Diesel: все субличности денима — в новой (и последней!) коллекции Гленна Мартенса

В отличие от фэшн-союза Прада и Симонса худрук Diesel готовит нас к холодам (читай: типичному петербургскому лету!): тренируем многослойность по методичке Гленна Мартенса и сочетаем рубашки с жакетами и куцыми косухами, поверх вязаных джемперов натягиваем кожаные жилеты, а вместе с поло надеваем гигантские пуловеры (сработает как платье!).

Вот еще несколько отличных стайлинг-трюков с шоу Diesel SS'27: