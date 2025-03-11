Chanel: как прошел показ осенне-зимней коллекции под куполом Гран-Пале?

Пока мир считает дни до первого показа Матье Блази в качестве креативного директора Chanel (уже в этом октябре!), дизайн-команда сохраняет фэшн-стабильность (читай: расчищает поле для экспериментов новоиспеченного худрука!) и в придачу к нескончаемой эксплуатации твида продолжает перерабатывать узнаваемые коды бренда. В качестве отправной точки осенне-зимней коллекции Chanel выбрали атласную ленту, которую Габриель использовала для украшения блуз, платьев и повязывала на многослойные жемчужные ожерелья.
Гранд-сотуары — гиперболизированная версия любимого ювелирного айтема Коко Шанель
Говорим «да» суперобъемным кардиганам и оттенку фисташкового мороженного
Имитация pussycat bow — изобретение главной фэшн-соперницы Шанель Эльзы Скиапарелли, которая придумала украшать ими вязаные джемперы (так и слышим недовольный вздох Габриель)
Это тренд: пелерины всех мастей (у Chanel, естественно, с бантом!)
Жемчужины переквалифицировались в сумки, но лучше бы оставались колье (симпатично — да! удобно — сомневаемся!)
По примеру Софии Стейнберг примеряем шляпку Шапокляк (но за пределами тотал твида, заклинаем!)
Пушистые клумбы камелий
Ленты всех мастей — от прозрачных из фатина и шифона до атласных и вязаных — появились на просвечивающих блузах и платьях, которые дизайнеры советуют дублировать айтемами из твида, на сверкающих приталенных жакетах, шелковых пелеринах, объемных свитерах, классических белых рубашках и сапогах. Bow-нашествие на этом не закончилось: банты прицеплялись к колье, вырисовывались жемчугом на мини-платьях и вырезались на джемперах, а еще — извивались на сарафанах и выстраивались рядами на дутых пуховиках.
Кроме лент из архивов достали жемчуг, которого в этом сезоне было, кажется, даже больше, чем раньше: в придачу к традиционным ожерельям дизайн-команда сочинила увесистые бусы и браслеты, гипертрофированные сотуары (любимое украшение мадемуазель!), пояса из нескольких сложенных нитей и нано-сумки в виде жемчужин.
Даже в условиях тотального фэшн-застоя в ателье Chanel отшили несколько айтемов, которые хочется забрать в следующий сезон: на холода присматриваем макси-платье крупной вязки в тандеме с тонким шарфом с пушистой брошью-камелией и объемный кардиган из фисташковой пряжи, говорим «да» золотистым сумкам-кулонам и ретро-ботильонам с атласной драпировкой. Плюс забираем затейливые шляпки Шапокляк из твида — выносим их за рамки total tweed при поддержке маскулинных двоек, оверсайз-джинсов и кожаных тренчей.
Комментарии (0)