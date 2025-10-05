Chloe: хайлайты весенне-летней коллекции Чемены Камали

Вместе с ромперами внезапно вернулись разноцветные брюки-скинни. Айтем, который скорее ожидаешь увидеть на ком-то из героинь оригинальной «Сплетницы», Чемена Камали предлагает миксовать с цветочными топами-пелеринами (супетренд!), приталенными футболками с фламинго и сложносочиненными кардиганами с кружевом. Чередуем скинни с юбками по колено (сохраняют фэшн-первенство и в следующем сезоне!): выгуливаем с трикотажными боди, воздушными кроп-блузами с рукавами-буфами и бельевыми топами на тонких бретелях.

По части верхней одежды у креативного директора Сhloe всё стабильно — показала знакомые парки с драпировками и объемные макси-плащи. А из обуви присматриваемся к peep-toe (уже который сезон настойчиво пробиваются к тренд-Олимпу!), вьетнамкам на массивной платформе, сабо с перемычкой из прозрачного винила (такие же заметили сегодня на показе Valentino!) и полностью пластиковым туфлям.