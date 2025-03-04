Christian Dior: как прошел показ Марии Грации Кьюри в Париже?

Мария Грация продолжает искать вдохновение в искусстве и истории костюма: в этом сезоне кутюрный nightmare-референс в виде картины «Маленькая ночная серенада» сменился модернистским романом «Орландо» Вирджинии Вулф. А отшитые заново кринолиновые мини и кружевные блумерсы дополнились элементами мужского гардероба эпох Возрождения и Просвещения — от камзолов до бриджей всех мастей. Для шоу разворошили архивы не только моды, но и театра: над сценографией работал режиссер Роберт Уилсон, отвечавший за поставку пьесы «Орландо» в 1989 году.
Показ открыла российская модель Сандра Мюррей
Мария Грация продолжает мысль, начатую в кутюрной коллекции, и уверяет, что без кружевных блумерсов (даже зимой!) никуда
Без кринолинов — тоже!
Культовая майка с надписью J'adore Dior времен Гальяно is back
Исторический мужской костюм XVII века версии Марии Грации Кьюри — прозрачная блуза из органзы с жабо, сетчатая жилетка с узорами и кожаные бриджи
Рубрика «нам это надо»: мохнатый кардиган, который носим в качестве платья с высокими ботинками
Главная обувь показа — гибриды сапог и туфель-лодочек
Сбиваем спесь с горностаевой пелерины: женим мех с гранжевой майкой и кожаными бриджами (с отсылками к экипировке байкеров!)
Проворачиваем тот же трюк с ажурной блузой с воротником-горгерой: сочетаем феминное кружево с корсетной курткой и брюками из кожи
Отправной точкой коллекции стала экранизаций романа 1992 года режиссера Салли Поттер с Тильдой Суинтон в главной роли, а точнее — костюмы авторства Сэнди Пауэлл, которая консультировала Марию Грацию во время работы над показом.
Худрук Christian Dior отходит от сюжета и хронологии романа, объединяя детали мужского и женского костюмов XVI-XVIII веков. Первая, мужская, часть жизни главного героя вдохновила Кьюри на парчевые камзолы, блузы с массивными жабо и бриджи (из бархата, шелка и даже кожи). Классические укороченные брюки Мария Грация чередует с объемными плундрами, которые предлагает носить с вернувшимися из нулевых майками J'adore Dior, придуманными Джоном Гальяно (а можно и самого Джона тоже вернуть?).
Кьюри виртуозно жонглирует первоначально мужскими и женскими предметами гардероба: кафтаны миксует с корсетами и многослойными юбками, бархатные двойки — с расшитыми кристаллами кисетами. Помимо этого за женский период жизни Орландо отвечают архитектурные мини-платья с кринолинами, ажурные блумерсы, прозрачные блузы с рукавами «епископ», удлиненные накидки из кружева и массивные воротники-горгеры.
Запоминаем стайлинг-трюки, которые помогут встроить архаичные фэшн-айтемы в современную жизнь: меняем обычный корсет на тугую кожаную куртку и сочетаем ее с кружевной блузой (пусть горгера и рукава торчат!), вместо рубашки с жабо крутим что-то подобное из шарфа с воланами и носим его в тандеме с функциональной паркой, приручаем горностаевую пелерину с помощью гранжевой майки и бриджей из кожи, а еще — отказываемся от претенциозных двоек из парчи в пользу джинсовок с барочным принтом.
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