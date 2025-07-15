9 главных трендов Недели высокой моды в Париже

Подводим итоги кутюрной Недели моды и фиксируем главные подиумные тренды (от экстремальных корсетов до высококаратных шлемов и «голых» античных макси!), которые будут с нами как минимум до следующей весны.
Корсеты
В период экономической турбулентности фэшн-бренды затягивают потуже не только пояса, но и корсеты. В дебютной коллекции новоиспеченный худрук Maison Margiela Гленн Мартенс сделал ставку на архивы дома — вдохновившись деконструкцией отца-основателя и последним шоу предшественника Гальяно, креативный директор вшил жесткие корсеты в платья из прозрачного шелкового шифона. А Дэниел Розберри снабдил макси асимметричным корсетом с гротескно-объемным бедром и грудью. В роли фэшн-скульпторов попробовали себя и Демна Гвасалия в финальной коллекции для Balenciaga и Мохаммед Аши в Ashi Studio: первый с помощью жесткого каркаса перестроил фигуру модели, увеличив бедра, грудь и плечи, а второй — дополнил будуаркорный корсет из шелка объемными подушками для эффекта утрированно-объемных бедер.
Телесность
В центре внимания — человеческое тело в роли полноценного арт-объекта. Видели всё: от совсем буквального на показе Germanier (между кожей модели и глазами зрителями только глиттер!) до переосмысленного на шоу Maison Margiela (Гленн Мартенс перепридумал тело по канону предшественников с помощью тугого корсета и создал иллюзию обнаженной кожи благодаря нюдовой ткани) и имитационного на подиумах Schiaparelli и Christian Dior (сочинили платья, повторяющие очертания реального тела и античной скульптуры). А в коллекции Robert Wun фигура человека превратилась в головной убор с вуалью (шок-невеста!).
Объемные плечи
На фоне сужающейся под тисками корсетов талии плечи становятся все увереннее и массивнее (тренд на power dressing из 80-х задал еще Энтони Ваккарелло в коллекции Saint Laurent SS'25 и вывернул на максимум сезоном позже). Пока в Balenciaga и Ronald Van Der Kemp отшивают ретро-пальто в горошек (главный принт лета!) и строгие пиджаки с геометрично-острыми плечами, Robert Wun и Ashi Studio голосуют за более округлые формы и дополняют акцентными плечами атласные макси и пятнистые пальто-халаты. При желании можно пойти еще дальше — следом за фэшн-фантазерами Victor & Rolf — и выгулять набитое перьями платье-сердце. Самый безопасный вариант показала дизайн-команда Chanel — чтобы деликатно подчеркнуть линию плеча, присмотритесь к верхней одежде с объемной пелериной.
Тейлоринг
По следам недавнего Met Gala дизайнеры — от Дэниела Розберри до Джорджо Армани — показали кутюрный тейлоринг со всеми вытекающими (запасаемся галстуками и бабочками!). Берем пример с главных ценителей маскулинных двоек на красных дорожках (Тильда Суинтон и Джулия Робертс машут ручкой!) и смело примеряем архитектурные жакеты Schiaparelli, плечистые смокинги Balenciaga и бархатные в азиатском стиле Armani Prive в тандеме с прямыми брюками (оверсайз — out!). А белоснежная тройка с фраком Christian Dior запросто отработает в качестве свадебного образа невесты.
Металлик
Мимикрируем под знойное петербургское солнце (или под конфетку ферреро роше!) с помощью золотистого нечто Maison Margiela. А на стороне moon girl asthetic (вместе с двадцатью тысячами тикток-юзеров!) — худрук Schiaparelli Дэниел Розберри с его искрящимся макси и Ashi Studio с ципао-платьем с узорами в виде сакуры. Готовим новогодние образы заранее (вопреки жаре!) и запоминаем классные подиумные стайлинг-трюки: миксуем джемпер-кольчугу с полупрозрачным платьем с вышивкой (как на показе Armani Prive), говорим «да» бомберу из мишуры Germanier и сочетаем металлик-юбку с ультрамодным жакетом из твида.
Всё прозрачно
Пополняем коллекцию прозрачных айтемов из шифона и органзы рукотворными макси-бандо из пластика Maison Margiela и сливочными сетами из псевдозмеиной кожи Ashi Studio. Отрабатываем трендовое бохо с корсетным платьем-рубашкой Christian Dior (при поддержке пасторального венка!), а для готических выходов в духе экс-бьюти-редактора британского Vogue Тиш Вайншток пригодится асимметричное платье Ronald Van Der Kemp. Используем транспарентность в качестве стайлинг-трюка — надеваем плащ Schiaparelli поверх базовых белых топов, трикотажных кэтсьютов и рубашек (о других способах носить прозрачное в городе рассказали здесь!).
Анонимность
По совету Мартина Маржела (и Глеба Костина!) проповедуем анонимность в фантазийных ажурных масках Robert Wun и роскошных шлемах, инкрустированных кристаллами, Maison Margiela. Балуем внутреннего интроверта с помощью шляпок-дисков Armani Prive и прячемся (красиво!) от смол-токов в плиссированном коконе Rahul Mishra. DIY-трюк от Марии Грации Кьюри: для спонтанного карналава мастерим кутюрную повязку из ажурной ленты.
Цветы
Флора всех сортов нежно подвинула с пьедестала геометрические и ориенталистские принты, заняв главное место в осенне-зимних коллекциях. Роза подтвердила королевский титул — именно ее можно было заметить чаще всего: Демна Гвасалия в Balenciaga украсил бутонами костюм с макси-юбкой и ретро-ридикюль, в Elie Saab дополнили цветочное платье в стиле ампир брошью-розой, а Rahul Mishra предложили не мелочиться и сразу перевоплотиться в клумбу. Тому же совету последовали в Germanier (только вместо розы экзотический амариллис) и в Maison Margiela — собрали фэшн-букет из лилий, фиалок и спатифиллумов.
Фауна
Если в ready-to-wear коллекциях вершину пищевой цепочки делят зебра, питон и страус, то на кутюрных показах наблюдали все видовое разнообразие. Со страусиными гранд-шубами Balenciaga (снова in — поддержал даже Джорджо Армани!), головными уборами в виде хохолков красных кардиналов Robert Wun и пестрыми перьями зимородка Victor & Rolf соседствовали гепарды Germanier, капуцины и питоны Ashi Studio. По этому поводу смело приручаем весь фэшн-зверинец без исключения: носим пятнистые тотал-луки Schiaparelli и даже целые тропические платья, населенные колибри, Ronald Van Der Kemp.
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