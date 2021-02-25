Пайетки, объемные сумки Cleo и отсылки к мужскому показу: Prada представили новую женскую коллекцию

Миучча Прада и Раф Симонс показали женскую коллекцию ready-to-wear осень-зима 21-22 на Неделе моды в Милане. Не только в самих вещах, но и в сценографии, масса отсылок к предыдущему шоу и совместным коллекциям двух креативных директоров Prada. Так декорации повторяют антураж мужского показа модного дома — пушистые стены фиолетового цвета, над которыми снова работал архитектор Рем Колхас и его бюро АМО. Некоторые образы женской коллекции дополняли перчатки с чехлами для Airpods, запомнившиеся также по мужской коллекции. С ней также рифмуются объемные бомберы, яркие пальто, вязаные аутфиты и комбинезоны. На моделях можно было увидеть и верхнюю одежду без застежек — как в женской коллекции весна-лето 2021 — дебюте тандема Прада и Симонса.
Отличается новая коллекция Prada обилием пайеток, которые украсили внутреннюю сторону меховых накидок, а также платья и пальто. В коллекцию также вошли костюмы, увеличенные версии сумки Сleo (одна из главных сумок 2020 года), ботфорты с цветным принтом.
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