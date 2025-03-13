Собрали 11 трендовых аксессуаров с Недель моды, которые можно носить уже сейчас

Продолжаем подводить итоги недавно завершившегося фэшн-марафона: посмеявшись над самыми мемными образами, переходим к серьезному — разбираемся в главных аксессуарных трендах (от брелоков-хвостиков до шарфов-колготок и брошей-полароидов!), которые будут с нами как минимум до следующей весны.
Меховые воротники и горжетки
Дизайнеры — от Миуччи Прада до Чемены Камали и Симон Роша — планируют заботливо кутать нас не только в шубы (главная вещь Недель моды FW'25!), но и в пушистые аксессуары. Пока Люк и Люси Мейер переживают, как бы нашу шею не продуло, и дополняют пальто плотным меховым воротником, худруки Chloe и Simone Rocha миксуют горжетки с прозрачным шифоном. Миучча Прада и Раф Симонс жонглируют высоким и низким — добавляют к brat-дождевику приставку «люкс» с помощью добротного куска меха (первобытные шкуры достались женской коллекции по наследству от мужской!), а Мария Грация Кьюри отшила съемные горностаевые пелерины, которым под силу составить компанию кожаным плащам и гранжевым майкам J'adore Dior.
Броши
Преображаем базовые пальто ар-деко завитушками Carven и разноцветными брошами в виде греческих профилей Alberta Ferretti (вам Венеру Победительницу или Афродиту Книдскую?). Разбавляем total grey массивной булавкой Lanvin, а для total white забираем коллекцию медалей Undercover. При желании игнорируем условности и по примеру Moschino украшаемся полароидами с изображениями ювелирных мечт (ходячая карта фэшн-желаний!).
Сюр-шарфы
Устали от шарфов — не беда, креативные директора тоже! Настолько, что решили вовсе отказаться от привычных вариантов в пользу чего угодно: колготки The Row, галстуки Vivetta, рукава Calvin Klein Collection и целые свитеры TWP и кардиганы Hermès. Итог: шарфом может быть все, что попадется под руку, главное — потуже завязать.
Гольфы
В придачу к черным капроновым гольфам, которые мы носим с начала 20-х (спасибо, Миучча!), запасаемся вариантами потеплее. Базовые серые (как на показах Louis Vuitton и Moschino) отлично впишутся в монохромные бежевые образы или отработают в паре с инфантильным bubble gum розовым. Берем пару стайлинг-уроков у Лотты Волковой из Miu Miu — миксуем ретро-гольфы из тонкого трикотажа с сабо на каблуке и платьем из той же ткани, а по мотивам шоу Cecilie Bahnsen женим кокеткор и аутдор — сочетаем стеганую мини-юбку с имитацией кружева и дутый кроп-жилет с термо-гольфами (надпись Sport приветствуется!).
Змеиный принт
Фэшн-рептилии бесцеремонно подвинули пятнистых и полосатых и пригрелись на показах Valentino (в обнимку с декадентскими халатами), Altuzarra (в паре с дубленками-платьями) и Sportmax (прижавшись к кожаному тренчу-сородичу). Холоднокровных, ползущих по подиумам (прямиком в наши сердца!), заметили у Marni (зарифмовались с кислотной пушистой пелериной) и Miu Miu — Сара Полсон примерила неоновые снейк-лодочки в тандеме с серыми гольфами. Без питонов не обошлись и на шоу Duran Lantink (хайлайт парижской Недели моды!) — показали ботильоны, сапоги и сабо на сложносочиненном каблуке, созданные обувным виртуозом и худруком Sergio Rossi Полом Эндрю.
Пушистый обвес
Страсть к меху в сезоне осень-зима 2025 была настолько велика, что не уместилась в шубах и горжетках (а еще жилетах, топах, юбках и обуви!), что перекинулась на соседствующие сумки. Готовимся отцеплять уже знакомые бусы и брелоки, а на их место примеряем вернувшиеся из нулевых пушистые хвостики, которые появились на показах Chloe, Acne Studios и Rabanne и уже успели заслужить статус главного микротренда года.
Cтейтмент-ремни
Никогда такого не было, и вот опять — логомания вернулась, но вместо заметных надписей на футболках теперь в почете массивные пряжки Acne Studios (когда в самое сердечко!), Kenzo (вместе с атласными шароварами) и Diesel (фэшн-поддержка юбки с экстремально низкой посадкой!). Худрук Chloe пошла по проверенному пути и отработала тренд на стейтмент-ремни в стиле бохо — вместо лого сочинила сразу две пряжки и замиксовала аксессуар в духе 70-х с прозрачной макси-юбкой. А в Jil Sander и Issey Miyake пошли дальше и сделали не только две пряжки, но и два пояса.
Очки
На фоне офискор-бума все чаще на подиумах стали появляться нерд-оправы с прозрачными стеклами. Том Браун и дебютировавшая в качестве креативного директора Givenchy Сара Бертон дополнили очками классические брючные двойки, а Кэтрин Гольштейн в Khaite поженила аксессуар с академичной клеткой-аргайл. За авиаторы проголосовали новоиспеченный худрук Calvin Klein Collection Вероника Леони и дизайн-команда Gucci — по их примеру носим с лаконичными удлиненными жакетами и ladylike-костюмами.
Поясные гранд-сумки
Гигантомания добралась не только до жемчужин на показе Chanel, но и до поясных сумок Ferragamo, Louis Vuitton и Balmain, которые советуют с помощью них укрощать объемную верхнюю одежду (от пальто до кейпов) и сочетать с комбинезонами и кэтсьютами, чтобы не растерять правильные пропорции фигуры. Плюс: аксессуар без труда заменит трендовую баску, например, в паре с кожаной макси-юбкой. Не уверены в функциональности такой сумки (а точнее — сразу двух!), но выглядит эффектно.
Заклепки, люверсы и шипы
Порывшись в архивах Alaia, Питер Мюлье выдал главную it-пару 2024 года — балетки с люверсами. В этом сезоне прием с металлической фурнитурой подхватили и развили до гранд-тренда Давид Кома в Blumarine (еще один hot дебют сезона!) и Симоне Беллотти из Bally (скоро меняет кресло на аналогичное в Jil Sander!), снабдив сапоги-трубы и шнурованные ботинки люверсами и заклепками. А Люк и Люси Мейер в Jil Sander и Джозеф Альтузарра в Altuzarra кивнули в сторону шипов, но вместо ожидаемых гранж-комбо показали задиристую обувь в сочетании с феминными макси-платьями.
Телесные колготки
Слабонервным просьба отойти от экрана: телесные колготки не просто снова с нами, а еще и в топе трендов. Доказательство — бежевый капрон на показах Fendi (с разноцветными носочками!) и MM6 Maison Margiela (и не только на ногах!). Возвращаем давно забытые айтемы в гардеробы и нарушаем все правила стилистов из соцсетей — носим с открытыми peep toe и босоножками и не заморачиваемся с угадываем оттенка — выбираем светлее кожи, как у Gucci, или темнее, как у Ottolinger.
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