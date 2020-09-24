Тренчи без застежки и логотип Prada на воротниках: Миучча Прада и Раф Симонс показали первую совместную коллекцию

Над коллекцией Prada весна-лето 2021 Миучча Прада работала вместе с Рафом Симонсом, который присоединился к команде бренда в качестве второго креативного директора в этом году. Сегодня дизайнеры представили результат своего первого сотрудничества. Им стали тренчи и пальто без застежек, вещи с объемными карманами — альтернативой сумкам, платья и блузы с большим логотипом бренда на воротниках, лонгсливы и водолазки, декорированные миниатюрными дырами.