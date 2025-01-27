Schiaparelli: как прошел кутюрный показ Дэниела Розберри в Париже?

Неделя высокой моды сезона SS'25 — in! Пионер кутюрного марафона Дэниел Розберри посвятил древнегреческому мифу об Икаре. Отсюда — сложносочиненные фэшн-композиции из перьев (не тают даже под палящим светом фотовспышек!), а также полувоздушные кринолины и высокохудожественные корсеты, которые показали на подиуме Кендалл Дженнер, Алекс Консани и Мона Тугаард.
Асимметрия — глобальный тренд 2025 года
Кринолины — сверхновый тренд
Кринолины — сверхновый тренд
Без низкой талии и воланов в сезоне SS'25 никуда!
Все внимание на лодочки-псевдопуанты (балеткор!)
Виртуозная плиссировка (раз!)
Древнегреческий мермейдкор — прогнозируем бум на жемчужную вышивку летом 2025
Перья — мастхэв кутюрной коллекции Schiaparelli, посвященной крылышкам Икара
Полупрозрачные ткани все еще с нами
Тема ультраглубокого декольте раскрыта
Вика Евсеева на подиуме Schiaparelli!
Мастхэв — комплект из приталенного пиджака и макси-юбки
Важное цветовое сочетание: золотой + черный
Сандра Мюррей на подиуме Schiaparelli!
На протяжении месяцев Дэниел Розберри изучал работы Мадам Гре, Чарльза Фредерика Уорта, Поля Пуаре, Ива Сен-Лорана и Аззедина Алайи — в итоге получился барочный кутюр Schiaparelli, достойный места на выставке Louvre Couture куратора Оливье Гобе. Фиксируем тренд на кринолины, гротескные декольте, а также обилие плиссировок, воланов и ультраприталенных силуэтов с акцентными ребрышками на полочках (физиологический фэшн-очерк!).
Это комбо — тюль + перышки
Все внимание на микро-сумку, украшенную драгоценным Face-Id
Альтернатива — мини-хобо с ажурными кисточками
Тот самый ультраприталенный пиджак с акцентными ребрышками на полочках
В восторге от асимметричных макси-воланов
Пайетки и бахрома все еще тренд
Ультраглубокое декольте — тренд
Комбо — микс золотистого перламутра и полупрозрачных тканей
Виртуозная плиссировка (два!)
Вишлист: платье-колонна с акцентным полосатым паттерном (тренд)
Рыболовные сети тоже с нами
Все внимание на акцентную кутюрную вышивку
Тема ультразатянутых корсетов раскрыта! (Ни одна сестра Дженнер не пострадала)
Вишлист — платье с сочетанием черного на белом
Вслед за Кайли Дженнер и Моной Тугаард затягиваем пояса корсетов, а заодно примеряем туфли-псевдопуанты и рыболовные сети с подолом-бахромой. По цветам храним фэшн-верность пятидесяти оттенкам золотого, а среди аксессуаров — микро-сумкам, украшенным драгоценным Face-Id. А еще радуемся за российских моделей Викторию Евсееву и Сандру Мюррей, вышедших на подиум, плюс за дуэт фотографа Абдуллы Артуева и стилиста Кати Табаковой, чья съемка для Izeta появилась на мудборде у Розберри!
Гости показа
Вo front row собрались Келли Разерфорд, Филиппин Леруа-Больё, Карла Бруни и Карли Клосс, но больше всего нас порадовали выходы Натальи Водяновой и героинь Собака.ru: Ксении Шипиловой и Иды Галич.
Для Ксении лук собирала суперстилист Ксюша Смо, приготовив ульттрафеминное платье Sashaverse и жакет Schiaparelli в комбо с маскулинными казаками (стайлинг-трюк!).
Ксения Шипилова
Фэшн-инфлюэнсер
На кутюрных шоу Schiaparelli всегда очень много самых любимых и самых важных и клиентов бренда и селебрити. Конкурировать с ними необычностью своих вещей нет смысла, поэтому я за сдержанный, но выверенный образ на кутюре. В основе моего образа — платье Sashaverse бренда Александра Терехова.
Ксюша Смо
Стилист Ксении Шипиловой
Ксения — искушенный клиент и большой друг бренда. Поэтому всегда хочется дать вещам Schiaparelli на ней какой-то новый вайб, не сильно зацикливаясь на принадлежности всего аутфита к бренду, при этом уважая его и делая акцентом. В прошлый раз мы надевали жакет Schiaparelli из прессованной кожи в роли платья, поддержав его зелеными сапогами Bottega Veneta с похожим тиснением. В этот раз мы привезли с собой шелковое платье Sashaverse, и вокруг него уже строили образ.
Для Иды наряд собирал мастер вог-кутюра Олег Горчанин, выбравший готичное платье Viva Vox от Олега Овсиева.
Олег Горчанин
Стилист Иды Галич
Для нас это не просто показ, а очень важное событие — наш с Идой первый выход на первой неделе моды. Я сразу знал, что на Schiaparelli мы появимся в изделии модного дома-соотечественника – Viva Vox, а детали оставим для французского дома. Так и появились узнаваемые сережки и туфли Schiaparelli.
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