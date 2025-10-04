Maison Margiela: хайлайты первой ready-to-wear коллекции Гленна Мартенса

Накануне шоу гости получили метроном и флейту в качестве приглашения на показ первой ready-to-wear коллекции Гленна Мартенса для Maison Margiela. Но вместо ожидаемого сопровождения профессионального оркестра за инструменты выбежали дети — подобный прием уже использовал сам Маржела во время показа SS'90 на заброшенной детской площадке в 20-ом округе Парижа, когда малыши выносились из соседних домов, играли на подиуме и кружились вокруг моделей. Наивная какофония стала аккомпанементом второго показа новоиспеченного худрука, который, как маленькие музыканты, играет свою партию — старательно, но не всегда точно по нотам.
Гленн Мартенс заигрывает с трендом на бельевую эстетику и миксует ретро-комбинацию с грубой косухой
Peep-toe for men: выгуливаем лоферы с отрубленным мысом
Без цветочного принта в следующем сезоне никуда (расцвел даже Maison Margiela!)
Художник Александр Гордеев примерил деконструктивистский total black на показе Maison Margiela SS'26
С одобрения Мартенса продолжаем носить викторианские блузы с гранд-жабо
Заламинированный плащ — влагоустойчивый мастхэв от креативного диреатора Maison Margiela
Стайлинг-трюк: примеряем колготки в тон к обуви (кстати, классические лодочки — снова in!)
Вариация на тему ультрамодных корсетов от команды Maison Margiela (хотите такой же? запаситесь скотчем!)
Лучшая униформа для театрального сезона, по мнению худрука Maison Margiela, — кожаные двойки с приталенными жакетами на завязках, юбки на запах с костюмными жилетами, глухие макси (тоже из кожи!) и оверсайз-бермуды из денима в комбо со смокингом. Вообще, в отличие от мощного осенне-зимнего кутюра в этом сезоне Гленн Мартенс делает однозначную ставку на коммерческие, относительно понятные и носибельные вещи. Помимо всевозможных костюмных айтемов —кэжуальных, но с оригинальными деталями (лишенные лацканов и покрытые пластиковым слоем объемные пиджаки, брюки с экстремально удлиненной ширинкой, гибриды жилетов и макси-жакетов) — увидели много денима, кожи и повседневной верхней одежды — от помятых косух до базовых тренчей и плечистых пальто из плотной шерсти.
Креативный директор Maison Margiela не удержался от заигрывания с бельевой эстетикой и подготовил для следующего сезона полупрозрачные ретро-комбинации шелковые мини-платья и топы с кружевом. А еще — поддержал тренды на прозрачную обувь (увидели сабо с пластиковыми перемычками) и викторианскую моду (поженил блузы с гранд-жабо с шифоновыми макси-юбками).
Дизайнер намекнул на весенне-летний сезон обилием цветочных принтов: Мартенс замиксовал флористический жакет с потрескавшейся краской (эффект будто живущей, увядающей и трансформирующейся вещи — один из любимых в арсенале самого Маржелы!) с юбкой Франкенштейна, показал сложносочиненные драпированные платья и сверкающие юбки, а еще — дополнил покрытые винилом плащи-халаты шелковыми платками с разноцветными букетами. Отец основатель помахал рукой не только через состаренный жакет, но и обмотанные скотчем платья в финале шоу, мужские лоферы с обрезанным мысом (peep-toe for men!) и фирменные четыре стежка, фиксирующие губы моделей наподобие стоматологического ретрактора.
