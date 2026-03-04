Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Tom Ford: как прошел сверхновый показ Хайдера Акерманна?

Устраиваем марьяж ультрафеминного секси-тейлоринга Tom Ford с олдмани-вайбом Кэролин Биссет-Кеннеди из нашумевшей «American Love Story» — получаем фэшн-конклав «Американских психопатов» из новой коллекции Хайдера Акерманна. 

В лабораторных фэщн-условиях Хайдер Акерманн являет нам гибрид сафари-шика и офискора — получается белоснежный карго-жакет. И важно — носим перчатку только на одну руку

Это комбо: пинстрайп-смокинг + polka dot рубашка + фиолетовая суккуб-помада

Супермодель Кристен Макменами провозглашает прайм эру flowercore-бутоньерок

Круелла после того, как выбрала красную таблетку

Российская модель Таня Чурбанова променяла силиконовый плащ Saint Laurent со вчерашнего шоу на молочный жакет-рубашку Tom Ford, а остроносые слингбэки — на крест-накрестные лодочки

Плащ Патрика Бейтмана версия 2к26

Лук на утреннюю планерку 2004 года того самого олдфага, молодость которого выпала на нефтяные нулевые с послевкусием порнстар мартини и блесток на завтрак

Возьми телефон, Вика Салават

Стайлинг-трюк — носим тонкий ремень в роли акцентного колье на поясе

Карлайл Каллен, добрый день

Российская модель Сандра Мюрей раздает слэй при помощи polka dot колготок (мастхэв!) и пинстрап-комбо из жакета и рубашки, дополненного контрастным бомбером

Мастхэв — прозрачная виниловая юбка-карандаш

«Матрица — это система», как бы говорит нам худрук Tom Ford Хайдер Акерманн, возращая на подиум образцовые кибернулевые — с ультрафеминными силуэтами на грани Heroin chic (выписываем штраф ногам Сандры Мюррей!), черно-белой колористикой (прямиком из опенспейса Патрика Бейтмана в «Американском психопате»!), точеными тринити-бушлатами (по канону «Матрицы» миксуем с черными очками!) и сет-дизайном aka лиминальным пространством с выкрученным на максимум неоновым шумом. 

Tom Ford FW'26

Tom Ford FW'26

Tom Ford FW'26

Tom Ford FW'26

Tom Ford FW'26

Tom Ford FW'26

Tom Ford FW'26

Tom Ford FW'26

Tom Ford FW'26

Носим пинстрайп-смокинги на голое тело (усиливаем БДСМ-эффект при помощи металлик-смоки и потусторонней фиолетовой помады!), говорим «да» прозрачному винилу в различных фэшн-формациях (от юбок-карандашей и двубортных плащей до чепчиков!), помним про важность акцентных ремней и бутоньерок (в тизере шоу брошь-орхидея заменила супермодели Кристен Макменами 5 o'clock ланч) и надеваем только одну перчатку: держим руку свободной то ли для красной таблетки, то ли для телефона-ракладушки. 

Вот главные стайлинг-трюки с шоу Tom Ford: 

  • говорим «да» виниловым юбкам и плащам
  • носим перчатку только на одну руку
  • примеряем черную V-жилетку поверх приталенной черной рубашки
  • сафари-шик все еще с нами
  • лучшие паттерны — горошек и тонкая полоска
  • надеваем тонкий ремень в роли акцентного колье на поясе
  • лучшая бьюти-база — металлик-смоки и фиолетовая помада
Tom Ford FW'26

Tom Ford FW'26

Tom Ford FW'26

Tom Ford FW'26

