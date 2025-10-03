Loewe: как прошел дебютный показ Джека Маккалоу и Лазаро Эрнандеса

Главное отличие (и преимущество?) Loewe by Proenza boys — фокус на носибельность вместо настойчивой виральности. Запросто представляем эти комбо лимонных джемперов и алых поло, остроносых подкрадулей и коротких носочков (миллениалы, ваш выход!), волосатых джинсов и канареечных рубашек, а еще малахитовые приталенные жакеты и аутдорные ветровки не только на селебрити вроде Сабрины Карпентер, но и в гардеробах простых ньюйоркцев, мадридцев и нас, на кого все двадцать с лишним лет шили Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес. В их исполнении даже неоново-оранжевые брюки-сетка и юбка с бахромой из ультрамаринового стекляруса выглядят приспособленными к реальности за счет гуманного стайлинга с базовым бежевым плащом, горпкорными кедами и минималистичным бомбером.

Судя по предыдущим показам сезона SS'25 (от Prada до Christian Dior!), тихороскошная палитра окончательно уходит на второй план, освобождая место самым отважным цветовым сочетаниям. У Маккалоу и Эрнандеса по этой части всё безупречно, начиная с ярко-красного джемпера (топа?) в качестве акцента и заканчивая лососевыми мохнатыми мини и полосатыми спортшик-макси. А если к активному цветовому айтему вы пока не готовы, фэшн-дуэт советует примерить неоновые носочки-следки или просто накрасить ногти на ногах желтым или оранжевым лаком, а сверху надеть прозрачные галоши.