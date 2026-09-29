Maison Margiela: Гленн Мартенс зазубрил маржеловские фэшн-приемы и выдал сразу все в новой весенне-летней коллекции

Less is more: так решил Гленн Мартенс и после шести лет в Diesel отказался от солидного поста пользу полной занятости в Maison Margiela. Вдохновение для обеих весенне-летних коллекций (Diesel мы увидели ранее в рамках миланской Недели моды) дизайнер искал в архивах: если основой первой стал каноничный деним, то во второй заметили многочисленные отсылки к творческому фэшн-методу самого Маржелы. В центре внимания оказались деконструкция, телесность, иллюзорность и реди-мейд. А чем еще запомнилось шоу Maison Margiela SS'27, рассказываем в материале Собака.ru.
В новом сезоне Гленн Мартенс проводит мастер-класс по спонтанному стайлингу (а заодно передает фэшн-приветы отцу-основалю!): выворачивает ворот жаккардового плаща цветочной изнанкой наружу, растягивает горловину футболки (и миксует ее с юбкой, напоминающей низ японского кимоно!) и превращает тренч в полупрозрачное шифоновое платье. Маржеловская деконструкция отметилась и в половинчатых костюмных жилетах (на бортах есть специальные складки, благодаря которым часть можно подогнуть внутрь), гибридах трикотажных лонгсливов и корсетов и застывших волнообразных жакетов, которые худрук Maison Margiela сочетает с ультрамодными скинни со штрипками (от трендов никуда не деться!).
К следующему марту пополняем коллекцию айтемов с цветочными принтами всех сортов: готовимся носить макси-юбки с неоновыми мураками-бутонами, виртуозно миксовать сложносочиненные блузы с натуралистичными маками с белоснежными таби-сапогами и лихо укрощать флористические ретро-передники (безупречны в комбо с металлик-сабо на увесистой платформе в духе японских гэта). А при желании косплеим шедевры спрей-артистов в струящихся хитонах, разрисованных (из баллончика?) натуралистичными лебедями и ястребами. По части аксессуаров говорим «да» микроскопическим ридикюлям-таблетницам, разноцветным авоськам, окрашенным в тон топа цепям (и опять привет, граффитеры!) и сентиментальным макраме-накидкам (украсят даже базовую серую футболку и джинсы!).
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