Chanel: как прошел показ осенне-зимней коллекции под куполом Гран-Пале?

Ленты всех мастей — от прозрачных из фатина и шифона до атласных и вязаных — появились на просвечивающих блузах и платьях, которые дизайнеры советуют дублировать айтемами из твида, на сверкающих приталенных жакетах, шелковых пелеринах, объемных свитерах, классических белых рубашках и сапогах. Bow-нашествие на этом не закончилось: банты прицеплялись к колье, вырисовывались жемчугом на мини-платьях и вырезались на джемперах, а еще — извивались на сарафанах и выстраивались рядами на дутых пуховиках.