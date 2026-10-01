Tom Ford: Хайдер Акерманн снова могнул фэшн-индустрию

«Это так чувственно, не правда ли? Даже несмотря на то, что мы можем видеть их голый зад», — заметил Хайдер Акерманн, с гордостью наблюдая за финальными выходами моделей в футуристичных черных купальниках, больше напоминающих сексуализированную версию костюмов из «Пятого элемента». Вообще, открытые ягодицы стали негласным символом показа Tom Ford SS'27 и главным мастхэвом следующего лета, по мнению креативного директора. Вместо привычных шорт он предлагает примерить миниатюрные плавки и вязаные слипы — для сочетаний с джемперами из тонкой пряжи с трендовым вырезом-лодочкой (видели такой на недавних шоу Dries Van Noten и Maison Margiela!), трикотажными пуловерами и водолазками. А обычные юбки лучше всего заменить на варианты с прозрачной вставкой чуть ниже бедер (и дополнить их контрастными черными стрингами!).