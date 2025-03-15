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Показы и коллекции

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Эксклюзив! Показываем бэкстейдж показа Vereja Игоря Андреева и рассказываем главное, что нужно знать о шоу

Важный хайлайт Московской недели моды — шоу Vereja панк-вязальщика Игоря Андреева, сочинившего восхитительные фолк-кринолины и кроше-скафандры по мотивам старинных наличников, превратившего фэшн-исследователя Ксению Собчак в главный панк-фолк-мем недели, а еще раскрывшего готическую субличность фирменного чихпаука (спойлер: теперь он демонический веном!). Отдел моды Собака.ru узнал у Игоря главное, что нужно знать про прошедший показ, — и показываем фото с бэкстейджа.

Ольга Карпуть
Сулпан Акназарова

Ольга Карпуть

Юлия Коваль
Сулпан Акназарова

Юлия Коваль

VEREJA SHOW
Сулпан Акназарова

VEREJA SHOW

VEREJA SHOW
Сулпан Акназарова

VEREJA SHOW

VEREJA SHOW
Сулпан Акназарова

VEREJA SHOW

Ксения Собчак. Игорь Андреев
Сулпан Акназарова
Ксения Собчак, Игорь Андреев
VEREJA SHOW
Пресс-служба Московской недели моды

VEREJA SHOW

Лилия Рах
Сулпан Акназарова

Лилия Рах

Мария Миногарова
Пресс-служба Московской недели моды
Мария Миногарова
VEREJA SHOW
Сулпан Акназарова

VEREJA SHOW

Игорь Андреев
Фото предоставлено Игорем Андреевым

Игорь Андреев

В новой коллекции Vereja Игорь Андреев превратил олдскульные наличники в авангардистский фэшн-архетип — например, украсил ими футболки и сет-дизайн шоу (во главе арки-наличника восседает маскот бренда — зеленый чихапук!). Плюс Игорь впервые дополнил кроше-кутюр Vereja шитыми изделиями (от лонгов до кринолинов!) и показал нам дарк-версию фирменного чихпаука. 

Игорь Андреев

Основатель Vereja

Темой наличников увлекся два года назад — даже брал консультацию у главного спеца Ивана Хафизова (он объездил всю страну и знает о старинном оконном обрамлении все). Мой ресерч и лег в основу шоу (и всего сет-дизайна), к которому мы готовились три месяца. 

В новой коллекции впервые в истории Vereja появилась швейная одежда — за создание всех кринолинов, сетчатых платьев, боди и лонгсливов отвечала дизайнер Джава Айдиева. Еще мне захотелось добавить черного цвета (Vereja не только про краски и сказку!) — так художник Дима Чемодайко превратил моих героев в веномов: как будто бы в наших фирменных чихпауков вселился веном. Всю кроше-часть коллекции по традиции взяли на себя мои вязальщицы, которые разбросаны по всей России.

Над коллекцией работали 30 человек: кто-то вязал перчатки, кто-то — свитера, кто-то — юбки. Много делал самостоятельно — взял отпуск от работы креативным директором The Blueprint и превратил свою квартиру в мастерскую. Все последнюю неделю 24/7 встречались с командой и доводили до ума все коллекцию. 

VEREJA SHOW
Сулпан Акназарова

VEREJA SHOW

Ольга Карпуть
Пресс-служба Московской недели моды

Ольга Карпуть

Мария Миногарова
Сулпан Акназарова
Мария Миногарова
Игорь Андреев
Фото предоставлено Игорем Андреевым

Игорь Андреев

VEREJA SHOW
Сулпан Акназарова

VEREJA SHOW

VEREJA SHOW
Сулпан Акназарова

VEREJA SHOW

Юлия Коваль
Сулпан Акназарова

Юлия Коваль

VEREJA SHOW
Пресс-служба Московской недели моды

VEREJA SHOW

VEREJA SHOW
Сулпан Акназарова

VEREJA SHOW

Александр Гриднев (кавербой ноябрьской обложки Собака.ru с Викторией Исаковой!)
Сулпан Акназарова

Александр Гриднев (кавербой ноябрьской обложки Собака.ru с Викторией Исаковой!)

VEREJA SHOW
Сулпан Акназарова

VEREJA SHOW

С восторгом отмечаем вау-кастинг, подготовленный старшим младшим хэд-букером Lumpen Ира Бобылёвой: среди героев показала увидели Григория Щелчкова (снимался для декабрьской каверстори Собака.ru с Лизой Ищенко!) и Александра Гриднева (кавербой ноябрьской обложки Собака.ru с Викторией Исаковой и начинающий рэпер — сегодня презентовал альбом!). А еще команда Vereja сумела собрать на подиуме А-лист селебрити: кроше-кутюр и авангардистские кринолины Игоря примери фэшн-инфлюэнсер нашего сердца Мария Миногарова, худрук KM20 Ольга Карпуть, фэшн-звезда Юлия Коваль, ведущая «Модного приговора» Лилия Рах и фэшн-исследователь Ксения Собчак. 

Игорь Андреев

Основатель Vereja

С Ольгой Карпуть мы знакомы миллион лет: Ольга была первая, кто выгулял Vereja на Cosmoscow — она открыла наш бренд широкой аудитории, и поэтому именно она открывала наше шоу. 

Маша Миногарова тоже давний друг бренда Vereja. Надо отдать должное Маше — она первая пришла на примерку! Мы сначала на нее примерили другой образ, но она увидела платье на манекене, которое я сделал накануне ночью, и сказала: «Ну, Игорь, это восторг, я хочу быть в нем». Так и получилось!

С Ксенией Собчак мы тоже давно-давно знакомы: работали вместе в SNC, плюс я в качестве фэшн-эксперимента переодевал ее в принцессу Диану для шоу «Ход вещей». Я подумал, что если Ксения согласилась переодеться в принцессу Диану, то согласится участвовать в моем показе — и не ошибся. Мне нравится, что родилось очень много мемов по поводу ее выхода.

Отдельное внимание стоит уделить участию Лилии Рах. Мне очень повезло, потому что именно в день шоу она прилетела в Москву и сразу с самолета приехала на показ и примерку. Лилия восхитительный человек с восхитительной энергией. Она прошлась по подиуму, по-деловому вернулась на бэк и начала танцевать — вместе с ней начала танцевать вся команда.

Григорий Щелчков (снимался для декабрьской каверстори Собака.ru с Лизой Ищенко!)
Сулпан Акназарова

Григорий Щелчков (снимался для декабрьской каверстори Собака.ru с Лизой Ищенко!)

Юлианна Гриб
Сулпан Акназарова

Юлианна Гриб

Игорь Андреев
Фото предоставлено Игорем Андреевым

Игорь Андреев

Юлианна Гриб
Пресс-служба Московской недели моды

Юлианна Гриб

VEREJA SHOW
Сулпан Акназарова

VEREJA SHOW

VEREJA SHOW
Сулпан Акназарова

VEREJA SHOW

VEREJA SHOW
Сулпан Акназарова

VEREJA SHOW

VEREJA SHOW
Сулпан Акназарова

VEREJA SHOW

VEREJA SHOW
Сулпан Акназарова

VEREJA SHOW

Лилия Рах
Сулпан Акназарова

Лилия Рах

VEREJA SHOW
Пресс-служба Московской недели моды

VEREJA SHOW

VEREJA SHOW
Сулпан Акназарова

VEREJA SHOW

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Люди:
Мария Миногарова, Ксения Собчак

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