Christian Dior: как прошел показ осенне-зимней коллекции Джонатана Андерсона

У Джонатана Андерсона очередной дебют: на этот раз — первый осенне-зимний показ женской коллекции. Несмотря на приписку FW атмосфера была максимально весенняя — дело то ли в оживающем после зимы Париже, то ли в обилии цветочных мотивов в образах, рифмующихся с уже зеленым садом Тюильри. Рассматриваем и обсуждаем новое шоу Christian Dior в материале Собака.ru.
Это тренд: юбки со шлейфом (а еще лучше — в цвет кувшинок в Тюильри!)
Джонатан Андерсон одобрил горох — носили его всё прошлое лето и продолжаем как минимум до следующей весны
До сих нет шароваров? Где-то недовольно качает головой один худрук Christian Dior
Главный айтем года — жакет Bar (любой — от жаккардового до мохнатого и кружевного!)
Важный фэшн-инсайт: переодеваемся в пальто, жакеты и не только, созданное будто из диванной обивки (привет, Симоне Беллоти!)
Запоминаем основной стайлинг-трюк показа — сочетание нарядного и повседневного — и выгуливаем феминную двойку с ковбойскими сапогами
Или стейтмент-смокинг с потертыми джинсами
В этом сезоне худрук Christian Dior продолжил flower-тему, начатую во время работы над кутюрной коллекцией. Всевозможные цветы можно было заметить в многослойных, как гвоздики, юбках, узорах напоминающих диванную обивку пальто, асимметричных юбках и объемном декоре в виде кувшинок и роз на босоножках и ажурных платьях со шлейфом.
Главный осенне-зимний мастхэв, по мнению Джонатана Андерсона — приталенный жакет с баской на манер того самого Bar, без которого не обходится ни одна коллекция новоиспеченного креативного директора. В этот раз он показал укороченные с объемными бутонами из полупрозрачной ткани, жаккардовые с перьями, ворсистые с акцентными золотистыми пуговицами, удлиненные кружевные и даже вязаные с уже по-фирменному подвернутыми нижними краями. Носить их Андерсон предлагает со всем — от расшитых бисером джинс до драпированных юбок-портьер и (всё еще!) ультрамодных шароваров (в Christian Dior идем за вариантом из полупрозрачного шелка с цветочной аппликацией!).
Еще из трендов заметили клетчатые тотал-луки (блуза и брюки из тончайшей шерсти в «гусиную лапку»!), горох (держит планку с прошлого лета: в этом году носим струящиеся polka-dot-платья и очаровательные туфли с бантиком!), отсылки к восточному стилю (помимо аладдинов Андерсон отшил жакеты с ципао-воротом) и, конечно, мех (нарядные жакеты-дубленки из овчины, кожаные бомберы с пушистыми воротниками и фантазийные плюшевые Bar!).
Плюс: запоминаем ключевой стайлинг-трюк показа — микс высокого и низкого. В фэшн-мезальянс вступили вау-смокинги с пернатой отделкой и бантами, поженившиеся с базовыми джинсами, переливающиеся костюмные двойки, которых засекли в тандеме с замшевыми ковбойскими сапогами, а еще — расслабленно-мешковатые пальто, внезапно заполучившие атласные лацканы от смокинга.
