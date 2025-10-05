Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Показы и коллекции

Chloe: хайлайты весенне-летней коллекции Чемены Камали

The end of the boho era! Главная заступница стиля 1970-х Чемена Камали сменила курс и объединила на мудборде сразу несколько фэшн-эпох — от ледикорных 50-х до кичливых 80-х и гламурных 00-х.

Камбэк сезона — разноцветные брюки-скинни (берем?)

Вместо того, чтобы подпоясывать тренчи на бедрах, примеряем уже готовый вариант с ультрамодной посадкой — плащ с низкой резинкой авторства Чемены

Главные туфли сезона — прозрачные (от лодочек до вьетнамок и peep-toe!)

Букетов много не бывает: цветем и пахнем в ботаническом тотал-луке из пышной ретро-блузы, трусо-шорт и остроносых туфель

Бум-бум ура! По следам показа Chloe cочетаем плечистую power-парку с фуксиевой губной помадой

Стайлинг-трюк: повязываем атласный (или любой другой) шарф вокруг бедер на манер кушака

Ромперы снова in!

Важный тренд — юбка по колено. А чтобы сбалансировать неоднозначную длину, Чемена Камали предлагает удлинить ноги с помощью полностью прозрачной обуви

Несмотря на уход от нарочитого бохо, худрук Chloe не отказалась от узнаваемого ретродуха: сделала ставку на винтажный цветочный принт (появился на платьях с ультрамодной длиной до колена, топах, микрошортах и вернувшихся в фэшн-авангард лодочках на kitten heel), сочинила плечистые жакеты и кожаные парки в стиле power dressing из 1980-х, там же подглядела вычурные boom-boom-атрибуты (от фуксиевой помады для губ до массивных серег-дисков), а из любимых 70-х оставила кружевные оборки на ромперах (снова in!), многослойные юбки из тафты и широкие пояса (главный аксессуар года!). 

Вместе с ромперами внезапно вернулись разноцветные брюки-скинни. Айтем, который скорее ожидаешь увидеть на ком-то из героинь оригинальной «Сплетницы», Чемена Камали предлагает миксовать с цветочными топами-пелеринами (супетренд!), приталенными футболками с фламинго и сложносочиненными кардиганами с кружевом. Чередуем скинни с юбками по колено (сохраняют фэшн-первенство и в следующем сезоне!): выгуливаем с трикотажными боди, воздушными кроп-блузами с рукавами-буфами и бельевыми топами на тонких бретелях.

По части верхней одежды у креативного директора Сhloe всё стабильно — показала знакомые парки с драпировками и объемные макси-плащи. А из обуви присматриваемся к peep-toe (уже который сезон настойчиво пробиваются к тренд-Олимпу!), вьетнамкам на массивной платформе, сабо с перемычкой из прозрачного винила (такие же заметили сегодня на показе Valentino!) и полностью пластиковым туфлям. 

