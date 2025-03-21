Как прошел показ POST IRONIC Антона Рудзата на Московской неделе моды?

Образцовый петербургский показ на Московской неделе моды — шоу POST IRONIC кофаундеров Антона Рудзата и Маргариты Федосеевой с фэшн-каскадом батякорных кожанок, стейтмент-плащей, спортивок и малиновых луков (бандитский шик!).
Шоу открыла Софья Синицына
И закрыла Софья Синицына!
Кофаундеры POST IRONIC Антон Рудзат и Маргарита Федосеева
Увидели на подиуме Даниила Кондратьев aka SHAKA из модельного агентства Lumpen (герой ноябрьской обложки Собака.ru c Викторией Исаковой!)
Бандитские стейтмент-плащи
Батякорные кожанки
Пушистые гигашубы — это база
Свитер Данилы Багрова в олдскульных рок-значках (носим с высокими ботфортами!)
Галстуки — мастхэв сезона
Носим спортшик-ветровки с гетрами и протертыми колготками (гранж!)
Нам это надо: зипка с принтом совы из «Что? Где? Когда?»
Это комбо: кружево + лакированная кожа
В новой коллекции «Однажды в России» Антон Рудзат взял в референсы кинематограф Алексея Балабанова и «Бандитский Петербург» Андрея Константинова, переодев нас в легкие абибас-ветровки в комбо с остромодными зипками (в принтах-архетипах!). Плюс приготовил раритетные кожанки, обтягивающие кружевные платья (славик бимбо кор!) и культовые растянутые свитеры (за стайлинг отвечала вау-стилист Анастасия Абдулина!).
За создание саундтрека взялся Hamlet из творческого объединения FCK Stereotypes — получилась ромкорная композиция из микса пост-панка, электронной музыки и живых гитарных партий.
Антон Рудзат
О коллекции
Моя коллекция «Однажды в России» отсылает к культовым фильмам и сериалам Алексея Балабанова (а еще к «Бригаде»). Получился трибьют 1990-м, но адаптированный под современную моду (чтобы было и стильно, и носибельно). Отсюда в коллекции много кожаных бомберов, строгих силуэтов, плюс сочетание грубых и утонченных деталей.
Еще обратите внимание на принты — на сов по мотивам «Что? Где? Когда?», на «Постиронию» (написана шрифтом передачи «Поле чудес»!) и на обложки фильмов «Брат» и «Сестры» на английском языке. Мне хотелось подчеркнуть уникальные черты российской культуры — не только противопоставить их слепому копированию трендов, но и транслировать для зарубежной аудитории.
Фанфэкт: когда я обсуждал коллекцию с другом, он вспомнил историю про английских фанатов, которые приехали на матч «Зенита» с «Манчестер Юнайтед». Он рассказал мне: «Мы отвели их в бар с английским пивом, думая, что они обрадуются. А они такие: "Ребят, мы и так у себя дома такое пиво пьём. Покажите нам что-нибудь аутентичное!" И вот они были в восторге от рюмочных, водки и селёдки под шубой».
Разглядели на подиуме моделей LUMPEN — за стрит-кастинг взялась идеолог агентства и серый кардинал русской моды Авдотья Александрова. Но главной звездой шоу стала звезда сериала «Чистые» Софья Синицына — открыла и закрыла показ!
Антон Рудзат
О кастинге
Я помогал своему другу Денису Симачеву с кампанией нового дропа. Он, кстати, один из самых самобытных представителей русской моды — никогда не стремился копировать тренды, а всегда раскрывал русский ДНК в моде по-своему. Плюс Денис любит приглашать не только профессиональных моделей, но и людей из креативных индустрий — актрис, писателей и других интересных личностей. Среди них была Соня Синицына. Мы познакомились на съёмке, и мне сразу понравился её актёрский вайб и особая энергетика. Она буквально новая звезда — мне захотелось, чтобы именно Соня открыла и закрыла мой показ.
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