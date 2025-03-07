18+
  • Мода
  • Показы и коллекции
Показы и коллекции

Поделиться:

Schiaparelli: как прошел показ Дэниела Розберри в Париже?

По следам кутюрного вау-показа и звездного выхода Арианы Гранде на «Оскаре» креативный директор Schiaparelli Дэниел Розберри продолжает возвращать фэшн-славу возрожденному бренду — на отгремевшем шоу провозгласил новый «золотой век» в истории модного дома, переодев моделей в сложносочиненные образы по мотивам старого Голливуда (впрочем, на таком пафосе важно не забронзоветь и не превратить «золотой век» в позолоченный). 

Шоу открыла Джиджи Хадид в стейтмент-жакете с меховой опушкой
Архивы пресс-служб

Шоу открыла Джиджи Хадид в стейтмент-жакете с меховой опушкой

А закрыла Мона Тугаард в бруталистском сете из кожи, ремней и пряжек-подков (БДСМ-бохо!)
Архивы пресс-служб

А закрыла Мона Тугаард в бруталистском сете из кожи, ремней и пряжек-подков (БДСМ-бохо!)

Тема птицы Феникса раскрыта
Архивы пресс-служб

Тема птицы Феникса раскрыта

Российская модель Сандра Мюррей на подиуме Schiaparelli в образцовом power curve жакете
Архивы пресс-служб

Российская модель Сандра Мюррей на подиуме Schiaparelli в образцовом power curve жакете

Оккультистские первобытные сюр-украшения — это база Schiaparelli! А еще все внимание на змеиные казаки (крадутся)
Архивы пресс-служб

Оккультистские первобытные сюр-украшения — это база Schiaparelli! А еще все внимание на змеиные казаки (крадутся)

Уже представляем в этом сете из синего бархата каракуля Изабеллу Росселлини!
Архивы пресс-служб

Уже представляем в этом сете из синего бархата каракуля Изабеллу Росселлини!

Один ремешок — хорошо, а три — лучше
Архивы пресс-служб

Один ремешок — хорошо, а три — лучше

Мастхэв нового сезона — макси пальто со вшитым шарфом-воротником
Архивы пресс-служб

Мастхэв нового сезона — макси пальто со вшитым шарфом-воротником

Корсетные бодиконы-колонны — это (кутюрная) база
Архивы пресс-служб

Корсетные бодиконы-колонны — это (кутюрная) база

В восторге от медиевистских дарк-крокодиловых блуз (в такой на подиум вышла Мона Тугаард!), синего каракуля и фирменных статуарных платьев, но фэшн-колумнист The New York Times Ванесса Фридман особенно хвалит Розберри за переизобретение женского power-dressing гардероба: маскулинные плечистые пиджаки из 1980-х — аут, объемные ультрафеминные жакеты с подчеркнутой талией (power curve!) — ин. «Если 1980-е подарили нам плечо лайнбекера, созданное для разрушения стеклянного потолка (ну как минимум попытки), то power curve — идея новой эпохи. Розберри не маскулинизирует женское тело, а увеличивает его до гротеска и превращает в способ отстаивания прав».

Рубрика «нам это надо»: барахтный топ-халтер в форме пряжки ремешка
Архивы пресс-служб

Рубрика «нам это надо»: барахтный топ-халтер в форме пряжки ремешка

Дэниел Розберри солидарен с остальными креативными директорами, что без меха и пушистых тотал-луков в новом сезоне не обойтись
Архивы пресс-служб

Дэниел Розберри солидарен с остальными креативными директорами, что без меха и пушистых тотал-луков в новом сезоне не обойтись

Pov тот самый ретро-диван с «Авито»
Архивы пресс-служб

Pov тот самый ретро-диван с «Авито»

Ремни — важнейший аксессуар показа
Архивы пресс-служб

Ремни — важнейший аксессуар показа

Двойная пряжка-скважина!
Архивы пресс-служб

Двойная пряжка-скважина!

Без бохо никуда
Архивы пресс-служб

Без бохо никуда

Спасибо Кендрику Ламару, разрешившему нам снова носить скинни-клеш
Архивы пресс-служб

Спасибо Кендрику Ламару, разрешившему нам снова носить скинни-клеш

Это комбо: бахрома + асимметрия
Архивы пресс-служб

Это комбо: бахрома + асимметрия

Один из лучших луков шоу эры power curve по мнению Ванессы Фридман: плечисто-приталенный trompe-l'œil жакет с имитацией стереотипно-неудобного корсета
Архивы пресс-служб

Один из лучших луков шоу эры power curve по мнению Ванессы Фридман: плечисто-приталенный trompe-l'œil жакет с имитацией стереотипно-неудобного корсета

 

 

Мех и бохо-шик — хорошо, но все же главным стейтмент-аксессуаром показа Schiaparelli стали ремешки, из которых Дэниел Розберри составил офискорные тройки и панк-сеты (в комбо с кожаными брюками). Не обошлось без каноничного сюрреализма — в пряжку от ремешка превратился бархатный топ, который модный дом советует носить со струящимися брюками и остроносыми лодочками. И да, после выступления Кендрика Ламара на «Супербоуле» фиксируем триумфальный камбэк скинни-клешей!

Не корсет, а средневековая кираса!
Архивы пресс-служб

Не корсет, а средневековая кираса!

Если комбинация, то только приталенная ультрафеминная
Архивы пресс-служб

Если комбинация, то только приталенная ультрафеминная

Тот самый шарик ванильного мороженого в два ночи
Архивы пресс-служб

Тот самый шарик ванильного мороженого в два ночи

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: