Loewe: как прошел показ осенне-зимней коллекции Джека Маккалоу и Лазаро Эрнандеса?

Креативные директора Loewe Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес готовят нас к холодной зиме (напоминают заранее купить ультратеплые шубы, свитеры и аутдор-парки!) и изо всех сил мотивируют отравиться на горнолыжку, а как максимум покорить Эверест.
Насчет Эвереста не уверены, но дутые куртки и горнолыжные маски следующей зимой носить точно будем
Альпинистские веревки тоже на месте!
Запоминаем стайлинг-трюк: надеваем яркий тартан-джемпер поверх не менее пестрой рубашки с клеткой виши и успокаиваем комбо с помощью по-селиновски узкого костюма
Готовимся чередовать шапки с аутдорными капюшонами из нейлона
Винил — снова in (заверено недавним показом Tom Ford!)
Без резиновой обувь следующей осенью никуда: будем носить непромокаемые галоши и сапоги даже с маскулинными оверсайз-пальто (лайфхак: покупайте прозрачные и надевайте вместе с разноцветными гольфами и носками!)
Гусь-кор!
И если о необходимости шубы (чем пушистее, тем лучше!) в следующем сезоне сказал каждый, то фэшн-дуэт Джека Маккалоу и Лазаро Эрнандеса напомнили о важности аутдорных пуховиков и парок — будем носить с ворсистыми мини-платьями и колготками в рубчик, а еще — с куцыми костюмными брюками (супертренд!). Фиксируем любовь дизайнеров к винилу: недавно Хайдер Акерманн показал прозрачные юбки и плащи в духе «Американского психопата», а худруки Loewe вывели на подиум дофаминовых двойников Патрика Бейтмана в пестрых ПВХ-комбинациях, лонгсливах и брюках.
Главная юбка года — асимметричная (заверено Джонатаном Андерсеном во время показа Christian Dior FW'26!). Маккалоу и Эрнандес решили объединить два гранд-тренда и создали вязаные мини со шлейфами и торчащими кучерявыми нитками. Плюс: объявляем вторую волну клетко-мании. К следующей осени пополняем коллекцию тартан-джемперами (миксуем с виши-рубашкой и строгим офискорным костюмом!), геометрик-пальто и après-ski-свитерами сразу с несколькими видами клетки. От горнолыжной эстетики коллекции достались не только верхняя одежда и трикотаж, но и нейлоновые капюшоны и массивные очки-маска, которые сочетали буквально со всем — от цветочных лонгсливов (из глянцевого технологичного материла, напоминающего кожу) до сливочных дубленок и тедди-шуб.
