Dries Van Noten: Джулиан Клаузнер спел фэшн-оду юбке и стейтмент-брошам

Худрук Dries Van Noten Джулиан Клаузнер готовит нас к триумфальной победе китча и фэшн-максимализма (собрал на подиуме всё самое сверкающее, пестрое и драпированное!). О том, как прошел показ весенне-летней коллекции, рассказываем в материале Собака.ru.
В новом сезоне Джулиан Клаузнер (солидарно с фэшн-матриархом Миуччей Прада!) предал анафеме брюки и сделал миди-юбку центральным айтемом показа. Вместо базовых фасонов и расцветок худрук Dries Van Noten сделал ставку на сложносочиненные драпировки, вау-ткани (от золотистого жаккарда до индиго-кожи), дикие принты и оттенки (вам лео-пятнышки, старомодные цветы или псевдо-афиши?).
Фиксируем развитие тренда, который редактор фэшн-издания Who What Wear Ребекка Рис-Эванс назвала texture-maxxing: следом за усыпанными лепестками жакетами Christian Dior, юбок с гигантскими пайтеками Marni и пернатыми платьями-фениксами Matières Fécales Джулиан Клаузнер показал расшитые объемными кристаллами юбки, дополненные объемными бутонами сверкающие топы, переливающиеся чешуйчатые клатчи и жакеты, усыпанные цветами из страз. Но с одобрения креативного директора Dries Van Noten разрешаем не покупать айтемы с намертво пришитым декором. Вместо этого — пополняем коллекцию стейтмент-брошей и цепляем их куда угодно: на вороты шелковых блуз и на талию миди-платьев для создания асимметричной драпировки, а еще — на бретели, лацканы и рукава. фавориты — короткая водительская в неоново-оранжевом оттенке и высокая нефритовая!).
Вот еще несколько отличных стайлинг-трюков, которые мы подсмотрели на шоу Dries Van Noten SS'26:
- лучшее колье — разноцветные бусы в стиле ретро (пригодятся для комбинации с цветочными майками с U-образным воротом и панк-футболками с надписями!);
- утепляемся по методичке Джулиана Клаузнера — надеваем кардиган как топ и наслаиваем на него другой более темного оттенка, а поверх растянутой тишотки надеваем пестрый макраме-джемпер;
- учимся ван-нотеновскому колорблоку и миксуем канареечный с сизым, терракотовый — с соломенным, а ультрамодную фуксию дополняем лавандовым;
- делаем мокасины great again при поддержке крокодиловых, питоновых и серебристых пар с подиума Dries Van Noten;
- говорим «да» акцентным ремням и затягиваем ими тренчи, юбки и объемные платья;
- на фоне успеха байопика «Майкл» смело косплеим легенду и носим только одну перчатку (наши фавориты — короткая водительская в неоново-оранжевом оттенке и высокая нефритовая!).
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