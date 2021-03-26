35 главных сумок сезона: от it-bags до легендарной классики

Без легенд вроде Prada Cleo и Gucci Ophidia не мыслим себя не только мы, но и креативные директоры модных домов. Так Алессандро Микеле в сезоне весна-лето 2021 добавил к модели Ophidia широкую ленту Web, которая впервые появилась в 1950-х, и монограмму, составленную из инициалов Гуччио Гуччи, датированную 1960-м. А на последнем показе Prada мы увидели знаковую Cleo в новом варианте.