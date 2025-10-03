Loewe: как прошел дебютный показ Джека Маккалоу и Лазаро Эрнандеса

Джонатан Андерсон не просто возродил и поставил в ряд главных трендсеттеров когда-то совершенно забытый итальянский бренд, но и задрал планку для своих преемников до такой высоты, что Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес даже отказались от креативных обязанностей в собственном Proenza Schouler (основали бренд в 2002 году!), чтобы ничего не отвлекало от Loewe. А удалось ли дизайнерам не ударить в грязь лицом и выйти из тени любимчика всей фэшн-индустрии, рассказываем в материале Собака.ru.
Стайлинг-трюк: по совету Джека и Лазаро очеловечиваем дикие брюки-сетку с помощью сдержанного бежевого плаща
Главная обувь сезона — прозрачная (а еще лучше — с неоновыми носками!)
Айтем с мем-потенциалом (привет, Джонатан!) — махровое платье-полотенце
Падддингтон-кор!
Вежливый фэшн-кивок Джонатана Андерсона — ироничное каркасное мини-платье в цветок
Это тренд: вещи с крэш-эффектом (читай: помятые) будут с нами как минимум до следующей осени
С одобрения новых худруков Loewe продолжаем носить асимметричные юбки и приталенные ladylike-жакеты
Главное отличие (и преимущество?) Loewe by Proenza boys — фокус на носибельность вместо настойчивой виральности. Запросто представляем эти комбо лимонных джемперов и алых поло, остроносых подкрадулей и коротких носочков (миллениалы, ваш выход!), волосатых джинсов и канареечных рубашек, а еще малахитовые приталенные жакеты и аутдорные ветровки не только на селебрити вроде Сабрины Карпентер, но и в гардеробах простых ньюйоркцев, мадридцев и нас, на кого все двадцать с лишним лет шили Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес. В их исполнении даже неоново-оранжевые брюки-сетка и юбка с бахромой из ультрамаринового стекляруса выглядят приспособленными к реальности за счет гуманного стайлинга с базовым бежевым плащом, горпкорными кедами и минималистичным бомбером.
Судя по предыдущим показам сезона SS'25 (от Prada до Christian Dior!), тихороскошная палитра окончательно уходит на второй план, освобождая место самым отважным цветовым сочетаниям. У Маккалоу и Эрнандеса по этой части всё безупречно, начиная с ярко-красного джемпера (топа?) в качестве акцента и заканчивая лососевыми мохнатыми мини и полосатыми спортшик-макси. А если к активному цветовому айтему вы пока не готовы, фэшн-дуэт советует примерить неоновые носочки-следки или просто накрасить ногти на ногах желтым или оранжевым лаком, а сверху надеть прозрачные галоши.
Несмотря на прямолинейность заявления Джека и Лазаро — «Боссы тут мы!» — в обновленном Loewe все еще ощущается дух Джонатана. Звездный преемник игриво машет через каркасные мини с цветочным принтом, вязаные футболки с крэш-эффектом, лохматые джинсовки, которые отсылают к любви Андерсона к сложным ручным и ремесленным техникам. Плюс: увидели айтемы с явным мем-потенциалом: махровые платья-полотенца и сумки будто из створок раковин мидий.
Комментарии (0)