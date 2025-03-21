Как прошел показ POST IRONIC Антона Рудзата на Московской неделе моды?

О коллекции

Моя коллекция «Однажды в России» отсылает к культовым фильмам и сериалам Алексея Балабанова (а еще к «Бригаде»). Получился трибьют 1990-м, но адаптированный под современную моду (чтобы было и стильно, и носибельно). Отсюда в коллекции много кожаных бомберов, строгих силуэтов, плюс сочетание грубых и утонченных деталей.

Еще обратите внимание на принты — на сов по мотивам «Что? Где? Когда?», на «Постиронию» (написана шрифтом передачи «Поле чудес»!) и на обложки фильмов «Брат» и «Сестры» на английском языке. Мне хотелось подчеркнуть уникальные черты российской культуры — не только противопоставить их слепому копированию трендов, но и транслировать для зарубежной аудитории.

Фанфэкт: когда я обсуждал коллекцию с другом, он вспомнил историю про английских фанатов, которые приехали на матч «Зенита» с «Манчестер Юнайтед». Он рассказал мне: «Мы отвели их в бар с английским пивом, думая, что они обрадуются. А они такие: "Ребят, мы и так у себя дома такое пиво пьём. Покажите нам что-нибудь аутентичное!" И вот они были в восторге от рюмочных, водки и селёдки под шубой».