Хайлайты новой деми-кутюрной коллекции Ulyana Sergeenko: платья Капулетти, броши-револьверы и шлевки Льва Толстого

Лошадка - аут, пегас-единорог - ин! Сверхновый графический элемент фэшн-мультивселенной Ulyana Sergeenko - геральдические эмблемы-шевроны, украшающие лимитированные лейблы коллекции. "Фирменная лошадка Дома превращается в пегаса-единорога, символизирующего благородство и невинность, которому противостоит тигр, аллегорически олицетворяющий жестокость и власть", - поясняет команда Ulyana Sergeenko. Вдобавок к шекспировским библиофильским оммажам припасены толстовские отсылки: на ботфортах можно найти вшитые шлевки, отсылающие к сапогам Льва Толстого, которые он носил в Ясной Поляне.