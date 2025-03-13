Собрали 11 трендовых аксессуаров с Недель моды, которые можно носить уже сейчас

Никогда такого не было, и вот опять — логомания вернулась, но вместо заметных надписей на футболках теперь в почете массивные пряжки Acne Studios (когда в самое сердечко!), Kenzo (вместе с атласными шароварами) и Diesel (фэшн-поддержка юбки с экстремально низкой посадкой!). Худрук Chloe пошла по проверенному пути и отработала тренд на стейтмент-ремни в стиле бохо — вместо лого сочинила сразу две пряжки и замиксовала аксессуар в духе 70-х с прозрачной макси-юбкой. А в Jil Sander и Issey Miyake пошли дальше и сделали не только две пряжки, но и два пояса.