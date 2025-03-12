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Показы и коллекции

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40 самых смешных луков модного сезона: шляпа-диван, туфли-совы и платье-контрабас!

Вам шляпку-плесень, платье-абажур, свитшот-имбирь или колоду дарк-таро из оккультистского арсенала Александра Шепса? Подводим первые итоги прошедшего модного сезона и раздаем фэшн-медальки за самые мемные подиумные луки (всем, кроме Balenciaga и Marine Serre — у них свои). 

Noir Kei Ninomiya Новая форма жизни, выросшая за выходные в забытой офисной кружке
Архивы пресс-служб

Noir Kei Ninomiya

Новая форма жизни, выросшая за выходные в забытой офисной кружке

Marine Serre Она: «У меня нет синдрома отличницы». Также она:
Архивы пресс-служб

Marine Serre

Она: «У меня нет синдрома отличницы». Также она: 

Miu Miu Катя Пушкарева плюс вайб
Архивы пресс-служб

Miu Miu

Катя Пушкарева плюс вайб

Balenciaga Что видит ВинЛаб в 4 утра
Архивы пресс-служб

Balenciaga

Что видит ВинЛаб в 4 утра

Chloé Сувенирный ларек на Невском
Архивы пресс-служб

Chloé

Сувенирный ларек на Невском

Rick Owens Имбирь из доставки роллов, который томится в холодильнике с 2015 года
Архивы пресс-служб

Rick Owens

Имбирь из доставки роллов, который томится в холодильнике с 2015 года

Diesel Закатываем глаза после нового поста Михаила Барышникова
Архивы пресс-служб

Diesel

Закатываем глаза после нового поста Михаила Барышникова

Schiaparelli Тот самый ретро-диван с «Авито»
Архивы пресс-служб

Schiaparelli

Тот самый ретро-диван с «Авито»

Hodakova Платье-футляр для похода на концерт MusicAeterna Теодора Курентзиса
Архивы пресс-служб

Hodakova

Платье-футляр для похода на концерт MusicAeterna Теодора Курентзиса

Gucci Когда возникла поздняя капиталистическая влюбленность в Аркашу из «Подписных изданий»
Архивы пресс-служб

Gucci

Когда возникла поздняя капиталистическая влюбленность в Аркашу из «Подписных изданий»

Balenciaga Когда проснулся, заправил кровать и позавтракал до 14 часов утра
Архивы пресс-служб

Balenciaga 

Когда проснулся, заправил кровать и позавтракал до 14 часов утра

Duran Lantink Когда пытаешься сойти за своего в каждой компании ВАЖНО! На создание боди-арта у Duran Lantik ушло 3,5 часа, в течение которых
Архивы пресс-служб

Duran Lantink

Когда пытаешься сойти за своего в каждой компании

ВАЖНО! На создание боди-арта у Duran Lantik ушло 3,5 часа, в течение которых российской модели Сандре Мюррей приходилось сохранять неподвижность. Восхищаемся фэшн-мужеством Сандры!

Valentino Кошка у миски в 4:30 утра
Архивы пресс-служб

Valentino

Кошка у миски в 4:30 утра

Yohji Yamamoto Стул у кровати в конце рабочей недели
Архивы пресс-служб

Yohji Yamamoto

Стул у кровати в конце рабочей недели

Anrealage Покупаю компьютер по цене крыла самолета, его монитор через секунду после истечения гарантии: «Адьос»
Архивы пресс-служб

Anrealage

Покупаю компьютер по цене крыла самолета, его монитор через секунду после истечения гарантии: «Адьос» 

Dries Van Noten Тот самый видавший виды абажур с антикварной лавки на Фонтанке (пережил три революции, но вряд ли переживет кусь от местного кота)
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten 

Тот самый видавший виды абажур с антикварной лавки на Фонтанке (пережил три революции, но вряд ли переживет кусь от местного кота)

Vaquera Примерка маминого бюстгалтера в пять лет
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Vaquera 

Примерка маминого бюстгалтера в пять лет

Moschino Никто: Абсолютно никто: Я в 3 года делаю шляпу из диванного модуля и костюм из покрывала:
Архивы пресс-служб

Moschino

Никто: Абсолютно никто: Я в 3 года делаю шляпу из диванного модуля и костюм из покрывала:

Balenciaga Смурфетта до приема «Субстанции»
Архивы пресс-служб

Balenciaga 

Смурфетта до приема «Субстанции»

Moschino Когда сумела не сжечь один блин на Масленицу
Архивы пресс-служб

Moschino

Когда сумела не сжечь один блин на Масленицу

Moschino Лук, когда за семейным застольем попросили не разговаривать о политике
Архивы пресс-служб

Moschino

Лук, когда за семейным застольем попросили не разговаривать о политике

Comme des Garçons Лук на стойке регистрации рейса «Победы»
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Comme des Garçons 

Лук на стойке регистрации рейса «Победы»

Balenciaga «успокойтесь, клоуны, я пришла танцевать. здесь не надо толпиться, мне не надо мешать. как я это делаю, вы сейчас увидите. а кто меня не
Архивы пресс-служб

Balenciaga

«успокойтесь, клоуны, я пришла танцевать. здесь не надо толпиться, мне не надо мешать. как я это делаю, вы сейчас увидите. а кто меня не любит, вы просто мне завидуете»

Schiaparelli Тот самый греховно манящий шарик ванильного мороженого в два ночи
Архивы пресс-служб

Schiaparelli

Тот самый греховно манящий шарик ванильного мороженого в два ночи

Duran Lantink Я и мое личное пространство
Архивы пресс-служб

Duran Lantink

Я и мое личное пространство

Jil Sander Новогодняя мишура, валяющаяся по углам квартиры в марте
Архивы пресс-служб

Jil Sander

Новогодняя мишура, валяющаяся по углам квартиры в марте 

Undercover Воробьиный сычик на стероидах. А еще все внимание на туфли-совы — выглядят так, как мы после четырехчасового ночного сна
Архивы пресс-служб

Undercover

Воробьиный сычик на стероидах. А еще все внимание на туфли-совы — выглядят так, как мы после четырехчасового ночного сна

Ludovic de Saint Sernin Мышь с генами мамонта, которую только что вывели американские ученые!
Архивы пресс-служб

Ludovic de Saint Sernin

Мышь с генами мамонта, которую только что вывели американские ученые!

The Row Не просто шарфы-колготки с босоногого показа сестер Олсен, а косплей мамы, которая в 7 утра идёт натягивать на тебя колючие шерстяные колготки
Архивы пресс-служб

The Row 

Не просто шарфы-колготки с босоногого показа сестер Олсен, а косплей мамы, которая в 7 утра идёт натягивать на тебя колючие шерстяные колготки в школу

Hodakova Глюкоза после фэшн-мейковера с новым стилистом
Архивы пресс-служб

Hodakova

Глюкоза после фэшн-мейковера с новым стилистом

Marine Serre Когда черный вигвам Дэвида Линча — твоя остановочка
Архивы пресс-служб

Marine Serre 

Когда черный вигвам Дэвида Линча — твоя остановочка

Yohji Yamamoto Дарк-колода Таро от Александра Шепса
Архивы пресс-служб

Yohji Yamamoto

Дарк-колода Таро от Александра Шепса

Abra Рейл с прессой в «Сапсане»
Архивы пресс-служб

Abra

Рейл с прессой в «Сапсане»

Undercover Лук удаленщика
Архивы пресс-служб

Undercover 

Лук удаленщика

Kenzo Сильная и независимая фанатка Sylvanian Families
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Kenzo

Сильная и независимая фанатка Sylvanian Families

Duran Lantink Бьянкакор
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Duran Lantink

Бьянкакор

Burberry Собака в остатках пледа после самостоятельного дня дома
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Burberry 

Собака в остатках пледа после самостоятельного дня дома

Abra Те самые плюш-розочки с заднего сиденья «эконома»
Архивы пресс-служб

Abra 

Те самые плюш-розочки с заднего сиденья «эконома» 

Tom Browne Первый день в офисе после месяца удаленки
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Tom Browne

Первый день в офисе после месяца удаленки

Acne Studios «Не тот силен, кто не упал, а тот, кто падал, но вставал»
Архивы пресс-служб

Acne Studios

«Не тот силен, кто не упал, а тот, кто падал, но вставал»

Dries Van Noten Бабулин коврогобелен
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten

Бабулин коврогобелен

Abra Крадущийся пубертат в 13 лет
Архивы пресс-служб

Abra

Крадущийся пубертат в 13 лет

Junya Watanabe Кожанка для захода в вагон на «Девяткино» в восемь утра
Архивы пресс-служб

Junya Watanabe

Кожанка для захода в вагон на «Девяткино» в восемь утра

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