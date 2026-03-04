Tom Ford: как прошел сверхновый показ Хайдера Акерманна?

Устраиваем марьяж ультрафеминного секси-тейлоринга Tom Ford с олдмани-вайбом Кэролин Биссет-Кеннеди из нашумевшей «American Love Story» — получаем фэшн-конклав «Американских психопатов» из новой коллекции Хайдера Акерманна.
В лабораторных фэщн-условиях Хайдер Акерманн являет нам гибрид сафари-шика и офискора — получается белоснежный карго-жакет. И важно — носим перчатку только на одну руку
Это комбо: пинстрайп-смокинг + polka dot рубашка + фиолетовая суккуб-помада
Супермодель Кристен Макменами провозглашает прайм эру flowercore-бутоньерок
Круелла после того, как выбрала красную таблетку
Российская модель Таня Чурбанова променяла силиконовый плащ Saint Laurent со вчерашнего шоу на молочный жакет-рубашку Tom Ford, а остроносые слингбэки — на крест-накрестные лодочки
Плащ Патрика Бейтмана версия 2к26
Лук на утреннюю планерку 2004 года того самого олдфага, молодость которого выпала на нефтяные нулевые с послевкусием порнстар мартини и блесток на завтрак
Возьми телефон, Вика Салават
Стайлинг-трюк — носим тонкий ремень в роли акцентного колье на поясе
Карлайл Каллен, добрый день
Российская модель Сандра Мюрей раздает слэй при помощи polka dot колготок (мастхэв!) и пинстрап-комбо из жакета и рубашки, дополненного контрастным бомбером
Мастхэв — прозрачная виниловая юбка-карандаш
«Матрица — это система», как бы говорит нам худрук Tom Ford Хайдер Акерманн, возращая на подиум образцовые кибернулевые — с ультрафеминными силуэтами на грани Heroin chic (выписываем штраф ногам Сандры Мюррей!), черно-белой колористикой (прямиком из опенспейса Патрика Бейтмана в «Американском психопате»!), точеными тринити-бушлатами (по канону «Матрицы» миксуем с черными очками!) и сет-дизайном aka лиминальным пространством с выкрученным на максимум неоновым шумом.
Носим пинстрайп-смокинги на голое тело (усиливаем БДСМ-эффект при помощи металлик-смоки и потусторонней фиолетовой помады!), говорим «да» прозрачному винилу в различных фэшн-формациях (от юбок-карандашей и двубортных плащей до чепчиков!), помним про важность акцентных ремней и бутоньерок (в тизере шоу брошь-орхидея заменила супермодели Кристен Макменами 5 o'clock ланч) и надеваем только одну перчатку: держим руку свободной то ли для красной таблетки, то ли для телефона-ракладушки.
Вот главные стайлинг-трюки с шоу Tom Ford:
- говорим «да» виниловым юбкам и плащам
- носим перчатку только на одну руку
- примеряем черную V-жилетку поверх приталенной черной рубашки
- сафари-шик все еще с нами
- лучшие паттерны — горошек и тонкая полоска
- надеваем тонкий ремень в роли акцентного колье на поясе
- лучшая бьюти-база — металлик-смоки и фиолетовая помада
