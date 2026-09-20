Simone Rocha: как прошел показ весенне-летней коллекции в Лондоне

Еще один важный мотив коллекции — излюбленная креативным директором фэшн-флористика. В объемных бутонах роз было всё — от оверсайз-маек из белоснежного хлопка и красных it-ветровок (главная куртка года!) до просторных миди-платьев из индиго-бархата (супертренд!). А цветочные принты дополнили воздушные топы-баллоны, бра в стиле ретро и фантазийные платья-коконы, напоминающие культовые творения Кристобаля Баленсиага. Плюс: среди аксессуаров заметили моносерьги и браслеты в виде соцветий, боа из шифоновых псевдолепестков и перламутровые клатчи-ракушки.