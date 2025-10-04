Maison Margiela: хайлайты первой ready-to-wear коллекции Гленна Мартенса

Креативный директор Maison Margiela не удержался от заигрывания с бельевой эстетикой и подготовил для следующего сезона полупрозрачные ретро-комбинации шелковые мини-платья и топы с кружевом. А еще — поддержал тренды на прозрачную обувь (увидели сабо с пластиковыми перемычками) и викторианскую моду (поженил блузы с гранд-жабо с шифоновыми макси-юбками).

Дизайнер намекнул на весенне-летний сезон обилием цветочных принтов: Мартенс замиксовал флористический жакет с потрескавшейся краской (эффект будто живущей, увядающей и трансформирующейся вещи — один из любимых в арсенале самого Маржелы!) с юбкой Франкенштейна, показал сложносочиненные драпированные платья и сверкающие юбки, а еще — дополнил покрытые винилом плащи-халаты шелковыми платками с разноцветными букетами. Отец основатель помахал рукой не только через состаренный жакет, но и обмотанные скотчем платья в финале шоу, мужские лоферы с обрезанным мысом (peep-toe for men!) и фирменные четыре стежка, фиксирующие губы моделей наподобие стоматологического ретрактора.