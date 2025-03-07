Schiaparelli: как прошел показ Дэниела Розберри в Париже?

В восторге от медиевистских дарк-крокодиловых блуз (в такой на подиум вышла Мона Тугаард!), синего каракуля и фирменных статуарных платьев, но фэшн-колумнист The New York Times Ванесса Фридман особенно хвалит Розберри за переизобретение женского power-dressing гардероба: маскулинные плечистые пиджаки из 1980-х — аут, объемные ультрафеминные жакеты с подчеркнутой талией (power curve!) — ин. «Если 1980-е подарили нам плечо лайнбекера, созданное для разрушения стеклянного потолка (ну как минимум попытки), то power curve — идея новой эпохи. Розберри не маскулинизирует женское тело, а увеличивает его до гротеска и превращает в способ отстаивания прав».