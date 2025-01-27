Schiaparelli: как прошел кутюрный показ Дэниела Розберри в Париже?

Стилист Ксении Шипиловой

Ксения — искушенный клиент и большой друг бренда. Поэтому всегда хочется дать вещам Schiaparelli на ней какой-то новый вайб, не сильно зацикливаясь на принадлежности всего аутфита к бренду, при этом уважая его и делая акцентом. В прошлый раз мы надевали жакет Schiaparelli из прессованной кожи в роли платья, поддержав его зелеными сапогами Bottega Veneta с похожим тиснением. В этот раз мы привезли с собой шелковое платье Sashaverse, и вокруг него уже строили образ.