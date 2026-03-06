Loewe: как прошел показ осенне-зимней коллекции Джека Маккалоу и Лазаро Эрнандеса?

И если о необходимости шубы (чем пушистее, тем лучше!) в следующем сезоне сказал каждый, то фэшн-дуэт Джека Маккалоу и Лазаро Эрнандеса напомнили о важности аутдорных пуховиков и парок — будем носить с ворсистыми мини-платьями и колготками в рубчик, а еще — с куцыми костюмными брюками (супертренд!). Фиксируем любовь дизайнеров к винилу: недавно Хайдер Акерманн показал прозрачные юбки и плащи в духе «Американского психопата», а худруки Loewe вывели на подиум дофаминовых двойников Патрика Бейтмана в пестрых ПВХ-комбинациях, лонгсливах и брюках.