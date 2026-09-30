Dries Van Noten: Джулиан Клаузнер спел фэшн-оду юбке и стейтмент-брошам

Фиксируем развитие тренда, который редактор фэшн-издания Who What Wear Ребекка Рис-Эванс назвала texture-maxxing: следом за усыпанными лепестками жакетами Christian Dior, юбок с гигантскими пайтеками Marni и пернатыми платьями-фениксами Matières Fécales Джулиан Клаузнер показал расшитые объемными кристаллами юбки, дополненные объемными бутонами сверкающие топы, переливающиеся чешуйчатые клатчи и жакеты, усыпанные цветами из страз. Но с одобрения креативного директора Dries Van Noten разрешаем не покупать айтемы с намертво пришитым декором. Вместо этого — пополняем коллекцию стейтмент-брошей и цепляем их куда угодно: на вороты шелковых блуз и на талию миди-платьев для создания асимметричной драпировки, а еще — на бретели, лацканы и рукава. фавориты — короткая водительская в неоново-оранжевом оттенке и высокая нефритовая!).