Bottega Veneta создали сумку специально для России

Модель The Padded Cassette впервые появилась в коллекции Bottega Veneta в сезоне осень-зима 2019. Вся линия — переосмысление фирменного плетения Bottega Veneta Intrecciato, созданного в 1975 году, а ее символ — металлический треугольник, на который Даниэла Ли вдохновили архивы Bottega Veneta и его любовь к геометрии и четким линиям.

Сумку Bottega Veneta в специальном для России фисташковом цвете можно купить в корнере бренда в ДЛТ.