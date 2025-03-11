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Показы и коллекции

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Chanel: как прошел показ осенне-зимней коллекции под куполом Гран-Пале?

Пока мир считает дни до первого показа Матье Блази в качестве креативного директора Chanel (уже в этом октябре!), дизайн-команда сохраняет фэшн-стабильность (читай: расчищает поле для экспериментов новоиспеченного худрука!) и в придачу к нескончаемой эксплуатации твида продолжает перерабатывать узнаваемые коды бренда. В качестве отправной точки осенне-зимней коллекции Chanel выбрали атласную ленту, которую Габриель использовала для украшения блуз, платьев и повязывала на многослойные жемчужные ожерелья. 

Гранд-сотуары — гиперболизированная версия любимого ювелирного айтема Коко Шанель

Гранд-сотуары — гиперболизированная версия любимого ювелирного айтема Коко Шанель

Говорим «да» суперобъемным кардиганам и оттенку фисташкового мороженного

Говорим «да» суперобъемным кардиганам и оттенку фисташкового мороженного 

Имитация pussycat bow — изобретение главной фэшн-соперницы Шанель Эльзы Скиапарелли, которая придумала украшать ими вязаные джемперы (так и слышим

Имитация pussycat bow — изобретение главной фэшн-соперницы Шанель Эльзы Скиапарелли, которая придумала украшать ими вязаные джемперы (так и слышим недовольный вздох Габриель)

Это тренд: пелерины всех мастей (у Chanel, естественно, с бантом!)

Это тренд: пелерины всех мастей (у Chanel, естественно, с бантом!)

Жемчужины переквалифицировались в сумки, но лучше бы оставались колье (симпатично — да! удобно — сомневаемся!)

Жемчужины переквалифицировались в сумки, но лучше бы оставались колье (симпатично — да! удобно — сомневаемся!)

По примеру Софии Стейнберг примеряем шляпку Шапокляк (но за пределами тотал твида, заклинаем!)

По примеру Софии Стейнберг примеряем шляпку Шапокляк (но за пределами тотал твида, заклинаем!)

Пушистые клумбы камелий

Пушистые клумбы камелий

Ленты всех мастей — от прозрачных из фатина и шифона до атласных и вязаных — появились на просвечивающих блузах и платьях, которые дизайнеры советуют дублировать айтемами из твида, на сверкающих приталенных жакетах, шелковых пелеринах, объемных свитерах, классических белых рубашках и сапогах. Bow-нашествие на этом не закончилось: банты прицеплялись к колье, вырисовывались жемчугом на мини-платьях и вырезались на джемперах, а еще — извивались на сарафанах и выстраивались рядами на дутых пуховиках. 

Кроме лент из архивов достали жемчуг, которого в этом сезоне было, кажется, даже больше, чем раньше: в придачу к традиционным ожерельям дизайн-команда сочинила увесистые бусы и браслеты, гипертрофированные сотуары (любимое украшение мадемуазель!), пояса из нескольких сложенных нитей и нано-сумки в виде жемчужин. 

Даже в условиях тотального фэшн-застоя в ателье Chanel отшили несколько айтемов, которые хочется забрать в следующий сезон: на холода присматриваем макси-платье крупной вязки в тандеме с тонким шарфом с пушистой брошью-камелией и объемный кардиган из фисташковой пряжи, говорим «да» золотистым сумкам-кулонам и ретро-ботильонам с атласной драпировкой. Плюс забираем затейливые шляпки Шапокляк из твида — выносим их за рамки total tweed при поддержке маскулинных двоек, оверсайз-джинсов и кожаных тренчей. 

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