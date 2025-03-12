40 самых смешных луков модного сезона: шляпа-диван, туфли-совы и платье-контрабас!

Вам шляпку-плесень, платье-абажур, свитшот-имбирь или колоду дарк-таро из оккультистского арсенала Александра Шепса? Подводим первые итоги прошедшего модного сезона и раздаем фэшн-медальки за самые мемные подиумные луки (всем, кроме Balenciaga и Marine Serre — у них свои).
Noir Kei Ninomiya
Новая форма жизни, выросшая за выходные в забытой офисной кружке
Marine Serre
Она: «У меня нет синдрома отличницы». Также она:
Miu Miu
Катя Пушкарева плюс вайб
Balenciaga
Что видит ВинЛаб в 4 утра
Chloé
Сувенирный ларек на Невском
Rick Owens
Имбирь из доставки роллов, который томится в холодильнике с 2015 года
Diesel
Закатываем глаза после нового поста Михаила Барышникова
Schiaparelli
Тот самый ретро-диван с «Авито»
Hodakova
Платье-футляр для похода на концерт MusicAeterna Теодора Курентзиса
Gucci
Когда возникла поздняя капиталистическая влюбленность в Аркашу из «Подписных изданий»
Balenciaga
Когда проснулся, заправил кровать и позавтракал до 14 часов утра
Duran Lantink
Когда пытаешься сойти за своего в каждой компании
ВАЖНО! На создание боди-арта у Duran Lantik ушло 3,5 часа, в течение которых российской модели Сандре Мюррей приходилось сохранять неподвижность. Восхищаемся фэшн-мужеством Сандры!
Valentino
Кошка у миски в 4:30 утра
Yohji Yamamoto
Стул у кровати в конце рабочей недели
Anrealage
Покупаю компьютер по цене крыла самолета, его монитор через секунду после истечения гарантии: «Адьос»
Dries Van Noten
Тот самый видавший виды абажур с антикварной лавки на Фонтанке (пережил три революции, но вряд ли переживет кусь от местного кота)
Vaquera
Примерка маминого бюстгалтера в пять лет
Moschino
Никто: Абсолютно никто: Я в 3 года делаю шляпу из диванного модуля и костюм из покрывала:
Balenciaga
Смурфетта до приема «Субстанции»
Moschino
Когда сумела не сжечь один блин на Масленицу
Moschino
Лук, когда за семейным застольем попросили не разговаривать о политике
Comme des Garçons
Лук на стойке регистрации рейса «Победы»
Balenciaga
«успокойтесь, клоуны, я пришла танцевать. здесь не надо толпиться, мне не надо мешать. как я это делаю, вы сейчас увидите. а кто меня не любит, вы просто мне завидуете»
Schiaparelli
Тот самый греховно манящий шарик ванильного мороженого в два ночи
Duran Lantink
Я и мое личное пространство
Jil Sander
Новогодняя мишура, валяющаяся по углам квартиры в марте
Undercover
Воробьиный сычик на стероидах. А еще все внимание на туфли-совы — выглядят так, как мы после четырехчасового ночного сна
Ludovic de Saint Sernin
Мышь с генами мамонта, которую только что вывели американские ученые!
The Row
Не просто шарфы-колготки с босоногого показа сестер Олсен, а косплей мамы, которая в 7 утра идёт натягивать на тебя колючие шерстяные колготки в школу
Hodakova
Глюкоза после фэшн-мейковера с новым стилистом
Marine Serre
Когда черный вигвам Дэвида Линча — твоя остановочка
Yohji Yamamoto
Дарк-колода Таро от Александра Шепса
Abra
Рейл с прессой в «Сапсане»
Undercover
Лук удаленщика
Kenzo
Сильная и независимая фанатка Sylvanian Families
Duran Lantink
Бьянкакор
Burberry
Собака в остатках пледа после самостоятельного дня дома
Abra
Те самые плюш-розочки с заднего сиденья «эконома»
Tom Browne
Первый день в офисе после месяца удаленки
Acne Studios
«Не тот силен, кто не упал, а тот, кто падал, но вставал»
Dries Van Noten
Бабулин коврогобелен
Abra
Крадущийся пубертат в 13 лет
Junya Watanabe
Кожанка для захода в вагон на «Девяткино» в восемь утра
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