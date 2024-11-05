Тильде Суинтон — 64! Разбираем стиль главной фэшн-иконы мира кино

Задуваем 64 свечки в честь дня рождения звезды «Выживут только любовники», «Орландо» и «Суспирия», а еще музы режиссера Педро Альмодовара и признанной (всеми, кроме нее самой) иконы стиля — Тильды Суинтон. Загадываем желание и вспоминаем лучшие выходы именинницы.
Премьера фильма «Пляж», 2000
Премьера фильма «Молодой Адам» в рамках Нью-Йоркского кинофестиваля, 2003
Вечеринка в честь премии «Золотой глобус», организованная журналом W Magazine, 2004
Каннский кинофестиваль, 2004
Премьера фильма «Очищение» в рамках Каннского кинофестиваля, 2004
Премьера фильма «Дурная привычка» в рамках Берлинского международного кинофестиваля, 2005
Благотворительный гала-ужин Seventh On Sale, 2005
Премьера фильма «Хроники Нарнии», 2005
Премьера фильма «Человек из Лондона» в рамках Каннского кинофестиваля, 2007
Премьера фильма «Джулия» в рамках Берлинского международного кинофестиваля, 2008
Церемония награждения премии BAFTA, 2008
Церемония награждения премии «Оскар», 2008
Премьера фильма «Посланник» в рамках Берлинского международного кинофестиваля, 2009
Церемония награждения премии «Золотой глобус», 2011
Премьера фильма «Что-то не так с Кевином» в рамках Каннского кинофестиваля, 2011
Кэтрин Матильда Суинтон произошла из древнего шотландского рода — первое упоминание фамилии относится к 886 году. Вместе с родителями — сэром (а еще — лордом Киммергема) Джоном Суинтоном и леди Джудит Бальфур Киллен — совсем маленькая Матильда переехала из Лондона в Германию, где семья прожила до 10-летия дочери, а по возвращении в Англию юную Суинтон отправили в закрытую школу-интернат, где ее одноклассницей была Диана Спенсер. А затем — в престижный колледж Феттс в Эдинбурге, где Суинтон отличалась и в рейтинге по успеваемости, и на театральных подмостках, и на спортивных стадионах. Но Тильда не была бы Тильдой, если бы не взбунтовалась против типично аристократического уклада своих родителей: отправилась в Африку, где два года провела в качестве преподавателя-волонтера в школах Кении и ЮАР. А из женского колледжа Мюррей-Эдвардс при Кембриджском университете, в который поступила по возвращении из Африки в 1980 году, выпустилась не только со степенью в области политологии, но и с членским билетом Коммунистической партии Великобритании.
Разочаровавшись в традиционных постановках Королевского Шекспировского театра в Стратфорде, к труппе которого Тильда присоединилась в 1983 году, Суинтон отправилась в Эдинбург — на поиски более провокационных и смелых спектаклей. И нашла — ее первая заметная роль случилась на сцене театра «Траверс», где Суинтон сыграла русского авиационного механика Инну Паспортникову в постановке «Белая роза». Кинодебют случился в середине 1980-х — тогда 26-летняя актриса познакомилась с британским режиссером Дереком Джарменом, в чьем «Караваджо» Суинтон досталась одна из главных ролей. Точно так же, как и в следующих восьми работах режиссера — но несмотря на это от звания музы Тильда настойчиво открещивалась и называла себя просто «коллегой».
Шотландку голубых кровей и неземной внешности не признали в Голливуде даже после участия в «Пляже» Дэнни Бойла (на премьере которого актриса появилась в несвойственном для себя образе — ladylike плаще с пышной юбкой и бархатных мюлях). Game changer — «Оскар» за роль второго плана в фильме «Майкл Клейтон», на который, судя по словам актрисы, Суинтон даже не надеялась: «Представьте, что у вас билеты на финал Уимблдона, вы сидите на трибуне, и тут кто-то вручает вам ракетку».
Церемония награждения премии «Золотой глобус», 2012
Показ Chanel Resort 2012/13, 2012
Премьера фильма «Выживут только любовники» в рамках Каннского кинофестиваля, 2013
Фестиваль американского кино в Довиле, 2013
Тильда Суинтон и Карл Лагерфельд на Приеме в честь Тильды Суинтон в Музее современного искусства, 2013
Премьера фильма «Отель "Гранд Будапешт"» в рамках Берлинского международного кинофестиваля, 2014
Премьера фильма «Сквозь снег» в рамках Кинофестиваля в Лос-Анджелесе, 2014
Премьера фильма «Да здравствует Цезарь!» в рамках Берлинского международного кинофестиваля, 2016
Премьера фильма «Доктор Стрэндж», 2016
Каннский кинофестиваль, 2017
Церемония открытия Берлинского международного кинофестиваля, 2018
Премьера фильма «Суспирия» в рамках Венецианского кинофестиваля, 2018
Премьера фильма «Суспирия», 2018
Берлинский международный кинофестиваль, 2019
Премьера фильма «Сувенир», 2019
В 1992 году актриса появилась в фильме «Орландо» (экранизация одноименного романа Вирджинии Вулф) в роли британского аристократа, который проживает 350 лет сначала мужчиной, а затем — женщиной. Позже ей достались агендерные роли архангела Гавриила в «Константин: Повелитель тьмы» и бесполого Старейшины в «Докторе Стрэндже». Тильда демонстрирует потрясающее умение перевоплощаться, оставаясь при этом узнаваемой. Андрогинность — особенность не только сценическая, но и стилистическая: для красных дорожек актриса часто предпочитает смокинги, драматичные двойки из черного бархата, старомодные фраки и современные оверсайз-костюмы. «Я выгляжу в точности, как мой отец, если побреется. Еще я похожа на Дэвида Боуи», — говорит сама Тильда. При этом образы Суинтон сложно назвать однозначно мужскими — всегда есть что-то нарочито феминное, например, пышные локоны традиционно коротких волос, красная помада (при отсутствии остального макияжа), барочные туфли на каблуке с бантиками из страз или асимметричные лодочки на высокой шпильке.
Стиль Тильды — все же не про минимализм. В нулевых она миксовала простую юбку-карандаш с задрапированной рубашкой и алыми туфлями или выбирала платье-футляр с диким принтом и рифмовала его с фантазийными босоножками, повторяющими палитру платья. В десятых на премьеру фильма «Отель "Гранд Будапешт"» заявилась в смокинге и плетеных сабо, а на красной ковровой дорожке фильма «Суспирия» появилась в фуксийных шароварах в тандеме с приталенным жакетом с пуговицами-ладонями. Хаотичная эклектика — на самом деле выверенный по фэшн-линейке стайлинг-вектор. Суинтон никогда не играет в многослойность (за исключением строгих троек), никогда не практикуется в колорблокинге (в основе — всегда один насыщенный цвет — моно или в тандеме с белым или черным), никогда не изменяет короткой стрижке и чистой коже без макияжа. Но всегда оставляет место для неожиданной детали — золотых сапожек на Берлинале, воротника-стойки с оборками на простом алом платье на Венецианском кинофестивале или синих перьев, выглядывающих из-под черной двойки, на премьере фильма «Проблемный».
Церемония открытия Венецианского кинофестиваля, 2020
Премьера фильмов «Человеческий голос» и «Куда идёшь, Аида?» в рамках Венецианского кинофестиваля, 2020
Премьера фильма «Париж, 13-й округ» в рамках Каннского кинофестиваля, 2021
Премьера фильма «Параллельные матери» в рамках Нью-Йоркского кинофестиваля, 2021
Премьера фильма «Вечная дочь» в рамках Венецианского кинофестиваля, 2022
Премьера фильма «Сент-Омер» в рамках Венецианского кинофестиваля, 2022
Премьера фильма «Вечная дочь» в рамках Международного кинофестиваля в Торонто, 2022
Премьера фильма «Вечная дочь» в рамках Лондонского кинофестиваля, 2022
Гала-ужин в Музее Академии киноискусств, 2022
Марракешский международный кинофестиваль, 2023
Премьера фильма «Проблемный» в Нью-Йорке, 2024
Показ Charles Jeffery Loverboy SS'25, 2024
Венецианский кинофестиваль, 2024
Фотоколл фильма «Комната по соседству» в Мадриде, 2024
Тильда отказывается причислять себя к миру моды: «Мои отношения с модой базируются на моих отношениях с разными людьми, в том числе моими друзьями, которые по совпадению занимаются этим делом. Без этих отношений меня бы не звали на показы и даже не предлагали бы носить эти наряды. Я не слежу за модой. У меня все еще подход новичка, и я рада им оставаться». К счастью, базироваться точно есть на чем: в списке друзей Суинтон — Хайдер Акерманн, чьих рук и сверкающая золотистая двойка на премьере «Выживут только любовники», и небесно-голубой сет из макси-платья и приталенного жакета на «Золотом глобусе» в 2012 году. Позже к нему присоединился и Карл Лагерфельд, который не только одевал актрису для ковровых дорожек и приглашал на показы, но и вдохновился ей при создании коллекции, посвященной Шотландии.
В последнее время черный и белый почти вытеснили из гардероба Суинтон остальную палитру — за исключением лилового платья и бирюзового костюма с брюками-клеш. Все чаще актриса предпочитает оверсайз — будь то лаконичное макси-пальто, мегарубашка с рукавами-буфами или двубортный плащ из белоснежного атласа. Она остается верна себе и носит все ту же короткую стрижку, экспериментируя с укладкой или цветом, разукрашивая волосы то в канареечно-желтый, то розовый, то светло-оранжевый. Тильда Суинтон, с детства считающая себя странной, мастерски использует свою нетипичную (в лучшем смысле слова) внешность, выделяя ее на фоне простого белого (как чистый лист) платья, утрируя с помощью макси из сапфирового жаккарда с объемными рукавами или иронизируя с помощью похожего на кожу рептилии платья с пайетками.
«Я всегда знала, что не красива. Это большое преимущество. Все мои красивые друзья рано или поздно пустили свою внешность в оборот. Они все время помнят, что у них светлые волосы, голубые глаза, пухлые губы, и они должны вести себя соответственно. Это большое давление, которого я была лишена».
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