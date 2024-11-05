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Тильде Суинтон — 64! Разбираем стиль главной фэшн-иконы мира кино

Задуваем 64 свечки в честь дня рождения звезды «Выживут только любовники», «Орландо» и «Суспирия», а еще музы режиссера Педро Альмодовара и признанной (всеми, кроме нее самой) иконы стиля — Тильды Суинтон. Загадываем желание и вспоминаем лучшие выходы именинницы. 

Премьера фильма «Пляж», 2000

Премьера фильма «Пляж», 2000 

Премьера фильма «Молодой Адам» в рамках Нью-Йоркского кинофестиваля, 2003

Премьера фильма «Молодой Адам» в рамках Нью-Йоркского кинофестиваля, 2003

Вечеринка в честь премии «Золотой глобус», организованная журналом W Magazine, 2004

Вечеринка в честь премии «Золотой глобус», организованная журналом W Magazine, 2004

Каннский кинофестиваль, 2004

Каннский кинофестиваль, 2004

Премьера фильма «Очищение» в рамках Каннского кинофестиваля, 2004

Премьера фильма «Очищение» в рамках Каннского кинофестиваля, 2004

Премьера фильма «Дурная привычка» в рамках Берлинского международного кинофестиваля, 2005

Премьера фильма «Дурная привычка» в рамках Берлинского международного кинофестиваля, 2005

Благотворительный гала-ужин Seventh On Sale, 2005

Благотворительный гала-ужин Seventh On Sale, 2005

Премьера фильма «Хроники Нарнии», 2005

Премьера фильма «Хроники Нарнии», 2005

Премьера фильма «Человек из Лондона» в рамках Каннского кинофестиваля, 2007

Премьера фильма «Человек из Лондона» в рамках Каннского кинофестиваля, 2007

Премьера фильма «Джулия» в рамках Берлинского международного кинофестиваля, 2008

Премьера фильма «Джулия» в рамках Берлинского международного кинофестиваля, 2008

Церемония награждения премии BAFTA, 2008

Церемония награждения премии BAFTA, 2008

Церемония награждения премии «Оскар», 2008

Церемония награждения премии «Оскар», 2008

Премьера фильма «Посланник» в рамках Берлинского международного кинофестиваля, 2009

Премьера фильма «Посланник» в рамках Берлинского международного кинофестиваля, 2009

Церемония награждения премии «Золотой глобус», 2011

Церемония награждения премии «Золотой глобус», 2011

Премьера фильма «Что-то не так с Кевином» в рамках Каннского кинофестиваля, 2011

Премьера фильма «Что-то не так с Кевином» в рамках Каннского кинофестиваля, 2011

Кэтрин Матильда Суинтон произошла из древнего шотландского рода — первое упоминание фамилии относится к 886 году. Вместе с родителями — сэром (а еще — лордом Киммергема) Джоном Суинтоном и леди Джудит Бальфур Киллен — совсем маленькая Матильда переехала из Лондона в Германию, где семья прожила до 10-летия дочери, а по возвращении в Англию юную Суинтон отправили в закрытую школу-интернат, где ее одноклассницей была Диана Спенсер. А затем — в престижный колледж Феттс в Эдинбурге, где Суинтон отличалась и в рейтинге по успеваемости, и на театральных подмостках, и на спортивных стадионах. Но Тильда не была бы Тильдой, если бы не взбунтовалась против типично аристократического уклада своих родителей: отправилась в Африку, где два года провела в качестве преподавателя-волонтера в школах Кении и ЮАР. А из женского колледжа Мюррей-Эдвардс при Кембриджском университете, в который поступила по возвращении из Африки в 1980 году, выпустилась не только со степенью в области политологии, но и с членским билетом Коммунистической партии Великобритании. 

Разочаровавшись в традиционных постановках Королевского Шекспировского театра в Стратфорде, к труппе которого Тильда присоединилась в 1983 году, Суинтон отправилась в Эдинбург — на поиски более провокационных и смелых спектаклей. И нашла — ее первая заметная роль случилась на сцене театра «Траверс», где Суинтон сыграла русского авиационного механика Инну Паспортникову в постановке «Белая роза». Кинодебют случился в середине 1980-х — тогда 26-летняя актриса познакомилась с британским режиссером Дереком Джарменом, в чьем «Караваджо» Суинтон досталась одна из главных ролей. Точно так же, как и в следующих восьми работах режиссера — но несмотря на это от звания музы Тильда настойчиво открещивалась и называла себя просто «коллегой». 

Шотландку голубых кровей и неземной внешности не признали в Голливуде даже после участия в «Пляже» Дэнни Бойла (на премьере которого актриса появилась в несвойственном для себя образе — ladylike плаще с пышной юбкой и бархатных мюлях). Game changer — «Оскар» за роль второго плана в фильме «Майкл Клейтон», на который, судя по словам актрисы, Суинтон даже не надеялась: «Представьте, что у вас билеты на финал Уимблдона, вы сидите на трибуне, и тут кто-то вручает вам ракетку».

Церемония награждения премии «Золотой глобус», 2012

Церемония награждения премии «Золотой глобус», 2012

Показ Chanel Resort 2012/13, 2012

Показ Chanel Resort 2012/13, 2012

Премьера фильма «Выживут только любовники» в рамках Каннского кинофестиваля, 2013

Премьера фильма «Выживут только любовники» в рамках Каннского кинофестиваля, 2013

Фестиваль американского кино в Довиле, 2013

Фестиваль американского кино в Довиле, 2013

Тильда Суинтон и Карл Лагерфельд на Приеме в честь Тильды Суинтон в Музее современного искусства, 2013

Тильда Суинтон и Карл Лагерфельд на Приеме в честь Тильды Суинтон в Музее современного искусства, 2013

Премьера фильма «Отель "Гранд Будапешт"» в рамках Берлинского международного кинофестиваля, 2014

Премьера фильма «Отель "Гранд Будапешт"» в рамках Берлинского международного кинофестиваля, 2014

Премьера фильма «Сквозь снег» в рамках Кинофестиваля в Лос-Анджелесе, 2014

Премьера фильма «Сквозь снег» в рамках Кинофестиваля в Лос-Анджелесе, 2014

Премьера фильма «Да здравствует Цезарь!» в рамках Берлинского международного кинофестиваля, 2016

Премьера фильма «Да здравствует Цезарь!» в рамках Берлинского международного кинофестиваля, 2016

Премьера фильма «Доктор Стрэндж», 2016

Премьера фильма «Доктор Стрэндж», 2016

Каннский кинофестиваль, 2017

Каннский кинофестиваль, 2017

Церемония открытия Берлинского международного кинофестиваля, 2018

Церемония открытия Берлинского международного кинофестиваля, 2018

Премьера фильма «Суспирия» в рамках Венецианского кинофестиваля, 2018

Премьера фильма «Суспирия» в рамках Венецианского кинофестиваля, 2018

Премьера фильма «Суспирия», 2018

Премьера фильма «Суспирия», 2018

Берлинский международный кинофестиваль, 2019

Берлинский международный кинофестиваль, 2019

Премьера фильма «Сувенир», 2019

Премьера фильма «Сувенир», 2019

В 1992 году актриса появилась в фильме «Орландо» (экранизация одноименного романа Вирджинии Вулф) в роли британского аристократа, который проживает 350 лет сначала мужчиной, а затем — женщиной. Позже ей достались агендерные роли архангела Гавриила в «Константин: Повелитель тьмы» и бесполого Старейшины в «Докторе Стрэндже». Тильда демонстрирует потрясающее умение перевоплощаться, оставаясь при этом узнаваемой. Андрогинность — особенность не только сценическая, но и стилистическая: для красных дорожек актриса часто предпочитает смокинги, драматичные двойки из черного бархата, старомодные фраки и современные оверсайз-костюмы. «Я выгляжу в точности, как мой отец, если побреется. Еще я похожа на Дэвида Боуи», — говорит сама Тильда. При этом образы Суинтон сложно назвать однозначно мужскими — всегда есть что-то нарочито феминное, например, пышные локоны традиционно коротких волос, красная помада (при отсутствии остального макияжа), барочные туфли на каблуке с бантиками из страз или асимметричные лодочки на высокой шпильке. 

Стиль Тильды — все же не про минимализм. В нулевых она миксовала простую юбку-карандаш с задрапированной рубашкой и алыми туфлями или выбирала платье-футляр с диким принтом и рифмовала его с фантазийными босоножками, повторяющими палитру платья. В десятых на премьеру фильма «Отель "Гранд Будапешт"» заявилась в смокинге и плетеных сабо, а на красной ковровой дорожке фильма «Суспирия» появилась в фуксийных шароварах в тандеме с приталенным жакетом с пуговицами-ладонями. Хаотичная эклектика — на самом деле выверенный по фэшн-линейке стайлинг-вектор. Суинтон никогда не играет в многослойность (за исключением строгих троек), никогда не практикуется в колорблокинге (в основе — всегда один насыщенный цвет — моно или в тандеме с белым или черным), никогда не изменяет короткой стрижке и чистой коже без макияжа. Но всегда оставляет место для неожиданной детали — золотых сапожек на Берлинале, воротника-стойки с оборками на простом алом платье на Венецианском кинофестивале или синих перьев, выглядывающих из-под черной двойки, на премьере фильма «Проблемный». 

Церемония открытия Венецианского кинофестиваля, 2020

Церемония открытия Венецианского кинофестиваля, 2020

Премьера фильмов «Человеческий голос» и «Куда идёшь, Аида?» в рамках Венецианского кинофестиваля, 2020

Премьера фильмов «Человеческий голос» и «Куда идёшь, Аида?» в рамках Венецианского кинофестиваля, 2020

Премьера фильма «Париж, 13-й округ» в рамках Каннского кинофестиваля, 2021

Премьера фильма «Париж, 13-й округ» в рамках Каннского кинофестиваля, 2021

Премьера фильма «Параллельные матери» в рамках Нью-Йоркского кинофестиваля, 2021

Премьера фильма «Параллельные матери» в рамках Нью-Йоркского кинофестиваля, 2021

Премьера фильма «Вечная дочь» в рамках Венецианского кинофестиваля, 2022

Премьера фильма «Вечная дочь» в рамках Венецианского кинофестиваля, 2022

Премьера фильма «Сент-Омер» в рамках Венецианского кинофестиваля, 2022

Премьера фильма «Сент-Омер» в рамках Венецианского кинофестиваля, 2022

Премьера фильма «Вечная дочь» в рамках Международного кинофестиваля в Торонто, 2022

Премьера фильма «Вечная дочь» в рамках Международного кинофестиваля в Торонто, 2022

Премьера фильма «Вечная дочь» в рамках Лондонского кинофестиваля, 2022

Премьера фильма «Вечная дочь» в рамках Лондонского кинофестиваля, 2022

Гала-ужин в Музее Академии киноискусств, 2022

Гала-ужин в Музее Академии киноискусств, 2022

Марракешский международный кинофестиваль, 2023

Марракешский международный кинофестиваль, 2023

Премьера фильма «Проблемный» в Нью-Йорке, 2024

Премьера фильма «Проблемный» в Нью-Йорке, 2024

Показ Charles Jeffery Loverboy SS'25, 2024

Показ Charles Jeffery Loverboy SS'25, 2024

Венецианский кинофестиваль, 2024

Венецианский кинофестиваль, 2024

Фотоколл фильма «Комната по соседству» в Мадриде, 2024

Фотоколл фильма «Комната по соседству» в Мадриде, 2024

Тильда отказывается причислять себя к миру моды: «Мои отношения с модой базируются на моих отношениях с разными людьми, в том числе моими друзьями, которые по совпадению занимаются этим делом. Без этих отношений меня бы не звали на показы и даже не предлагали бы носить эти наряды. Я не слежу за модой. У меня все еще подход новичка, и я рада им оставаться». К счастью, базироваться точно есть на чем: в списке друзей Суинтон — Хайдер Акерманн, чьих рук и сверкающая золотистая двойка на премьере «Выживут только любовники», и небесно-голубой сет из макси-платья и приталенного жакета на «Золотом глобусе» в 2012 году. Позже к нему присоединился и Карл Лагерфельд, который не только одевал актрису для ковровых дорожек и приглашал на показы, но и вдохновился ей при создании коллекции, посвященной Шотландии. 

В последнее время черный и белый почти вытеснили из гардероба Суинтон остальную палитру — за исключением лилового платья и бирюзового костюма с брюками-клеш. Все чаще актриса предпочитает оверсайз — будь то лаконичное макси-пальто, мегарубашка с рукавами-буфами или двубортный плащ из белоснежного атласа. Она остается верна себе и носит все ту же короткую стрижку, экспериментируя с укладкой или цветом, разукрашивая волосы то в канареечно-желтый, то розовый, то светло-оранжевый. Тильда Суинтон, с детства считающая себя странной, мастерски использует свою нетипичную (в лучшем смысле слова) внешность, выделяя ее на фоне простого белого (как чистый лист) платья, утрируя с помощью макси из сапфирового жаккарда с объемными рукавами или иронизируя с помощью похожего на кожу рептилии платья с пайетками. 

«Я всегда знала, что не красива. Это большое преимущество. Все мои красивые друзья рано или поздно пустили свою внешность в оборот. Они все время помнят, что у них светлые волосы, голубые глаза, пухлые губы, и они должны вести себя соответственно. Это большое давление, которого я была лишена». 

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