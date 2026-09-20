Simone Rocha: как прошел показ весенне-летней коллекции в Лондоне

Будуарные платья-комбинации со сверкающими вышивками, академичные аргайл-жилеты и флористические платья-коконы (Кристобаль Баленсиага машет ручкой!) — вот ключевые фэшн-составляющие весенне-летней коллекции Simone Rocha. Во время показа дизайнер провела фэшн-мастер-класс и научила сочетать романтичные хлопковые топы с кожаными шортами-трусами, выгуливать боа вне зависимости от повода и выходить из дома в капроновых колготках в качестве леггинсов.
Ультрамодный будуаркор стал центральной частью показа Simone Rocha: полупрозрачные и расшитые кристаллами ночнушки в сочетании со слипами из алого атласа, макси-юбки и топы в виде комбинаций из нежно-розового шелка и платья с кружевной отделкой дизайнер замиксовала фирменными балетками «Мэри Джейн», остроносыми мюлями из лакированной кожи и клатчами-бантами.
С бельевым стилем неожиданно соседствовал академичный преппи в виде клетки аргайл, которая дополнила усложненные драпировками пуловеры и вязаные жилеты — по совету Симон Роша сочетаем не с классическими брюками или строгими карандашами, а с кожаными микро-шортами и пестрыми асимметричными юбками.
Еще один важный мотив коллекции — излюбленная креативным директором фэшн-флористика. В объемных бутонах роз было всё — от оверсайз-маек из белоснежного хлопка и красных it-ветровок (главная куртка года!) до просторных миди-платьев из индиго-бархата (супертренд!). А цветочные принты дополнили воздушные топы-баллоны, бра в стиле ретро и фантазийные платья-коконы, напоминающие культовые творения Кристобаля Баленсиага. Плюс: среди аксессуаров заметили моносерьги и браслеты в виде соцветий, боа из шифоновых псевдолепестков и перламутровые клатчи-ракушки.
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