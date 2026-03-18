Как прошел показ (и resee!) House of Leo на Неделе моды в Москве: камербанды, диско-смокинги и веддинг-кутюр

Важный хайлайт Московской недели моды — подиумный показ бренда House of Leo (лендмарка петербургской фэшн-карты в мартовском номере Собака.ru!) от главного городского тейлора, лауреата премии Собака.ru «ТОП50» и преподавателя Школы дизайна НИУ ВШЭ Леонида Алексеева (делает великие костюмы на зависть павлинам Pitti и мастерам Сэвил-Роу!).
House of Leo
Во front row собрались топ-стилист Александр Рогов, певец Митя Фомин и фэшн-блогеры Алексей Сухарев и Роман Крихели — первыми увидели однобортные жакеты из твида, парадно-свадебные смокинги и акцентные камербанды (бросают вызов кушакам Dries Van Noten!).
О коллекции «INDULGENCE»
В новой коллекции я решил вспомнить все, что меня восхищает в фэшн-дизайне: артизанальный подход к созданию формы, ручные техники, сложные обработки и то, как одежда впитывает в себя опыт прошлого. Черпал вдохновение в мужской моде 1980-х, театральности и вечернем блеске. Материалы коллекции — сама роскошь: альпака, каракуль, уникальные твиды и мои любимые ткани-притворщики. Например, болонья, которая в действительности — чистый шелк, или замша из 100 % хлопка.
И эксклюзив! Отдел моды Собака.ru первым сходил на домаший resee коллекции: Леонид Алексеев лично рассказал о сочетании сверхпростых материалов и непростых техник в коллекции: например, многослойный льняной пиджак прошит золотыми пинстрайп-нитями (!), а саржа украшена металлизированными пайетками.
