8 главных трендов Недели высокой моды в Париже: корсеты, кринолины и венецианские маски

Оверсайз сдает позиции в кэужал-гардеробе, но точно не в фэшн-сюрреализме — здесь креативные директора в порыве фэшн-эскапизма настойчиво прячут нас в коконы, спасая от окружающего мира. Можно притвориться клумбой в пестром коконе Giambattista Valli или глубоководной устрицей в раковине Miss Sohee, а то и вовсе залечь на дно, мимикрировав под затонувший корабль Мэри Роуз с головным убором от Jean Paul Gaultier. Как вариант — выдать себя за новую форму жизни в скафандре Germanier, выросшую за выходные в забытой на рабочем столе чашке (офискор!).