Тильде Суинтон — 64! Разбираем стиль главной фэшн-иконы мира кино

Кэтрин Матильда Суинтон произошла из древнего шотландского рода — первое упоминание фамилии относится к 886 году. Вместе с родителями — сэром (а еще — лордом Киммергема) Джоном Суинтоном и леди Джудит Бальфур Киллен — совсем маленькая Матильда переехала из Лондона в Германию, где семья прожила до 10-летия дочери, а по возвращении в Англию юную Суинтон отправили в закрытую школу-интернат, где ее одноклассницей была Диана Спенсер. А затем — в престижный колледж Феттс в Эдинбурге, где Суинтон отличалась и в рейтинге по успеваемости, и на театральных подмостках, и на спортивных стадионах. Но Тильда не была бы Тильдой, если бы не взбунтовалась против типично аристократического уклада своих родителей: отправилась в Африку, где два года провела в качестве преподавателя-волонтера в школах Кении и ЮАР. А из женского колледжа Мюррей-Эдвардс при Кембриджском университете, в который поступила по возвращении из Африки в 1980 году, выпустилась не только со степенью в области политологии, но и с членским билетом Коммунистической партии Великобритании.

Разочаровавшись в традиционных постановках Королевского Шекспировского театра в Стратфорде, к труппе которого Тильда присоединилась в 1983 году, Суинтон отправилась в Эдинбург — на поиски более провокационных и смелых спектаклей. И нашла — ее первая заметная роль случилась на сцене театра «Траверс», где Суинтон сыграла русского авиационного механика Инну Паспортникову в постановке «Белая роза». Кинодебют случился в середине 1980-х — тогда 26-летняя актриса познакомилась с британским режиссером Дереком Джарменом, в чьем «Караваджо» Суинтон досталась одна из главных ролей. Точно так же, как и в следующих восьми работах режиссера — но несмотря на это от звания музы Тильда настойчиво открещивалась и называла себя просто «коллегой».

Шотландку голубых кровей и неземной внешности не признали в Голливуде даже после участия в «Пляже» Дэнни Бойла (на премьере которого актриса появилась в несвойственном для себя образе — ladylike плаще с пышной юбкой и бархатных мюлях). Game changer — «Оскар» за роль второго плана в фильме «Майкл Клейтон», на который, судя по словам актрисы, Суинтон даже не надеялась: «Представьте, что у вас билеты на финал Уимблдона, вы сидите на трибуне, и тут кто-то вручает вам ракетку».