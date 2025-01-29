Jean Paul Gaultier: как прошел гостевой кутюрный показ-кораблекрушение Людовика де Сен-Сернена?

Мокрая укладка, викторианские корсеты, корабельные канаты и инфернальные бодиконы — главные ингредиенты кутюрного дарк-мермейдкора Le Naufrage («Кораблекрушение»), сочиненного экс-худруком Ann Demeulemeester Людовиком де Сен-Серненом
на шхуне в гостях у Готье (спойлер: с призраком Гальяно в трюме).
Фэшн-проклятие ментловых платьев: чешуйчатая макси-юбка предательски порвалась на подиуме, равно как и наряд Louis Vuitton на Эмме Стоун во время «Оскара»
Матсхэв — корсет-halterneck
Хайлайт показа — образ гальюнной девы в кожаном корсете-штурвале
Сирены Di Petsa вошли в чат
Стайлинг-трюк: создаем дополнительные драпировки на платье за счет псевдокорабельного шнурка-каната (утопленница кор!)
Палома Эльсессер раздает на подиуме JPG образцовый тавернкор!
Купидон, который как будто прилетел на шоу Людовика де Сен-Сернена прямиком с показа Di Petsa
Спецприз за лучшую фэшн-хореографию на показе! Сандра Мюррей раздает лютый дарк-мермейдкор в комбинации-тине и с корабельным канатом вместо шали (новый стейтмент-аксессуар!)
Рыболовная сетка — хит кутюрноф недели от JPG и Schiaparelli
Без кожаного тотал-лука в 2025 году не обойтись, считает Людовик де Сен-Сернен (а еще Раф Симон и Миучча Прада)
В вишлист: оперные перчатки из кожи
С кутюрным флэш-роялем на руках (архивы Готье + хореография Пэта Богуславского + саундтрек «Hate of Glory» от французского техно-мелодиста Gesaffelstein) Людовик сочинил на подиуме 30 сказочно-морских архетипов: от ундин в чешуйчатых макси-юбках и гальюнных дев в кожаных корсетах-штурвалах до графов тьмы в псевдопиратских сюртуках (косплей на графа Орлока из «Носферату» засчитан). Однако в итоге Людовик разве что раскрыл субличность каютного юнги, выдав микс из фэшн-мифологии Di Petsa, y2k-вайбов Blumarine эры Никола Броньяно и нарочитых отсылок к шоу-сенсации Джона Гальяно в Maison Margiela.
Чепец aka Летучий Голландец, бросающий вызов икебане из веток на голове Ланы Дель Рей с Met Gala и прическам Лены Лениной
Худрук KM20 Ольга Карпуть может спать спокойно — ее любимый Blumarine эры Никола Броньяно снова с нами
Это комбо: накидка по мотивам горностаевой мантии и клетчатой платье-авоська (из запасников Balenciaga)
Туфли-гибриды (а именно кожаные ботильоны + босоножки) — обувной хит грядущего сезона
Без пайеток и сетки на этой неделе кутюра никуда
В вишлист: черный полупрозрачный макси-кейп (ночь темна и полна ужасов!)
Кружевная блуза — хорошо, а в комбо с кружевными капри — лучше
Модельный камбэк сезона — Рози Хантингтон-Уайтли на подиуме JPG после 9-летнего перерыва в карьере
Фэшн-вариация на тему свадебного кутюра: Ангелина Кендалл спела лебединую песню (читай: закрыла шоу) в кринолине и корсете из перьев
Один из лучших выходов на шоу — автор фэшн-кораблекрушения Людовик де Сен-Сернен собственной персоной
Впрочем, Людовик сумел поженить фирменные фэшн-коды (например, вездесущую шнуровку) с наследием Готье, показав собственную версию краснодорожечных корсетов, ультрафеминных бодиконов и готических БДСМ-жакетов. Плюс забираем в весенне-летний вишлист полупрозрачные кейпы, оперные перчатки из кожи, кружевные бриджи (носим в комбо с ботильонами с открытым мысом) и клетчатые платья, сшитые как будто по мотивам рыночно-баленсиаговских авосек.
Комментарии (0)