Christian Dior: как прошел кутюрный показ Марии Грации Кьюри?

Мария Грация Кьюри показала новую кутюрную коллекцию с сюрреалистичным nightmare-референсом Доротеи Таннинг, сет-дизайном авторства Ритики Мерчант и солидным front row (от Ани Тейлор-Джой до Памелы Андерсон и Келли Разерфорд!). А пока все гадают, кто (и когда!) займет нагретое место креативного директора Christian Dior, Кьюри не поддается всеобщему волнению, а упорно делает ставку на цветочный декор, корсетные топы, полупрозрачный шифон и золотистую вышивку.
Кокеткор все еще с нами! Готик-версия креативного директора Christian Dior — черная блуза с рукавами-буфами и блумерсы из прозрачной органзы
Кринолины и турнюры — in! Носим их не только в тандеме с платьями, но и инфантильными комбинезонами из хлопкового шитья
Продолжаем носить нарядные накидки (в том числе как платья!)
По мотивам кутюрного шоу Christian Dior миксуем строгие псевдомундиры с кокеткорными блумерсами
Мария Грация Кьюри дополняет ажурное мини-платьем с кринолином воротником-горгерой (зафиксировали тренд после весенне-летнего показа Valentino)
Рубрика «нам это надо»: сложносочиненная мини-юбка с драпировками и гранд-бутоном (кринолин — обязательно!)
Отрабатываем будуаркор по методичке Марии Грации Кьюри — сочетаем накидки с многослойными оборками с полупрозрачными блумерсами и кружевными топами
Юбка-баллон 2.0
Вместо новогодних мюлей Dries Van Noten — летняя шуба из мишуры-дождика Christian Dior (берем?)
Слишком жарко в мишуре — не беда: в ателье отшили пальто-коконы в стиле 60-х из плотного атласа (а носить советуют с гибридами греческих сандалий и туфель на kitten heel)
Вдохновившись сюрреалистично-готической картиной «Маленькая ночная серенада» американской художницы Доротеи Таннинг, Мария Грация Кьюри перенесла на подиум образы главных героинь — куклы (ростом с человека!) и девочки, блуждающей, словно в ночном кошмаре, по мрачным коридорам отеля. Отсюда многочисленные платья с кринолинами и ниспадающими с подолов лентами, аккуратно сидящие по фигуре жакеты, инфантильные рукава-буфы и головные уборы с перьями в виде ирокезов, которые напоминают стоящие дыбом волосы маленькой героини Таннинг. Несмотря на довольно таинственную и жуткую атмосферу референса, Кьюри слишком формально восприняла изображения ребенка и куклы и сделала ставку на ретро-кокеткор — комбинезоны из хлопкового кружева с турнюром, ажурные воротнички с бантиками, блумерсы в пайетках и блузы из прозрачного шифона.
По итогам шоу делаем выводы, что Мария Грация явно не наигралась с прошлогодними трендами и корами. В придачу к dollcore и кокеткору экспериментирует с dark feminine energy — жонглирует атласными мини-юбками, приталенными жакетами и фраками, полупрозрачными платьями-сетками и черными чулками. Следом за прошлогодним шоу Алессандро Микеле для Valentino показывает золотистую горгеру (с мини-платьем из той же ажурной ткани), а по примеру Дриса Ван Нотена (сезона FW'24) практикуется в использовании мишуры-дождика (новогодние мюли Дриса понимаем, а вот летнюю шубу Марии — не очень). А еще — продолжает фантазировать на тему Олимпийских игр и превращает греческие сандалии в туфли на kitten heel с высокой шнуровкой.
В остальном: не спешим отказываться от нарядных накидок (выгуливаем их в качестве платья или при поддержке будуаркорных микро-шортиков и кружевных топов), примеряем пальто-коконы в стиле 60-х из плотного переливающегося атласа и женим маскулинные мундиры с феминными мини.
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