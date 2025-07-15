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Показы и коллекции

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9 главных трендов Недели высокой моды в Париже

Подводим итоги кутюрной Недели моды и фиксируем главные подиумные тренды (от экстремальных корсетов до высококаратных шлемов и «голых» античных макси!), которые будут с нами как минимум до следующей весны. 

Корсеты

Maison Margiela Haute Couture FW'25

Maison Margiela Haute Couture FW'25

Schiaparelli Haute Couture FW'25

Schiaparelli Haute Couture FW'25

Balenciaga Haute Couture FW'25

Balenciaga Haute Couture FW'25

Ashi Studio Haute Couture FW'25

Ashi Studio Haute Couture FW'25

Rahul Mishra Haute Couture FW'25

Rahul Mishra Haute Couture FW'25

В период экономической турбулентности фэшн-бренды затягивают потуже не только пояса, но и корсеты. В дебютной коллекции новоиспеченный худрук Maison Margiela Гленн Мартенс сделал ставку на архивы дома — вдохновившись деконструкцией отца-основателя и последним шоу предшественника Гальяно, креативный директор вшил жесткие корсеты в платья из прозрачного шелкового шифона. А Дэниел Розберри снабдил макси асимметричным корсетом с гротескно-объемным бедром и грудью. В роли фэшн-скульпторов попробовали себя и Демна Гвасалия в финальной коллекции для Balenciaga и Мохаммед Аши в Ashi Studio: первый с помощью жесткого каркаса перестроил фигуру модели, увеличив бедра, грудь и плечи, а второй — дополнил будуаркорный корсет из шелка объемными подушками для эффекта утрированно-объемных бедер. 

Телесность

Schiaparelli Haute Couture FW'25

Schiaparelli Haute Couture FW'25

Maison Margiela Haute Couture FW'25

Maison Margiela Haute Couture FW'25

Christian Dior Haute Couture FW'25

Christian Dior Haute Couture FW'25

Robert Wun Haute Couture FW'25

Robert Wun Haute Couture FW'25

Germanier Haute Couture FW'25

Germanier Haute Couture FW'25

В центре внимания — человеческое тело в роли полноценного арт-объекта. Видели всё: от совсем буквального на показе Germanier (между кожей модели и глазами зрителями только глиттер!) до переосмысленного на шоу Maison Margiela (Гленн Мартенс перепридумал тело по канону предшественников с помощью тугого корсета и создал иллюзию обнаженной кожи благодаря нюдовой ткани) и имитационного на подиумах Schiaparelli и Christian Dior (сочинили платья, повторяющие очертания реального тела и античной скульптуры). А в коллекции Robert Wun фигура человека превратилась в головной убор с вуалью (шок-невеста!). 

Объемные плечи

Balenciaga Haute Couture FW'25

Balenciaga Haute Couture FW'25

Robert Wun Haute Couture FW'25

Robert Wun Haute Couture FW'25

Ashi Studio Haute Couture FW'25

Ashi Studio Haute Couture FW'25

Victor & Rolf Haute Couture FW'25

Victor & Rolf Haute Couture FW'25

Ronald Van Der Kemp Haute Couture FW'25

Ronald Van Der Kemp Haute Couture FW'25

Chanel Haute Couture FW'25

Chanel Haute Couture FW'25

На фоне сужающейся под тисками корсетов талии плечи становятся все увереннее и массивнее (тренд на power dressing из 80-х задал еще Энтони Ваккарелло в коллекции Saint Laurent SS'25 и вывернул на максимум сезоном позже). Пока в Balenciaga и Ronald Van Der Kemp отшивают ретро-пальто в горошек (главный принт лета!) и строгие пиджаки с геометрично-острыми плечами, Robert Wun и Ashi Studio голосуют за более округлые формы и дополняют акцентными плечами атласные макси и пятнистые пальто-халаты. При желании можно пойти еще дальше — следом за фэшн-фантазерами Victor & Rolf — и выгулять набитое перьями платье-сердце. Самый безопасный вариант показала дизайн-команда Chanel — чтобы деликатно подчеркнуть линию плеча, присмотритесь к верхней одежде с объемной пелериной.

Тейлоринг

Schiaparelli Haute Couture FW'25

Schiaparelli Haute Couture FW'25

Balenciaga Haute Couture FW'25

Balenciaga Haute Couture FW'25

Christian Dior Haute Couture FW'25

Christian Dior Haute Couture FW'25

Armani Prive Haute Couture FW'25

Armani Prive Haute Couture FW'25

Robert Wun Haute Couture FW'25

Robert Wun Haute Couture FW'25

Maison Francesco Scognamiglio Haute Couture FW'25

Maison Francesco Scognamiglio Haute Couture FW'25

По следам недавнего Met Gala дизайнеры — от Дэниела Розберри до Джорджо Армани — показали кутюрный тейлоринг со всеми вытекающими (запасаемся галстуками и бабочками!). Берем пример с главных ценителей маскулинных двоек на красных дорожках (Тильда Суинтон и Джулия Робертс машут ручкой!) и смело примеряем архитектурные жакеты Schiaparelli, плечистые смокинги Balenciaga и бархатные в азиатском стиле Armani Prive в тандеме с прямыми брюками (оверсайз — out!). А белоснежная тройка с фраком Christian Dior запросто отработает в качестве свадебного образа невесты.

Металлик

Armani Prive Haute Couture FW'25

Armani Prive Haute Couture FW'25

Maison Margiela Haute Couture FW'25

Maison Margiela Haute Couture FW'25

Schiaparelli Haute Couture FW'25

Schiaparelli Haute Couture FW'25

Rahul Mishra Haute Couture FW'25

Rahul Mishra Haute Couture FW'25

Ashi Studio Haute Couture FW'25

Ashi Studio Haute Couture FW'25

Germanier Haute Couture FW'25

Germanier Haute Couture FW'25

Chanel Haute Couture FW'25

Chanel Haute Couture FW'25

Мимикрируем под знойное петербургское солнце (или под конфетку ферреро роше!) с помощью золотистого нечто Maison Margiela. А на стороне moon girl asthetic (вместе с двадцатью тысячами тикток-юзеров!) — худрук Schiaparelli Дэниел Розберри с его искрящимся макси и Ashi Studio с ципао-платьем с узорами в виде сакуры. Готовим новогодние образы заранее (вопреки жаре!) и запоминаем классные подиумные стайлинг-трюки: миксуем джемпер-кольчугу с полупрозрачным платьем с вышивкой (как на показе Armani Prive), говорим «да» бомберу из мишуры Germanier и сочетаем металлик-юбку с ультрамодным жакетом из твида. 

Всё прозрачно

Maison Margiela Haute Couture FW'25

Maison Margiela Haute Couture FW'25

Ashi Studio Haute Couture FW'25

Ashi Studio Haute Couture FW'25

Schiaparelli Haute Couture FW'25

Schiaparelli Haute Couture FW'25

Ronald Van Der Kemp Haute Couture FW'25

Ronald Van Der Kemp Haute Couture FW'25

Christian Dior Haute Couture FW'25

Christian Dior Haute Couture FW'25

Iris Van Herpen Haute Couture FW'25

Iris Van Herpen Haute Couture FW'25

Пополняем коллекцию прозрачных айтемов из шифона и органзы рукотворными макси-бандо из пластика Maison Margiela и сливочными сетами из псевдозмеиной кожи Ashi Studio. Отрабатываем трендовое бохо с корсетным платьем-рубашкой Christian Dior (при поддержке пасторального венка!), а для готических выходов в духе экс-бьюти-редактора британского Vogue Тиш Вайншток пригодится асимметричное платье Ronald Van Der Kemp. Используем транспарентность в качестве стайлинг-трюка — надеваем плащ Schiaparelli поверх базовых белых топов, трикотажных кэтсьютов и рубашек (о других способах носить прозрачное в городе рассказали здесь!).

Анонимность

Robert Wun Haute Couture FW'25

Robert Wun Haute Couture FW'25

Maison Margiela Haute Couture FW'25

Maison Margiela Haute Couture FW'25

Christian Dior Haute Couture FW'25

Christian Dior Haute Couture FW'25

Armani Prive Haute Couture FW'25

Armani Prive Haute Couture FW'25

Germanier Haute Couture FW'25

Germanier Haute Couture FW'25

Rahul Mishra Haute Couture FW'25

Rahul Mishra Haute Couture FW'25

По совету Мартина Маржела (и Глеба Костина!) проповедуем анонимность в фантазийных ажурных масках Robert Wun и роскошных шлемах, инкрустированных кристаллами, Maison Margiela. Балуем внутреннего интроверта с помощью шляпок-дисков Armani Prive и прячемся (красиво!) от смол-токов в плиссированном коконе Rahul Mishra. DIY-трюк от Марии Грации Кьюри: для спонтанного карналава мастерим кутюрную повязку из ажурной ленты.  

Цветы

Balenciaga Haute Couture FW'25

Balenciaga Haute Couture FW'25

Robert Wun Haute Couture FW'25

Robert Wun Haute Couture FW'25

Maison Margiela Haute Couture FW'25

Maison Margiela Haute Couture FW'25

Rahul Mishra Haute Couture FW'25

Rahul Mishra Haute Couture FW'25

Germanier Haute Couture FW'25

Germanier Haute Couture FW'25

Elie Saab Haute Couture FW'25

Elie Saab Haute Couture FW'25

Chanel Haute Couture FW'25

Chanel Haute Couture FW'25

Флора всех сортов нежно подвинула с пьедестала геометрические и ориенталистские принты, заняв главное место в осенне-зимних коллекциях. Роза подтвердила королевский титул — именно ее можно было заметить чаще всего: Демна Гвасалия в Balenciaga украсил бутонами костюм с макси-юбкой и ретро-ридикюль, в Elie Saab дополнили цветочное платье в стиле ампир брошью-розой, а Rahul Mishra предложили не мелочиться и сразу перевоплотиться в клумбу. Тому же совету последовали в Germanier (только вместо розы экзотический амариллис) и в Maison Margiela — собрали фэшн-букет из лилий, фиалок и спатифиллумов. 

Фауна

Ashi Studio Haute Couture FW'25

Ashi Studio Haute Couture FW'25

Balenciaga Haute Couture FW'25

Balenciaga Haute Couture FW'25

Shiaparelli Haute Couture FW'25

Shiaparelli Haute Couture FW'25

Robert Wun Haute Couture FW'25

Robert Wun Haute Couture FW'25

Germanier Haute Couture FW'25

Germanier Haute Couture FW'25

Armani Prive Haute Couture FW'25

Armani Prive Haute Couture FW'25

Ronald Van Der Kemp Haute Couture FW'25

Ronald Van Der Kemp Haute Couture FW'25

Victor & Rolf Haute Couture FW'25

Victor & Rolf Haute Couture FW'25

Если в ready-to-wear коллекциях вершину пищевой цепочки делят зебра, питон и страус, то на кутюрных показах наблюдали все видовое разнообразие. Со страусиными гранд-шубами Balenciaga (снова in — поддержал даже Джорджо Армани!), головными уборами в виде хохолков красных кардиналов Robert Wun и пестрыми перьями зимородка Victor & Rolf соседствовали гепарды Germanier, капуцины и питоны Ashi Studio. По этому поводу смело приручаем весь фэшн-зверинец без исключения: носим пятнистые тотал-луки Schiaparelli и даже целые тропические платья, населенные колибри, Ronald Van Der Kemp.

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