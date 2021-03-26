35 главных сумок сезона: от it-bags до легендарной классики

Предлагаем весной и летом ударить по цвету и фактурам! Поэтому собрали сумки в одном из главных оттенков сезона (спойлер: зеленом), плетенные, стеганные и варианты из денима, а также аксессуары с татуировками, плиссировкой и архивными снимками в качестве декора. При этом без классики, конечно, тоже не обошлось.
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Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 307 000 руб.
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Dior, Невский пр., 113/4
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Loewe, Babochka, Невский пр., 153, 249 500 руб.
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Valentino, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 79 950 руб.
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Imakebags, купить онлайн, 15 500 pуб.
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Furla, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 32 000 руб.
Этой весной случился бум на все зеленое и фисташковое. Например, Bottega Veneta выпустили фисташковый вариант своей The Padded Cassette специально для России, а блогеры и стритстайлеры поголовно сменили бежевую униформу на зеленую. Цвет жизнеутверждающий и максимально летний, поэтому лично мы ничего не имеем против!
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Prada, ул. Большая Конюшенная, 13, 185 000 руб.
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The Row, Babochka, Невский пр., 153, 214 500 руб.
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Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 212 300 руб.
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Givenchy, Babochka, Невский пр., 153, 223 000 руб.
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COINS SOPHIE, купить онлайн, 14 500 руб.
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Coccinelle, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 28 900 руб.
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Maje, Большой пр. П. С., 57/1
Без легенд вроде Prada Cleo и Gucci Ophidia не мыслим себя не только мы, но и креативные директоры модных домов. Так Алессандро Микеле в сезоне весна-лето 2021 добавил к модели Ophidia широкую ленту Web, которая впервые появилась в 1950-х, и монограмму, составленную из инициалов Гуччио Гуччи, датированную 1960-м. А на последнем показе Prada мы увидели знаковую Cleo в новом варианте.
Сезонные сумки способны обеспечить летнее и пляжное настроение, даже если вы не собираетесь покидать город и отправляться на море. В плетенках, авоськах и корзинках вполне можно носить не только крем с SPF, но и рабочий ежедневник.
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Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 288 000 руб.
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Chanel, Невский пр., 152
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Jil Sander, Babochka, Невский пр., 153, 219 000 руб.
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Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 181 500 руб.
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COS, купить онлайн, 6 990 руб.
Больше фактуры! Умельцы создавать it-bags Bottega Veneta поработали с формой и сделали полукруглую сумку Round, Saint Laurent выпустили знаковую модель из линии LouLou в дениме вместо привычной кожи, а Chanel поработали с собственными визуальными кодами и придали сумке винтажную форму кисета, дополнив ее жемчужным ремнем.
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Roma Uvarov Design, купить онлайн, 14 000 руб.
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JW Anderson, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 52 900 руб.
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Olya Kosterina, купить онлайн, 9 500 руб.
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House of Leo, ул. Гражданская, 16, нужна запись, 42 000 руб.
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FETICHE, купить онлайн, 8 500 руб.
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Furla, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 25 000 руб.
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Пояс-сумка Ushatava, наб. реки Мойки, 59
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United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 4 299 руб.
Тот случай, когда размер совсем не имеет значения. Мини-сумки берут другим: цветом, нестандартной формой, плиссировкой, татуировками и ретро-фотографиями.
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The Row, Babochka, Невский пр., 153, 291 000 руб.
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Jacquemus, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 73 800 руб.
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Stella McCartney х Noshitomo Nara, Babochka, Невский пр., 153, 64 100 руб.
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The Row, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 205 500 руб.
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Marni, Babochka, Невский пр., 153, 145 300 руб.
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Sandro, Большой пр. П. С., 57/1
В сезон тепла и прогулок без вместительной сумки, в которую войдет и анорак, и небольшой плед выходить из дома не советуем. Jacquemus вообще заранее подумали о пикниках и создали сумку-подушку.
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