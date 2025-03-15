Эксклюзив! Показываем бэкстейдж показа Vereja Игоря Андреева и рассказываем главное, что нужно знать о шоу

Основатель Vereja

Темой наличников увлекся два года назад — даже брал консультацию у главного спеца Ивана Хафизова (он объездил всю страну и знает о старинном оконном обрамлении все). Мой ресерч и лег в основу шоу (и всего сет-дизайна), к которому мы готовились три месяца.

В новой коллекции впервые в истории Vereja появилась швейная одежда — за создание всех кринолинов, сетчатых платьев, боди и лонгсливов отвечала дизайнер Джава Айдиева. Еще мне захотелось добавить черного цвета (Vereja не только про краски и сказку!) — так художник Дима Чемодайко превратил моих героев в веномов: как будто бы в наших фирменных чихпауков вселился веном. Всю кроше-часть коллекции по традиции взяли на себя мои вязальщицы, которые разбросаны по всей России.

Над коллекцией работали 30 человек: кто-то вязал перчатки, кто-то — свитера, кто-то — юбки. Много делал самостоятельно — взял отпуск от работы креативным директором The Blueprint и превратил свою квартиру в мастерскую. Все последнюю неделю 24/7 встречались с командой и доводили до ума все коллекцию.