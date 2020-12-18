Bottega Veneta создали сумку специально для России

Бренд представил новый вариант своей знаковой модели The Padded Cassette — творения креативного директора Bottega Veneta Дэниела Ли. Сумка из мягкой стеганой кожи с треугольной металлической фурнитурой на длинном ремне специально для России выполнена в фисташковом цвете. К слову, одном из главных оттенков новой коллекции бренда (наравне с лавандовым).
Модель The Padded Cassette впервые появилась в коллекции Bottega Veneta в сезоне осень-зима 2019. Вся линия — переосмысление фирменного плетения Bottega Veneta Intrecciato, созданного в 1975 году, а ее символ — металлический треугольник, на который Даниэла Ли вдохновили архивы Bottega Veneta и его любовь к геометрии и четким линиям.
Сумку Bottega Veneta в специальном для России фисташковом цвете можно купить в корнере бренда в ДЛТ.
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