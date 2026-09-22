Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Мода
  • Показы и коллекции
Показы и коллекции

Поделиться:

Diesel: все субличности денима — в новой (и последней!) коллекции Гленна Мартенса

Diesel by Гленн Мартенс — всё: по случаю ухода худрук устроил лютый фэшн-рейв в импровизированном клубе Superstudio Maxi в Милане и отработал все главные ДНК-коды бренда (от кожаных карго-жилетов и рваных гранж-джемперов до микрошорт и асимметричных юбок из денима!). 

Предугадываем тренд следующего лета: ультракороткие шорты для недавнего показа успела отшить из глянцевой кожи худрук Simone Rocha, а Гленн Мартенс напоследок отдал дань фирменному Diesel-дениму и замиксовал джинсовые трусы шорты с приталенными жакетами и держащимися на одной пуговице белоснежными рубашками, а мужчин и вовсе заставил расхаживать с обнаженным торсом. Помимо шорт из денима сочинили объемные двубортные жакеты, тай-дай-джинсовки и бомберы Франкенштейна (с воротом от зип-свитера!). 

В отличие от фэшн-союза Прада и Симонса худрук Diesel готовит нас к холодам (читай: типичному петербургскому лету!): тренируем многослойность по методичке Гленна Мартенса и сочетаем рубашки с жакетами и куцыми косухами, поверх вязаных джемперов натягиваем кожаные жилеты, а вместе с поло надеваем гигантские пуловеры (сработает как платье!). 

Вот еще несколько отличных стайлинг-трюков с шоу Diesel SS'27: 

  • если total white, то полностью из кожи; 
  • одна клетчатая рубашка — хорошо, а две — из хлопка и прозрачного шифона — лучше; 
  • сбиваем академичную спесь с аргайл-джемпера при помощи байкерских брюк из кожи; 
  • всё узкое и укороченное (от курток до жакетов и свитеров!) — важнейший тренд года; 
  • лучшая помада — размазанная. 

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: