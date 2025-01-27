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Показы и коллекции

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Christian Dior: как прошел кутюрный показ Марии Грации Кьюри?

Мария Грация Кьюри показала новую кутюрную коллекцию с сюрреалистичным nightmare-референсом Доротеи Таннинг, сет-дизайном авторства Ритики Мерчант и солидным front row (от Ани Тейлор-Джой до Памелы Андерсон и Келли Разерфорд!). А пока все гадают, кто (и когда!) займет нагретое место креативного директора Christian Dior, Кьюри не поддается всеобщему волнению, а упорно делает ставку на цветочный декор, корсетные топы, полупрозрачный шифон и золотистую вышивку. 

Кокеткор все еще с нами! Готик-версия креативного директора Christian Dior — черная блуза с рукавами-буфами и блумерсы из прозрачной органзы

Кокеткор все еще с нами! Готик-версия креативного директора Christian Dior — черная блуза с рукавами-буфами и блумерсы из прозрачной органзы 

Кринолины и турнюры — in! Носим их не только в тандеме с платьями, но и инфантильными комбинезонами из хлопкового шитья

Кринолины и турнюры — in! Носим их не только в тандеме с платьями, но и инфантильными комбинезонами из хлопкового шитья

Продолжаем носить нарядные накидки (в том числе как платья!)

Продолжаем носить нарядные накидки (в том числе как платья!)

По мотивам кутюрного шоу Christian Dior миксуем строгие псевдомундиры с кокеткорными блумерсами

По мотивам кутюрного шоу Christian Dior миксуем строгие псевдомундиры с кокеткорными блумерсами

Мария Грация Кьюри дополняет ажурное мини-платьем с кринолином воротником-горгерой (зафиксировали тренд после весенне-летнего показа Valentino)

Мария Грация Кьюри дополняет ажурное мини-платьем с кринолином воротником-горгерой (зафиксировали тренд после весенне-летнего показа Valentino)

Рубрика «нам это надо»: сложносочиненная мини-юбка с драпировками и гранд-бутоном (кринолин — обязательно!)

Рубрика «нам это надо»: сложносочиненная мини-юбка с драпировками и гранд-бутоном (кринолин — обязательно!)

Отрабатываем будуаркор по методичке Марии Грации Кьюри — сочетаем накидки с многослойными оборками с полупрозрачными блумерсами и кружевными топами

Отрабатываем будуаркор по методичке Марии Грации Кьюри — сочетаем накидки с многослойными оборками с полупрозрачными блумерсами и кружевными топами

Юбка-баллон 2.0

Юбка-баллон 2.0

Вместо новогодних мюлей Dries Van Noten — летняя шуба из мишуры-дождика Christian Dior (берем?)

Вместо новогодних мюлей Dries Van Noten — летняя шуба из мишуры-дождика Christian Dior (берем?)

Слишком жарко в мишуре — не беда: в ателье отшили пальто-коконы в стиле 60-х из плотного атласа (а носить советуют с гибридами греческих сандалий и

Слишком жарко в мишуре — не беда: в ателье отшили пальто-коконы в стиле 60-х из плотного атласа (а носить советуют с гибридами греческих сандалий и туфель на kitten heel)

Вдохновившись сюрреалистично-готической картиной «Маленькая ночная серенада» американской художницы Доротеи Таннинг, Мария Грация Кьюри перенесла на подиум образы главных героинь — куклы (ростом с человека!) и девочки, блуждающей, словно в ночном кошмаре, по мрачным коридорам отеля. Отсюда многочисленные платья с кринолинами и ниспадающими с подолов лентами, аккуратно сидящие по фигуре жакеты, инфантильные рукава-буфы и головные уборы с перьями в виде ирокезов, которые напоминают стоящие дыбом волосы маленькой героини Таннинг. Несмотря на довольно таинственную и жуткую атмосферу референса, Кьюри слишком формально восприняла изображения ребенка и куклы и сделала ставку на ретро-кокеткор — комбинезоны из хлопкового кружева с турнюром, ажурные воротнички с бантиками, блумерсы в пайетках и блузы из прозрачного шифона. 

По итогам шоу делаем выводы, что Мария Грация явно не наигралась с прошлогодними трендами и корами. В придачу к dollcore и кокеткору экспериментирует с dark feminine energy — жонглирует атласными мини-юбками, приталенными жакетами и фраками, полупрозрачными платьями-сетками и черными чулками. Следом за прошлогодним шоу Алессандро Микеле для Valentino показывает золотистую горгеру (с мини-платьем из той же ажурной ткани), а по примеру Дриса Ван Нотена (сезона FW'24) практикуется в использовании мишуры-дождика (новогодние мюли Дриса понимаем, а вот летнюю шубу Марии — не очень). А еще — продолжает фантазировать на тему Олимпийских игр и превращает греческие сандалии в туфли на kitten heel с высокой шнуровкой. 

В остальном: не спешим отказываться от нарядных накидок (выгуливаем их в качестве платья или при поддержке будуаркорных микро-шортиков и кружевных топов), примеряем пальто-коконы в стиле 60-х из плотного переливающегося атласа и женим маскулинные мундиры с феминными мини.  

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