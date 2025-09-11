Хайлайты новой деми-кутюрной коллекции Ulyana Sergeenko: платья Капулетти, броши-револьверы и шлевки Льва Толстого

Важнейшая фэшн-премьера сентября - деми-кутюрная коллекция Ulyana Sergeenko (создана по синефильским дизайн-лекалам экранизации "Ромео и Джульетта" База Лурмана!), в работе над которой гранд-дама русской моды Ульяна Сергеенко скрестила средневековый фэшн-бестиарий с фронтирным родео-шиком и шекспировским Капулетти-кором.
ВАЖНО! Съемка прошла в интерьерах торжокской усадьбы Знаменское-Раёк накануне масштабной реставрации архитектурного ансамбля.
Ulyana Sergeenko Demi-Couture Fall 2025
Ulyana Sergeenko Demi-Couture Fall 2025
Ulyana Sergeenko Demi-Couture Fall 2025
Ulyana Sergeenko Demi-Couture Fall 2025
Ulyana Sergeenko Demi-Couture Fall 2025
Ulyana Sergeenko Demi-Couture Fall 2025
Ulyana Sergeenko Demi-Couture Fall 2025
Ulyana Sergeenko Demi-Couture Fall 2025
Ulyana Sergeenko Demi-Couture Fall 2025
Ulyana Sergeenko Demi-Couture Fall 2025
Ulyana Sergeenko Demi-Couture Fall 2025
Ulyana Sergeenko Demi-Couture Fall 2025
Ulyana Sergeenko Demi-Couture Fall 2025
Ulyana Sergeenko Demi-Couture Fall 2025
Ulyana Sergeenko Demi-Couture Fall 2025
Ulyana Sergeenko Demi-Couture Fall 2025
Ulyana Sergeenko Demi-Couture Fall 2025
Демикутюрный итог средневекового мудборда - изобилие мрачных угольно-древесных оттенков и виртуозная работа с кожей и замшей, превращенными в хардкорные бомберы. Помимо каноничных ромкор-бодиконов с ажурными рукавами "жиго", в деми-кутюрной коллекции появились монументальные двубортные жакеты, платья в декадентских цветочных принтах (с вайбом выцветшего дагерротипа!), а также ремешки с ковбойскими пряжками, броши-револьверы (ювелирный обжедар релиза!).
В роли ярких стейтмент-акцентов - костюм из парчового жаккарда с золотыми гортензиями и платье-рубашка в паттерне из вечноцветущих хризантем.
Жакет Ulyana Sergeenko
Туфли Ulyana Sergeenko
Перчатки Ulyana Sergeenko
Брошь Ulyana Sergeenko
Лошадка - аут, пегас-единорог - ин! Сверхновый графический элемент фэшн-мультивселенной Ulyana Sergeenko - геральдические эмблемы-шевроны, украшающие лимитированные лейблы коллекции. "Фирменная лошадка Дома превращается в пегаса-единорога, символизирующего благородство и невинность, которому противостоит тигр, аллегорически олицетворяющий жестокость и власть", - поясняет команда Ulyana Sergeenko. Вдобавок к шекспировским библиофильским оммажам припасены толстовские отсылки: на ботфортах можно найти вшитые шлевки, отсылающие к сапогам Льва Толстого, которые он носил в Ясной Поляне.
Эмблемы Ulyana Sergeenko
Эмблемы Ulyana Sergeenko
Бэкстейдж Ulyana Sergeenko Demi-Couture Fall 2025
Бэкстейдж Ulyana Sergeenko Demi-Couture Fall 2025
Бэкстейдж Ulyana Sergeenko Demi-Couture Fall 2025
Бэкстейдж Ulyana Sergeenko Demi-Couture Fall 2025
Бэкстейдж Ulyana Sergeenko Demi-Couture Fall 2025
Бэкстейдж Ulyana Sergeenko Demi-Couture Fall 2025
Бэкстейдж Ulyana Sergeenko Demi-Couture Fall 2025
