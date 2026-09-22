Prada: юбки (из парчи, кожи и псевдо-ПВХ!) стали главным хайлайтом весенне-летнего показа Миуччи Прада и Рафа Симонса

Бессменный хедлайнер первого дня Недели моды в Милане — показ (юбочный калейдоскоп!) Миуччи Прада и Рафа Симонса, которые одной рукой предали брюки фэшн-анафеме, а другой — возвели в абсолют микроскопические топы (судя по по недавней аномальной жаре в Европе, улетят в мгновенный солдуат!).
Главный мастхэв следующего сезона по версии Миуччи Прада и Рифа Симонса (читай: power couple нашего сердца!) — юбка с вау-эффектом. В этот раз дуэт, который явно имеет возражения против брюк, блеснул разнообразием материалов и декора: увидели модели из костюмной шерсти, нарядной парчи, прозрачной органзы и чего-то, напоминающего дождевичный ПВХ, а еще — украшенные цветочными аппликациями из пайеток и стекляруса, абстрактными принтами-галлюцинациями и сложносочиненными драпировками. А вот от экспериментов с длиной худруки Prada отказались совсем — на протяжении всей коллекции остались верны самому модному варианту по колено.
Фиксируем важнейший стайлинг-трюк показа (и следующего лета!) — прямая юбка до колено в сочетании с микротопом (подставьте свое: бельевое бра, пестрое бандо или ретролиф из атласа!). При желании прикрываемся с помощью кэжуальных рубашек в клетку, вязаных дистресс-жилетов или пожухлых кожанок — и дополняем лук крокосумкой с ультрадлинными ручками и dollcore-сабо со стразами, чудо-бантиком и перемычкой между пальцами (вьетнамки 2.0!).
Комментарии (0)