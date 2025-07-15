9 главных трендов Недели высокой моды в Париже

На фоне сужающейся под тисками корсетов талии плечи становятся все увереннее и массивнее (тренд на power dressing из 80-х задал еще Энтони Ваккарелло в коллекции Saint Laurent SS'25 и вывернул на максимум сезоном позже). Пока в Balenciaga и Ronald Van Der Kemp отшивают ретро-пальто в горошек (главный принт лета!) и строгие пиджаки с геометрично-острыми плечами, Robert Wun и Ashi Studio голосуют за более округлые формы и дополняют акцентными плечами атласные макси и пятнистые пальто-халаты. При желании можно пойти еще дальше — следом за фэшн-фантазерами Victor & Rolf — и выгулять набитое перьями платье-сердце. Самый безопасный вариант показала дизайн-команда Chanel — чтобы деликатно подчеркнуть линию плеча, присмотритесь к верхней одежде с объемной пелериной.