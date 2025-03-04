Christian Dior: как прошел показ Марии Грации Кьюри в Париже?

Отправной точкой коллекции стала экранизаций романа 1992 года режиссера Салли Поттер с Тильдой Суинтон в главной роли, а точнее — костюмы авторства Сэнди Пауэлл, которая консультировала Марию Грацию во время работы над показом.

Худрук Christian Dior отходит от сюжета и хронологии романа, объединяя детали мужского и женского костюмов XVI-XVIII веков. Первая, мужская, часть жизни главного героя вдохновила Кьюри на парчевые камзолы, блузы с массивными жабо и бриджи (из бархата, шелка и даже кожи). Классические укороченные брюки Мария Грация чередует с объемными плундрами, которые предлагает носить с вернувшимися из нулевых майками J'adore Dior, придуманными Джоном Гальяно (а можно и самого Джона тоже вернуть?).