купить онлайн, 8 500 руб.

  • Furla, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 25 000 руб. 

  • Пояс-сумка Ushatava, наб. реки Мойки, 59

  • United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 4 299 руб.

Тот случай, когда размер совсем не имеет значения. Мини-сумки берут другим: цветом, нестандартной формой, плиссировкой, татуировками и ретро-фотографиями. 

  • The Row, Babochka, Невский пр., 153, 291 000 руб.

  • Jacquemus, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 73 800 руб.

  • Stella McCartney х Noshitomo Nara, Babochka, Невский пр., 153, 64 100 руб.

  • The Row, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 205 500 руб.

  • Marni, Babochka, Невский пр., 153, 145 300 руб.

  • Sandro, Большой пр. П. С., 57/1

В сезон тепла и прогулок без вместительной сумки, в которую войдет и анорак, и небольшой плед выходить из дома не советуем. Jacquemus вообще заранее подумали о пикниках и создали сумку-подушку.

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