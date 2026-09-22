Prada: юбки (из парчи, кожи и псевдо-ПВХ!) стали главным хайлайтом весенне-летнего показа Миуччи Прада и Рафа Симонса

Главный мастхэв следующего сезона по версии Миуччи Прада и Рифа Симонса (читай: power couple нашего сердца!) — юбка с вау-эффектом. В этот раз дуэт, который явно имеет возражения против брюк, блеснул разнообразием материалов и декора: увидели модели из костюмной шерсти, нарядной парчи, прозрачной органзы и чего-то, напоминающего дождевичный ПВХ, а еще — украшенные цветочными аппликациями из пайеток и стекляруса, абстрактными принтами-галлюцинациями и сложносочиненными драпировками. А вот от экспериментов с длиной худруки Prada отказались совсем — на протяжении всей коллекции остались верны самому модному варианту по колено.