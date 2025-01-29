Jean Paul Gaultier: как прошел гостевой кутюрный показ-кораблекрушение Людовика де Сен-Сернена?

С кутюрным флэш-роялем на руках (архивы Готье + хореография Пэта Богуславского + саундтрек «Hate of Glory» от французского техно-мелодиста Gesaffelstein) Людовик сочинил на подиуме 30 сказочно-морских архетипов: от ундин в чешуйчатых макси-юбках и гальюнных дев в кожаных корсетах-штурвалах до графов тьмы в псевдопиратских сюртуках (косплей на графа Орлока из «Носферату» засчитан). Однако в итоге Людовик разве что раскрыл субличность каютного юнги, выдав микс из фэшн-мифологии Di Petsa, y2k-вайбов Blumarine эры Никола Броньяно и нарочитых отсылок к шоу-сенсации Джона Гальяно в Maison Margiela.