Schiaparelli: как прошел показ Дэниела Розберри в Париже?

По следам кутюрного вау-показа и звездного выхода Арианы Гранде на «Оскаре» креативный директор Schiaparelli Дэниел Розберри продолжает возвращать фэшн-славу возрожденному бренду — на отгремевшем шоу провозгласил новый «золотой век» в истории модного дома, переодев моделей в сложносочиненные образы по мотивам старого Голливуда (впрочем, на таком пафосе важно не забронзоветь и не превратить «золотой век» в позолоченный).
Шоу открыла Джиджи Хадид в стейтмент-жакете с меховой опушкой
А закрыла Мона Тугаард в бруталистском сете из кожи, ремней и пряжек-подков (БДСМ-бохо!)
Тема птицы Феникса раскрыта
Российская модель Сандра Мюррей на подиуме Schiaparelli в образцовом power curve жакете
Оккультистские первобытные сюр-украшения — это база Schiaparelli! А еще все внимание на змеиные казаки (крадутся)
Уже представляем в этом сете из синего
бархата каракуля Изабеллу Росселлини!
Один ремешок — хорошо, а три — лучше
Мастхэв нового сезона — макси пальто со вшитым шарфом-воротником
Корсетные бодиконы-колонны — это (кутюрная) база
В восторге от медиевистских дарк-крокодиловых блуз (в такой на подиум вышла Мона Тугаард!), синего каракуля и фирменных статуарных платьев, но фэшн-колумнист The New York Times Ванесса Фридман особенно хвалит Розберри за переизобретение женского power-dressing гардероба: маскулинные плечистые пиджаки из 1980-х — аут, объемные ультрафеминные жакеты с подчеркнутой талией (power curve!) — ин. «Если 1980-е подарили нам плечо лайнбекера, созданное для разрушения стеклянного потолка (ну как минимум попытки), то power curve — идея новой эпохи. Розберри не маскулинизирует женское тело, а увеличивает его до гротеска и превращает в способ отстаивания прав».
Рубрика «нам это надо»: барахтный топ-халтер в форме пряжки ремешка
Дэниел Розберри солидарен с остальными креативными директорами, что без меха и пушистых тотал-луков в новом сезоне не обойтись
Pov тот самый ретро-диван с «Авито»
Ремни — важнейший аксессуар показа
Двойная пряжка-скважина!
Без бохо никуда
Спасибо Кендрику Ламару, разрешившему нам снова носить скинни-клеш
Это комбо: бахрома + асимметрия
Один из лучших луков шоу эры power curve по мнению Ванессы Фридман: плечисто-приталенный trompe-l'œil жакет с имитацией стереотипно-неудобного корсета
Мех и бохо-шик — хорошо, но все же главным стейтмент-аксессуаром показа Schiaparelli стали ремешки, из которых Дэниел Розберри составил офискорные тройки и панк-сеты (в комбо с кожаными брюками). Не обошлось без каноничного сюрреализма — в пряжку от ремешка превратился бархатный топ, который модный дом советует носить со струящимися брюками и остроносыми лодочками. И да, после выступления Кендрика Ламара на «Супербоуле» фиксируем триумфальный камбэк скинни-клешей!
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