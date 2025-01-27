Christian Dior: как прошел кутюрный показ Марии Грации Кьюри?

По итогам шоу делаем выводы, что Мария Грация явно не наигралась с прошлогодними трендами и корами. В придачу к dollcore и кокеткору экспериментирует с dark feminine energy — жонглирует атласными мини-юбками, приталенными жакетами и фраками, полупрозрачными платьями-сетками и черными чулками. Следом за прошлогодним шоу Алессандро Микеле для Valentino показывает золотистую горгеру (с мини-платьем из той же ажурной ткани), а по примеру Дриса Ван Нотена (сезона FW'24) практикуется в использовании мишуры-дождика (новогодние мюли Дриса понимаем, а вот летнюю шубу Марии — не очень). А еще — продолжает фантазировать на тему Олимпийских игр и превращает греческие сандалии в туфли на kitten heel с высокой шнуровкой.

В остальном: не спешим отказываться от нарядных накидок (выгуливаем их в качестве платья или при поддержке будуаркорных микро-шортиков и кружевных топов), примеряем пальто-коконы в стиле 60-х из плотного переливающегося атласа и женим маскулинные мундиры с феминными мини.