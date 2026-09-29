Maison Margiela: Гленн Мартенс зазубрил маржеловские фэшн-приемы и выдал сразу все в новой весенне-летней коллекции

Less is more: так решил Гленн Мартенс и после шести лет в Diesel отказался от солидного поста пользу полной занятости в Maison Margiela. Вдохновение для обеих весенне-летних коллекций (Diesel мы увидели ранее в рамках миланской Недели моды) дизайнер искал в архивах: если основой первой стал каноничный деним, то во второй заметили многочисленные отсылки к творческому фэшн-методу самого Маржелы. В центре внимания оказались деконструкция, телесность, иллюзорность и реди-мейд. А чем еще запомнилось шоу Maison Margiela SS'27, рассказываем в материале Собака.ru.