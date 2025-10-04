Balenciaga: почему шоу Пьерпаоло Пиччоли — самый неоднозначный дебют этого сезона?

Деконструкция Демны — аут, ультрафеминный кэжуал-шик — ин! С опорой на архивы модного дома (от пальто-коконов и футуристичных оправ-бабочек до новой итерации dollcore-платьев) новый худрук Balenciaga Пьерпаоло Пиччоли совершил правоконсервативный фэшн-путч (не иначе!).
Теперь вместо диких кроссов — велюровые вьетнамки на платформе, вместо сложносочиненных платьев из брюк и курток — одалисский тюль и кожаные кроп-топы, вместо отсылок к постсоветским спортивкам в лампасах — flowercore, бахрома и колорблок, вместо кинодив Ренаты Литвиновой и Изабель Юппер в амбассадорах — шоугерл (с королевским провенансом!) Меган Маркл.
Вот главные стайлинг-трюки с шоу Balenciaga:
- носим вьетнамки (на платформе!) и в пир, и в мир, и на подиум
- камбэк сезона — разноцветные оперные перчатки из кожи: пригодятся и в комбо с вечерним платьем, и с тишоткой
- мастхэв — кожаный кроптоп: надеваем на голое тело либо в роли болеро на dollcore-платье
- помним, что Пьерпаоло Пиччоли — мастер колорблока, так что смело запоминаем остромодные цветовые схемы: желтый + фиолетовый + белый; желтый + белый + оранжевый; бордовый + пудровый; коричневый + фиолетовый + бежевый
С одной стороны, хейтеры Демны могут ликовать — больше никаких агли-силуэтов, кутюр-кринжа и грязевого сет-дизайна (и такое бывало!). С другой, римский фэшн-традиционализм Пьерпаоло (напомним, легенда Valentino и partner in crime Марии Грации Кьюри!) не добавил самости модному дому, лишив фирменных драматик-вайбов и поставив в один ряд с нормисным ready-to-wear в духе Сары Бертон, Виктории Бэкхем или Стеллы Маккартни. Одним словом, за дизайн-футуризм тревожно, за продажи и стайлинг с вайбом «красивых, понятных, богатых женщин» (для героев книги Кевина Квана!) — нет!
Комментарии (0)