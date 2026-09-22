Diesel: все субличности денима — в новой (и последней!) коллекции Гленна Мартенса

Diesel by Гленн Мартенс — всё: по случаю ухода худрук устроил лютый фэшн-рейв в импровизированном клубе Superstudio Maxi в Милане и отработал все главные ДНК-коды бренда (от кожаных карго-жилетов и рваных гранж-джемперов до микрошорт и асимметричных юбок из денима!).
Предугадываем тренд следующего лета: ультракороткие шорты для недавнего показа успела отшить из глянцевой кожи худрук Simone Rocha, а Гленн Мартенс напоследок отдал дань фирменному Diesel-дениму и замиксовал джинсовые
трусы шорты с приталенными жакетами и держащимися на одной пуговице белоснежными рубашками, а мужчин и вовсе заставил расхаживать с обнаженным торсом. Помимо шорт из денима сочинили объемные двубортные жакеты, тай-дай-джинсовки и бомберы Франкенштейна (с воротом от зип-свитера!).
В отличие от фэшн-союза Прада и Симонса худрук Diesel готовит нас к холодам (читай: типичному петербургскому лету!): тренируем многослойность по методичке Гленна Мартенса и сочетаем рубашки с жакетами и куцыми косухами, поверх вязаных джемперов натягиваем кожаные жилеты, а вместе с поло надеваем гигантские пуловеры (сработает как платье!).
Вот еще несколько отличных стайлинг-трюков с шоу Diesel SS'27:
- если total white, то полностью из кожи;
- одна клетчатая рубашка — хорошо, а две — из хлопка и прозрачного шифона — лучше;
- сбиваем академичную спесь с аргайл-джемпера при помощи байкерских брюк из кожи;
- всё узкое и укороченное (от курток до жакетов и свитеров!) — важнейший тренд года;
- лучшая помада — размазанная.
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