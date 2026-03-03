Christian Dior: как прошел показ осенне-зимней коллекции Джонатана Андерсона

В этом сезоне худрук Christian Dior продолжил flower-тему, начатую во время работы над кутюрной коллекцией. Всевозможные цветы можно было заметить в многослойных, как гвоздики, юбках, узорах напоминающих диванную обивку пальто, асимметричных юбках и объемном декоре в виде кувшинок и роз на босоножках и ажурных платьях со шлейфом.

Главный осенне-зимний мастхэв, по мнению Джонатана Андерсона — приталенный жакет с баской на манер того самого Bar, без которого не обходится ни одна коллекция новоиспеченного креативного директора. В этот раз он показал укороченные с объемными бутонами из полупрозрачной ткани, жаккардовые с перьями, ворсистые с акцентными золотистыми пуговицами, удлиненные кружевные и даже вязаные с уже по-фирменному подвернутыми нижними краями. Носить их Андерсон предлагает со всем — от расшитых бисером джинс до драпированных юбок-портьер и (всё еще!) ультрамодных шароваров (в Christian Dior идем за вариантом из полупрозрачного шелка с цветочной аппликацией!).