Tom Ford: Хайдер Акерманн снова могнул фэшн-индустрию

В новом сезоне худрук Tom Ford перепридумал древнегреческий миф о Нарциссе. Сперва показал тизер к шоу, в котором модель Скотт Барнхилл завороженно вглядывается в собственное отражение в окне. Позже — эти же стекла стали центральным элементом сет-дизайна, а модели (от Мариякарлы Босконо до Алекс Консани и Анок Яй), одетые в надменные фордовские двойки, кожаные плащи и микрокомбинезоны из полупрозрачного трикотажа с видом полного самоблаженства рассматривали уже не себя, а друг друга.
«Это так чувственно, не правда ли? Даже несмотря на то, что мы можем видеть их голый зад», — заметил Хайдер Акерманн, с гордостью наблюдая за финальными выходами моделей в футуристичных черных купальниках, больше напоминающих сексуализированную версию костюмов из «Пятого элемента». Вообще, открытые ягодицы стали негласным символом показа Tom Ford SS'27 и главным мастхэвом следующего лета, по мнению креативного директора. Вместо привычных шорт он предлагает примерить миниатюрные плавки и вязаные слипы — для сочетаний с джемперами из тонкой пряжи с трендовым вырезом-лодочкой (видели такой на недавних шоу Dries Van Noten и Maison Margiela!), трикотажными пуловерами и водолазками. А обычные юбки лучше всего заменить на варианты с прозрачной вставкой чуть ниже бедер (и дополнить их контрастными черными стрингами!).
В новом сезоне Хайдер Акерманн преподает мастер-класс по образцовому тейлорингу (в лучших фордовских традициях!), демонстрируя безупречно сидящие пиджаки и жакеты, облегающие в бедрах прямые брюки и кожаные юбки-карандаши. Худрук Tom Ford не только блистает кроем, но и выдает новые идеи для стайлинга — миксует костюмные айтемы с атласными лифами без бретелей, халатами с контрастным кантом, топами с глубоким U-вырезом и культовыми сетчатыми майками (теперь не только на всех пляжах Геленджика и Анапы!). Из аксессуаров присматриваемся к тонким шарфам с бахромой, натуралистичным брошам-бутонам и тонким поясам, которые затягиваем прямо на талии поверх брюк.
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