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Показы и коллекции

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Jean Paul Gaultier: как прошел гостевой кутюрный показ-кораблекрушение Людовика де Сен-Сернена?

Мокрая укладка, викторианские корсеты, корабельные канаты и инфернальные бодиконы — главные ингредиенты кутюрного дарк-мермейдкора Le Naufrage («Кораблекрушение»), сочиненного экс-худруком Ann Demeulemeester Людовиком де Сен-Серненом на шхуне в гостях у Готье (спойлер: с призраком Гальяно в трюме). 

Фэшн-проклятие ментловых платьев: чешуйчатая макси-юбка предательски порвалась на подиуме, равно как и наряд Louis Vuitton на Эмме Стоун во время
Архивы пресс-служб

Фэшн-проклятие ментловых платьев: чешуйчатая макси-юбка предательски порвалась на подиуме, равно как и наряд Louis Vuitton на Эмме Стоун во время «Оскара»

Матсхэв — корсет-halterneck
Архивы пресс-служб

Матсхэв — корсет-halterneck

Архивы пресс-служб
Хайлайт показа — образ гальюнной девы в кожаном корсете-штурвале
Архивы пресс-служб

Хайлайт показа — образ гальюнной девы в кожаном корсете-штурвале

Сирены Di Petsa вошли в чат
Архивы пресс-служб

Сирены Di Petsa вошли в чат

Стайлинг-трюк: создаем дополнительные драпировки на платье за счет псевдокорабельного шнурка-каната (утопленница кор!)
Архивы пресс-служб

Стайлинг-трюк: создаем дополнительные драпировки на платье за счет псевдокорабельного шнурка-каната (утопленница кор!)

Палома Эльсессер раздает на подиуме JPG образцовый тавернкор!
Архивы пресс-служб

Палома Эльсессер раздает на подиуме JPG образцовый тавернкор!

Архивы пресс-служб
Купидон, который как будто прилетел на шоу Людовика де Сен-Сернена прямиком с показа Di Petsa
Архивы пресс-служб

Купидон, который как будто прилетел на шоу Людовика де Сен-Сернена прямиком с показа Di Petsa

Архивы пресс-служб
Спецприз за лучшую фэшн-хореографию на показе! Сандра Мюррей раздает лютый дарк-мермейдкор в комбинации-тине и с корабельным канатом вместо шали
Архивы пресс-служб

Спецприз за лучшую фэшн-хореографию на показе! Сандра Мюррей раздает лютый дарк-мермейдкор в комбинации-тине и с корабельным канатом вместо шали (новый стейтмент-аксессуар!)

Рыболовная сетка — хит кутюрноф недели от JPG и Schiaparelli
Архивы пресс-служб

Рыболовная сетка — хит кутюрноф недели от JPG и Schiaparelli

Без кожаного тотал-лука в 2025 году не обойтись, считает Людовик де Сен-Сернен (а еще Раф Симон и Миучча Прада)
Архивы пресс-служб

Без кожаного тотал-лука в 2025 году не обойтись, считает Людовик де Сен-Сернен (а еще Раф Симон и Миучча Прада) 

В вишлист: оперные перчатки из кожи
Архивы пресс-служб

В вишлист: оперные перчатки из кожи

Архивы пресс-служб

С кутюрным флэш-роялем на руках (архивы Готье + хореография Пэта Богуславского + саундтрек «Hate of Glory» от французского техно-мелодиста Gesaffelstein) Людовик сочинил на подиуме 30 сказочно-морских архетипов: от ундин в чешуйчатых макси-юбках и гальюнных дев в кожаных корсетах-штурвалах до графов тьмы в псевдопиратских сюртуках (косплей на графа Орлока из «Носферату» засчитан). Однако в итоге Людовик разве что раскрыл субличность каютного юнги, выдав микс из фэшн-мифологии Di Petsa, y2k-вайбов Blumarine эры Никола Броньяно и нарочитых отсылок к шоу-сенсации Джона Гальяно в Maison Margiela. 

Чепец aka Летучий Голландец, бросающий вызов икебане из веток на голове Ланы Дель Рей с Met Gala и прическам Лены Лениной
Архивы пресс-служб

Чепец aka Летучий Голландец, бросающий вызов икебане из веток на голове Ланы Дель Рей с Met Gala и прическам Лены Лениной 

Худрук KM20 Ольга Карпуть может спать спокойно — ее любимый Blumarine эры Никола Броньяно снова с нами
Архивы пресс-служб

Худрук KM20 Ольга Карпуть может спать спокойно — ее любимый Blumarine эры Никола Броньяно снова с нами

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Это комбо: накидка по мотивам горностаевой мантии и клетчатой платье-авоська (из запасников Balenciaga)
Архивы пресс-служб

Это комбо: накидка по мотивам горностаевой мантии и клетчатой платье-авоська (из запасников Balenciaga)

Архивы пресс-служб
Туфли-гибриды (а именно кожаные ботильоны + босоножки) — обувной хит грядущего сезона
Архивы пресс-служб

Туфли-гибриды (а именно кожаные ботильоны + босоножки) — обувной хит грядущего сезона

Без пайеток и сетки на этой неделе кутюра никуда
Архивы пресс-служб

Без пайеток и сетки на этой неделе кутюра никуда 

Архивы пресс-служб
В вишлист: черный полупрозрачный макси-кейп (ночь темна и полна ужасов!)
Архивы пресс-служб

В вишлист: черный полупрозрачный макси-кейп (ночь темна и полна ужасов!)

Кружевная блуза — хорошо, а в комбо с кружевными капри — лучше
Архивы пресс-служб

Кружевная блуза — хорошо, а в комбо с кружевными капри — лучше

Модельный камбэк сезона — Рози Хантингтон-Уайтли на подиуме JPG после 9-летнего перерыва в карьере
Архивы пресс-служб

Модельный камбэк сезона — Рози Хантингтон-Уайтли на подиуме JPG после 9-летнего перерыва в карьере

Архивы пресс-служб
Фэшн-вариация на тему свадебного кутюра: Ангелина Кендалл спела лебединую песню (читай: закрыла шоу) в кринолине и корсете из перьев
Архивы пресс-служб

Фэшн-вариация на тему свадебного кутюра: Ангелина Кендалл спела лебединую песню (читай: закрыла шоу) в кринолине и корсете из перьев

Один из лучших выходов на шоу — автор фэшн-кораблекрушения Людовик де Сен-Сернен собственной персоной
Архивы пресс-служб

Один из лучших выходов на шоу — автор фэшн-кораблекрушения Людовик де Сен-Сернен собственной персоной

Впрочем, Людовик сумел поженить фирменные фэшн-коды (например, вездесущую шнуровку) с наследием Готье, показав собственную версию краснодорожечных корсетов, ультрафеминных бодиконов и готических БДСМ-жакетов. Плюс забираем в весенне-летний вишлист полупрозрачные кейпы, оперные перчатки из кожи, кружевные бриджи (носим в комбо с ботильонами с открытым мысом) и клетчатые платья, сшитые как будто по мотивам рыночно-баленсиаговских авосек.

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