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Показы и коллекции

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Собрали 11 трендовых аксессуаров с Недель моды, которые можно носить уже сейчас

Продолжаем подводить итоги недавно завершившегося фэшн-марафона: посмеявшись над самыми мемными образами, переходим к серьезному — разбираемся в главных аксессуарных трендах (от брелоков-хвостиков до шарфов-колготок и брошей-полароидов!), которые будут с нами как минимум до следующей весны. 

Меховые воротники и горжетки

Prada FW'25

Prada FW'25

Chloe FW'25

Chloe FW'25

Miu Miu FW'25

Miu Miu FW'25

Christian Dior FW'25

Christian Dior FW'25

Simone Rocha FW'25

Simone Rocha FW'25

Jil Sander FW'25

Jil Sander FW'25

Bally FW'25

Bally FW'25

Дизайнеры — от Миуччи Прада до Чемены Камали и Симон Роша — планируют заботливо кутать нас не только в шубы (главная вещь Недель моды FW'25!), но и в пушистые аксессуары. Пока Люк и Люси Мейер переживают, как бы нашу шею не продуло, и дополняют пальто плотным меховым воротником, худруки Chloe и Simone Rocha миксуют горжетки с прозрачным шифоном. Миучча Прада и Раф Симонс жонглируют высоким и низким — добавляют к brat-дождевику приставку «люкс» с помощью добротного куска меха (первобытные шкуры достались женской коллекции по наследству от мужской!), а Мария Грация Кьюри отшила съемные горностаевые пелерины, которым под силу составить компанию кожаным плащам и гранжевым майкам J'adore Dior. 

Броши

Miu Miu FW'25

Miu Miu FW'25

Tory Burch FW'25

Tory Burch FW'25

Lanvin FW'25

Lanvin FW'25

Carven FW'25

Carven FW'25

Undercover FW'25

Undercover FW'25

Moschino FW'25

Moschino FW'25

Alberta Ferretti FW'25

Alberta Ferretti FW'25

Преображаем базовые пальто ар-деко завитушками Carven и разноцветными брошами в виде греческих профилей Alberta Ferretti (вам Венеру Победительницу или Афродиту Книдскую?). Разбавляем total grey массивной булавкой Lanvin, а для total white забираем коллекцию медалей Undercover. При желании игнорируем условности и по примеру Moschino украшаемся полароидами с изображениями ювелирных мечт (ходячая карта фэшн-желаний!). 

Сюр-шарфы

The Row FW'25

The Row FW'25

Vivetta FW'25

Vivetta FW'25

Vivetta FW'25

Vivetta FW'25

Coperni FW'25

Coperni FW'25

Hermès FW'25

Hermès FW'25

Calvin Klein Collection FW'25

Calvin Klein Collection FW'25

TWP FW'25

TWP FW'25

Устали от шарфов — не беда, креативные директора тоже! Настолько, что решили вовсе отказаться от привычных вариантов в пользу чего угодно: колготки The Row, галстуки Vivetta, рукава Calvin Klein Collection и целые свитеры TWP и кардиганы Hermès. Итог: шарфом может быть все, что попадется под руку, главное — потуже завязать. 

Гольфы

Miu Miu FW'25

Miu Miu FW'25

Cecilie Bahnsen FW'25

Cecilie Bahnsen FW'25

Jane Wade FW'25

Jane Wade FW'25

Kenzo FW'25

Kenzo FW'25

Louis Vuitton FW'25

Louis Vuitton FW'25

Moschino FW'25

Moschino FW'25

В придачу к черным капроновым гольфам, которые мы носим с начала 20-х (спасибо, Миучча!), запасаемся вариантами потеплее. Базовые серые (как на показах Louis Vuitton и Moschino) отлично впишутся в монохромные бежевые образы или отработают в паре с инфантильным bubble gum розовым. Берем пару стайлинг-уроков у Лотты Волковой из Miu Miu — миксуем ретро-гольфы из тонкого трикотажа с сабо на каблуке и платьем из той же ткани, а по мотивам шоу Cecilie Bahnsen женим кокеткор и аутдор — сочетаем стеганую мини-юбку с имитацией кружева и дутый кроп-жилет с термо-гольфами (надпись Sport приветствуется!). 

Змеиный принт

Marni FW'25

Marni FW'25

Duran Lantink FW'25

Duran Lantink FW'25

Miu Miu FW'25

Miu Miu FW'25

Valentino FW'25

Valentino FW'25

Altuzarra FW'25

Altuzarra FW'25

Sportmax FW'25

Sportmax FW'25

Tod's FW'25

Tod's FW'25

Фэшн-рептилии бесцеремонно подвинули пятнистых и полосатых и пригрелись на показах Valentino (в обнимку с декадентскими халатами), Altuzarra (в паре с дубленками-платьями) и Sportmax (прижавшись к кожаному тренчу-сородичу). Холоднокровных, ползущих по подиумам (прямиком в наши сердца!), заметили у Marni (зарифмовались с кислотной пушистой пелериной) и Miu Miu — Сара Полсон примерила неоновые снейк-лодочки в тандеме с серыми гольфами. Без питонов не обошлись и на шоу Duran Lantink (хайлайт парижской Недели моды!) — показали ботильоны, сапоги и сабо на сложносочиненном каблуке, созданные обувным виртуозом и худруком Sergio Rossi Полом Эндрю. 

Пушистый обвес

Chloe FW'25

Chloe FW'25

Acne Studios FW'25

Acne Studios FW'25

Rabanne FW'25

Rabanne FW'25

Simone Rocha FW'25

Simone Rocha FW'25

Chloe FW'25

Chloe FW'25

Acne Studios FW'25

Acne Studios FW'25

Страсть к меху в сезоне осень-зима 2025 была настолько велика, что не уместилась в шубах и горжетках (а еще жилетах, топах, юбках и обуви!), что перекинулась на соседствующие сумки. Готовимся отцеплять уже знакомые бусы и брелоки, а на их место примеряем вернувшиеся из нулевых пушистые хвостики, которые появились на показах Chloe, Acne Studios и Rabanne и уже успели заслужить статус главного микротренда года. 

Cтейтмент-ремни

Acne Studios FW'25

Acne Studios FW'25

Chloe FW'25

Chloe FW'25

Jil Sander FW'25

Jil Sander FW'25

Diesel FW'25

Diesel FW'25

Kenzo FW'25

Kenzo FW'25

Issey Miyake FW'25

Issey Miyake FW'25

Blumarine FW'25

Blumarine FW'25

Никогда такого не было, и вот опять — логомания вернулась, но вместо заметных надписей на футболках теперь в почете массивные пряжки Acne Studios (когда в самое сердечко!), Kenzo (вместе с атласными шароварами) и Diesel (фэшн-поддержка юбки с экстремально низкой посадкой!). Худрук Chloe пошла по проверенному пути и отработала тренд на стейтмент-ремни в стиле бохо — вместо лого сочинила сразу две пряжки и замиксовала аксессуар в духе 70-х с прозрачной макси-юбкой. А в Jil Sander и Issey Miyake пошли дальше и сделали не только две пряжки, но и два пояса. 

Очки

Calvin Klein Collection FW'25

Calvin Klein Collection FW'25

Miu Miu FW'25

Miu Miu FW'25

Prada FW'25

Prada FW'25

Thom Browne FW'25

Thom Browne FW'25

Khaite FW'25

Khaite FW'25

Givenchy FW'25

Givenchy FW'25

Gucci FW'25

Gucci FW'25

На фоне офискор-бума все чаще на подиумах стали появляться нерд-оправы с прозрачными стеклами. Том Браун и дебютировавшая в качестве креативного директора Givenchy Сара Бертон дополнили очками классические брючные двойки, а Кэтрин Гольштейн в Khaite поженила аксессуар с академичной клеткой-аргайл. За авиаторы проголосовали новоиспеченный худрук Calvin Klein Collection Вероника Леони и дизайн-команда Gucci — по их примеру носим с лаконичными удлиненными жакетами и ladylike-костюмами. 

Поясные гранд-сумки

Ferragamo FW'25

Ferragamo FW'25

Louis Vuitton FW'25

Louis Vuitton FW'25

Balmain FW'25

Balmain FW'25

Ferragamo FW'25

Ferragamo FW'25

Louis Vuitton FW'25

Louis Vuitton FW'25

Гигантомания добралась не только до жемчужин на показе Chanel, но и до поясных сумок Ferragamo, Louis Vuitton и Balmain, которые советуют с помощью них укрощать объемную верхнюю одежду (от пальто до кейпов) и сочетать с комбинезонами и кэтсьютами, чтобы не растерять правильные пропорции фигуры. Плюс: аксессуар без труда заменит трендовую баску, например, в паре с кожаной макси-юбкой. Не уверены в функциональности такой сумки (а точнее — сразу двух!), но выглядит эффектно.

Заклепки, люверсы и шипы

Jil Sander FW'25

Jil Sander FW'25

Blumarine FW'25

Blumarine FW'25

Altuzarra FW'25

Altuzarra FW'25

Isabel Marant FW'25

Isabel Marant FW'25

Bally FW'25

Bally FW'25

Порывшись в архивах Alaia, Питер Мюлье выдал главную it-пару 2024 года — балетки с люверсами. В этом сезоне прием с металлической фурнитурой подхватили и развили до гранд-тренда Давид Кома в Blumarine (еще один hot дебют сезона!) и Симоне Беллотти из Bally (скоро меняет кресло на аналогичное в Jil Sander!), снабдив сапоги-трубы и шнурованные ботинки люверсами и заклепками. А Люк и Люси Мейер в Jil Sander и Джозеф Альтузарра в Altuzarra кивнули в сторону шипов, но вместо ожидаемых гранж-комбо показали задиристую обувь в сочетании с феминными макси-платьями. 

Телесные колготки 

Fendi FW'25

Fendi FW'25

MM6 Maison Margiela FW'25

MM6 Maison Margiela FW'25

Gucci FW'25

Gucci FW'25

Ottolinger FW'25

Ottolinger FW'25

Marco Rambaldi FW'25

Marco Rambaldi FW'25

Слабонервным просьба отойти от экрана: телесные колготки не просто снова с нами, а еще и в топе трендов. Доказательство — бежевый капрон на показах Fendi (с разноцветными носочками!) и MM6 Maison Margiela (и не только на ногах!). Возвращаем давно забытые айтемы в гардеробы и нарушаем все правила стилистов из соцсетей — носим с открытыми peep toe и босоножками и не заморачиваемся с угадываем оттенка — выбираем светлее кожи, как у Gucci, или темнее, как у Ottolinger. 

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