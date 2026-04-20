Гоша Карцев запустил бренд «ГОША КАРЦЕВ» и показал дебютную коллекцию — это фэшн-манифест тихой готики (да!)

Премьера! Шоу-стилист, звезда YouTube и дорогой друг Собака.ru Гоша Карцев запустил собственный фэшн-бренд «ГОША КАРЦЕВ» и сразу же показал дебютную коллекцию «черновик» — только дарк-минимализм (тихая готика!), голливудские подолы, ажурные флэтлоки и архитектурные стейтмент-платья. 

Новая коллекция «черновик» «ГОША КАРЦЕВ»
На мудборде дебютной коллекции «черновик» — книксен дарк-деконструкции Антверпенской шестерки и вайб культовых кинокартин «Суспирия», «Гаттака», «Эквилибриум» и «Бруталист». В мастхэвах — мрачные приталенные платья, архитектурные макси-юбки с акцентным шлейфом, водолазки (скроены без единого горзинотального шва!), серебряная вязаная юбка-кокон (оммаж ювелирным украшениям GOSHA KARTSEV!) и анатомические лонгсливы из плотного бифлекса с бандажным эффектом.

Важно! Для коллекции отобраны разные по фактуре ткани: от нежного тенсела до плотного футера, который классно держит форму.

Гоша Карцев

Рассказывает Отделу моды Собака.ru о запуске фэшн-бренда «ГОША КАРЦЕВ»

До запуска «ГОША КАРЦЕВ» я уже заходил в фэшн с goshwear — но это все же был не бренд, а мерч. Мы тестировали, выстраивали процессы и проверяли, готовы ли заниматься производством всерьез. Сейчас эта история полностью завершена: мы распродали все образцы, передали последние сэмплы и возвраты на благотворительность — вещи как раз закончились вчера. Смешарики и полосатые зебры — в забытом прошлом, у меня не осталось ничего.

«ГОША КАРЦЕВ» — полностью женский фэшн-бренд. Надоело делать унисекс и оверсайз, при этом на рынке мне критически не хватало сложной простоты, но в моей эстетике. В дебютной коллекции «черновик» я бы обратил внимание на эластичные платья с подолом, украшенные потрясающим швом-флэтлоком: с одной стороны, он очень спортивный, с другой — смотрится самоиронично на вечернем образе. Платья очень удобные и понятные в носке, но за счет ультрадлины выглядят экстра. Мне бы безумно хотелось, чтобы наши клиентки убивали их подолы по весенним дорогам страны. Советую сочетать луки с максимально простыми украшениями, чтобы подчеркнуть минималистичность и геометричность, а также добавить легкого блеска. Из украшений GOSHA KARTSEV подойдут сеты из четырех колец, простые чокеры и наши потрясающие новые квадратные серьги-заклепки.

В конце мая покажем продолжение весенней коллекции — будет много летних вещей. Если все пойдет хорошо, то планируем осенний и новогодний релизы.

