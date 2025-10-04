Balenciaga: почему шоу Пьерпаоло Пиччоли — самый неоднозначный дебют этого сезона?

С одной стороны, хейтеры Демны могут ликовать — больше никаких агли-силуэтов, кутюр-кринжа и грязевого сет-дизайна (и такое бывало!). С другой, римский фэшн-традиционализм Пьерпаоло (напомним, легенда Valentino и partner in crime Марии Грации Кьюри!) не добавил самости модному дому, лишив фирменных драматик-вайбов и поставив в один ряд с нормисным ready-to-wear в духе Сары Бертон, Виктории Бэкхем или Стеллы Маккартни. Одним словом, за дизайн-футуризм тревожно, за продажи и стайлинг с вайбом «красивых, понятных, богатых женщин» (для героев книги Кевина Квана!) — нет!