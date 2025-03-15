Эксклюзив! Показываем бэкстейдж показа Vereja Игоря Андреева и рассказываем главное, что нужно знать о шоу

Важный хайлайт Московской недели моды — шоу Vereja панк-вязальщика Игоря Андреева, сочинившего восхитительные фолк-кринолины и кроше-скафандры по мотивам старинных наличников, превратившего фэшн-исследователя Ксению Собчак в главный панк-фолк-мем недели, а еще раскрывшего готическую субличность фирменного чихпаука (спойлер: теперь он демонический веном!). Отдел моды Собака.ru узнал у Игоря главное, что нужно знать про прошедший показ, — и показываем фото с бэкстейджа.
Ольга Карпуть
Юлия Коваль
VEREJA SHOW
VEREJA SHOW
VEREJA SHOW
VEREJA SHOW
Лилия Рах
VEREJA SHOW
Игорь Андреев
В новой коллекции Vereja Игорь Андреев превратил олдскульные наличники в авангардистский фэшн-архетип — например, украсил ими футболки и сет-дизайн шоу (во главе арки-наличника восседает маскот бренда — зеленый чихапук!). Плюс Игорь впервые дополнил кроше-кутюр Vereja шитыми изделиями (от лонгов до кринолинов!) и показал нам дарк-версию фирменного чихпаука.
Игорь Андреев
Основатель Vereja
Темой наличников увлекся два года назад — даже брал консультацию у главного спеца Ивана Хафизова (он объездил всю страну и знает о старинном оконном обрамлении все). Мой ресерч и лег в основу шоу (и всего сет-дизайна), к которому мы готовились три месяца.
В новой коллекции впервые в истории Vereja появилась швейная одежда — за создание всех кринолинов, сетчатых платьев, боди и лонгсливов отвечала дизайнер Джава Айдиева. Еще мне захотелось добавить черного цвета (Vereja не только про краски и сказку!) — так художник Дима Чемодайко превратил моих героев в веномов: как будто бы в наших фирменных чихпауков вселился веном. Всю кроше-часть коллекции по традиции взяли на себя мои вязальщицы, которые разбросаны по всей России.
Над коллекцией работали 30 человек: кто-то вязал перчатки, кто-то — свитера, кто-то — юбки. Много делал самостоятельно — взял отпуск от работы креативным директором The Blueprint и превратил свою квартиру в мастерскую. Все последнюю неделю 24/7 встречались с командой и доводили до ума все коллекцию.
VEREJA SHOW
Ольга Карпуть
Игорь Андреев
VEREJA SHOW
VEREJA SHOW
Юлия Коваль
VEREJA SHOW
VEREJA SHOW
Александр Гриднев (кавербой ноябрьской обложки Собака.ru с Викторией Исаковой!)
VEREJA SHOW
С восторгом отмечаем вау-кастинг, подготовленный старшим младшим хэд-букером Lumpen Ира Бобылёвой: среди героев показала увидели Григория Щелчкова (снимался для декабрьской каверстори Собака.ru с Лизой Ищенко!) и Александра Гриднева (кавербой ноябрьской обложки Собака.ru с Викторией Исаковой и начинающий рэпер — сегодня презентовал альбом!). А еще команда Vereja сумела собрать на подиуме А-лист селебрити: кроше-кутюр и авангардистские кринолины Игоря примери фэшн-инфлюэнсер нашего сердца Мария Миногарова, худрук KM20 Ольга Карпуть, фэшн-звезда Юлия Коваль, ведущая «Модного приговора» Лилия Рах и фэшн-исследователь Ксения Собчак.
Игорь Андреев
Основатель Vereja
С Ольгой Карпуть мы знакомы миллион лет: Ольга была первая, кто выгулял Vereja на Cosmoscow — она открыла наш бренд широкой аудитории, и поэтому именно она открывала наше шоу.
Маша Миногарова тоже давний друг бренда Vereja. Надо отдать должное Маше — она первая пришла на примерку! Мы сначала на нее примерили другой образ, но она увидела платье на манекене, которое я сделал накануне ночью, и сказала: «Ну, Игорь, это восторг, я хочу быть в нем». Так и получилось!
С Ксенией Собчак мы тоже давно-давно знакомы: работали вместе в SNC, плюс я в качестве фэшн-эксперимента переодевал ее в принцессу Диану для шоу «Ход вещей». Я подумал, что если Ксения согласилась переодеться в принцессу Диану, то согласится участвовать в моем показе — и не ошибся. Мне нравится, что родилось очень много мемов по поводу ее выхода.
Отдельное внимание стоит уделить участию Лилии Рах. Мне очень повезло, потому что именно в день шоу она прилетела в Москву и сразу с самолета приехала на показ и примерку. Лилия восхитительный человек с восхитительной энергией. Она прошлась по подиуму, по-деловому вернулась на бэк и начала танцевать — вместе с ней начала танцевать вся команда.
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