Как прошел показ (и resee!) House of Leo на Неделе моды в Москве: камербанды, диско-смокинги и веддинг-кутюр

О коллекции «INDULGENCE»

В новой коллекции я решил вспомнить все, что меня восхищает в фэшн-дизайне: артизанальный подход к созданию формы, ручные техники, сложные обработки и то, как одежда впитывает в себя опыт прошлого. Черпал вдохновение в мужской моде 1980-х, театральности и вечернем блеске. Материалы коллекции — сама роскошь: альпака, каракуль, уникальные твиды и мои любимые ткани-притворщики. Например, болонья, которая в действительности — чистый шелк, или замша из 100 % хлопка.