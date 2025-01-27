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Показы и коллекции

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Schiaparelli: как прошел кутюрный показ Дэниела Розберри в Париже?

Неделя высокой моды сезона SS'25 — in! Пионер кутюрного марафона Дэниел Розберри посвятил древнегреческому мифу об Икаре. Отсюда — сложносочиненные фэшн-композиции из перьев (не тают даже под палящим светом фотовспышек!), а также полувоздушные кринолины и высокохудожественные корсеты, которые показали на подиуме Кендалл Дженнер, Алекс Консани и Мона Тугаард.

Асимметрия — глобальный тренд 2025 года
Архивы пресс-служб

Асимметрия — глобальный тренд 2025 года

Кринолины — сверхновый тренд
Архивы пресс-служб

Кринолины — сверхновый тренд

Кринолины — сверхновый тренд
Архивы пресс-служб

Кринолины — сверхновый тренд

Без низкой талии и воланов в сезоне SS'25 никуда!
Архивы пресс-служб

Без низкой талии и воланов в сезоне SS'25 никуда!

Все внимание на лодочки-псевдопуанты (балеткор!)
Архивы пресс-служб

Все внимание на лодочки-псевдопуанты (балеткор!)

Виртуозная плиссировка (раз!)
Архивы пресс-служб

Виртуозная плиссировка (раз!)

Древнегреческий мермейдкор — прогнозируем бум на жемчужную вышивку летом 2025
Архивы пресс-служб

Древнегреческий мермейдкор — прогнозируем бум на жемчужную вышивку летом 2025

Перья — мастхэв кутюрной коллекции Schiaparelli, посвященной крылышкам Икара
Архивы пресс-служб

Перья — мастхэв кутюрной коллекции Schiaparelli, посвященной крылышкам Икара

Полупрозрачные ткани все еще с нами
Архивы пресс-служб

Полупрозрачные ткани все еще с нами 

Тема ультраглубокого декольте раскрыта
Архивы пресс-служб

Тема ультраглубокого декольте раскрыта

Вика Евсеева на подиуме Schiaparelli!
Архивы пресс-служб

Вика Евсеева на подиуме Schiaparelli!

Мастхэв — комплект из приталенного пиджака и макси-юбки
Архивы пресс-служб

Мастхэв — комплект из приталенного пиджака и макси-юбки

Важное цветовое сочетание: золотой + черный
Архивы пресс-служб

Важное цветовое сочетание: золотой + черный

Сандра Мюррей на подиуме Schiaparelli!
Архивы пресс-служб

Сандра Мюррей на подиуме Schiaparelli!

На протяжении месяцев Дэниел Розберри изучал работы Мадам Гре, Чарльза Фредерика Уорта, Поля Пуаре, Ива Сен-Лорана и Аззедина Алайи — в итоге получился барочный кутюр Schiaparelli, достойный места на выставке Louvre Couture куратора Оливье Гобе. Фиксируем тренд на кринолины, гротескные декольте, а также обилие плиссировок, воланов и ультраприталенных силуэтов с акцентными ребрышками на полочках (физиологический фэшн-очерк!).

Это комбо — тюль + перышки
Архивы пресс-служб

Это комбо — тюль + перышки

Все внимание на микро-сумку, украшенную драгоценным Face-Id
Архивы пресс-служб

Все внимание на микро-сумку, украшенную драгоценным Face-Id

Альтернатива — мини-хобо с ажурными кисточками
Архивы пресс-служб

Альтернатива — мини-хобо с ажурными кисточками

Тот самый ультраприталенный пиджак с акцентными ребрышками на полочках
Архивы пресс-служб

Тот самый ультраприталенный пиджак с акцентными ребрышками на полочках

В восторге от асимметричных макси-воланов
Архивы пресс-служб

В восторге от асимметричных макси-воланов

Пайетки и бахрома все еще тренд
Архивы пресс-служб

Пайетки и бахрома все еще тренд

Ультраглубокое декольте — тренд
Архивы пресс-служб

Ультраглубокое декольте — тренд

Комбо — микс золотистого перламутра и полупрозрачных тканей
Архивы пресс-служб

Комбо — микс золотистого перламутра и полупрозрачных тканей

Виртуозная плиссировка (два!)
Архивы пресс-служб

Виртуозная плиссировка (два!) 

Вишлист: платье-колонна с акцентным полосатым паттерном (тренд)
Архивы пресс-служб

Вишлист: платье-колонна с акцентным полосатым паттерном (тренд)

Рыболовные сети тоже с нами
Архивы пресс-служб

Рыболовные сети тоже с нами

Все внимание на акцентную кутюрную вышивку
Архивы пресс-служб

Все внимание на акцентную кутюрную вышивку

Тема ультразатянутых корсетов раскрыта! (Ни одна сестра Дженнер не пострадала)
Архивы пресс-служб

Тема ультразатянутых корсетов раскрыта! (Ни одна сестра Дженнер не пострадала)

Вишлист — платье с сочетанием черного на белом
Архивы пресс-служб

Вишлист — платье с сочетанием черного на белом

Вслед за Кайли Дженнер и Моной Тугаард затягиваем пояса корсетов, а заодно примеряем туфли-псевдопуанты и рыболовные сети с подолом-бахромой. По цветам храним фэшн-верность пятидесяти оттенкам золотого, а среди аксессуаров — микро-сумкам, украшенным драгоценным Face-Id. А еще радуемся за российских моделей Викторию Евсееву и Сандру Мюррей, вышедших на подиум, плюс за дуэт фотографа Абдуллы Артуева и стилиста Кати Табаковой, чья съемка для Izeta появилась на мудборде у Розберри!

Гости показа

Ксения Шипилова

Ксения Шипилова

Наталья Водянова
Наталья Водянова
Ида Галич
Ида Галич

Вo front row собрались Келли Разерфорд, Филиппин Леруа-Больё, Карла Бруни и Карли Клосс, но больше всего нас порадовали выходы Натальи Водяновой и героинь Собака.ru: Ксении Шипиловой и Иды Галич. 

Для Ксении лук собирала суперстилист Ксюша Смо, приготовив ульттрафеминное платье Sashaverse и жакет Schiaparelli в комбо с маскулинными казаками (стайлинг-трюк!). 

Ксения Шипилова

Фэшн-инфлюэнсер

На кутюрных шоу Schiaparelli всегда очень много самых любимых и самых важных и клиентов бренда и селебрити. Конкурировать с ними необычностью своих вещей нет смысла, поэтому я за сдержанный, но выверенный образ на кутюре. В основе моего образа — платье Sashaverse бренда Александра Терехова.

Ксюша Смо

Стилист Ксении Шипиловой

Ксения — искушенный клиент и большой друг бренда. Поэтому всегда хочется дать вещам Schiaparelli на ней какой-то новый вайб, не сильно зацикливаясь на принадлежности всего аутфита к бренду, при этом уважая его и делая акцентом. В прошлый раз мы надевали жакет Schiaparelli из прессованной кожи в роли платья, поддержав его зелеными сапогами Bottega Veneta с похожим тиснением. В этот раз мы привезли с собой шелковое платье Sashaverse, и вокруг него уже строили образ.

Для Иды наряд собирал мастер вог-кутюра Олег Горчанин, выбравший готичное платье Viva Vox от Олега Овсиева. 

Олег Горчанин

Стилист Иды Галич

Для нас это не просто показ, а очень важное событие — наш с Идой первый выход на первой неделе моды. Я сразу знал, что на Schiaparelli мы появимся в изделии модного дома-соотечественника – Viva Vox, а детали оставим для французского дома. Так и появились узнаваемые сережки и туфли Schiaparelli.

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Люди:
Ида Галич, Наталья Водянова

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