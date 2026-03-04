Tom Ford: как прошел сверхновый показ Хайдера Акерманна?

Носим пинстрайп-смокинги на голое тело (усиливаем БДСМ-эффект при помощи металлик-смоки и потусторонней фиолетовой помады!), говорим «да» прозрачному винилу в различных фэшн-формациях (от юбок-карандашей и двубортных плащей до чепчиков!), помним про важность акцентных ремней и бутоньерок (в тизере шоу брошь-орхидея заменила супермодели Кристен Макменами 5 o'clock ланч) и надеваем только одну перчатку: держим руку свободной то ли для красной таблетки, то ли для телефона-ракладушки.

Вот главные стайлинг-трюки с шоу Tom Ford: