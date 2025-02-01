18+
  • Мода
  • Показы и коллекции
Показы и коллекции

Поделиться:

8 главных трендов Недели высокой моды в Париже: корсеты, кринолины и венецианские маски

Средневековые латы, гиперобъемные коконы, маски коломбины и тюдоровские кринолины: в Париже завершилась кутюрная неделя SS'25 — выбрали 8 главных трендов, которые будут с нами как минимум до следующего сезона.

Кринолины и турнюры

Christian Dior и Valentino!
Корсеты

Jean Paul Gaultier и Rahul Mishra!
Маски

Valentino и Ronald van der Kemp!
Пайетки

Armani Privé и Gaurav Gupta!
Перья

Schiaparelli и Ashi Studio!
Кружево

Chanel, Valentino и Jean Paul Gaultier!
Средневековье

Valentino, Christian Dior и Yuima Nakazato!
Гротескные объемы

Giambattista Valli, Viktor & Rolf и Germanier!

Кринолины и турнюры

Christian Dior
Архивы пресс-служб

Christian Dior

Schiaparelli
Архивы пресс-служб

Schiaparelli

Jean Paul Gaultier
Архивы пресс-служб

Jean Paul Gaultier

Valentino
Архивы пресс-служб

Valentino

Ashi Studio
Архивы пресс-служб

Ashi Studio

Georges Hobeika
Архивы пресс-служб

Georges Hobeika

Valentino
Архивы пресс-служб

Valentino

Тихая роскошь — аут, тюдоровский роялкор — ин! Алессандро Микеле в Valentino с королевским размахом подготовился к Венецианскому карнавалу, щедро процитировав архивы Валентино Гаравани (например, переизобрел небесно-голубые кринолины из кутюрной коллекции 1985 года), а Мария Грация Кьюри внимательно проследила за фэшн-повесткой — отказалась от плакатного феминизма, переодев моделей в полупрозрачные коктейльные мини и сложносочиненные фижмы. Тем временем Ангелина Кендалл спела лебединую песню (читай: закрыла шоу Jean Paul Gaultier) в корсарском кринолине aka в свадебном оперении.

Корсеты

Schiaparelli
Архивы пресс-служб

Schiaparelli

Armani Prive
Архивы пресс-служб

Armani Prive

Jean Paul Gaultier
Архивы пресс-служб

Jean Paul Gaultier

Ashi Studio
Архивы пресс-служб

Ashi Studio

Christian Dior
Архивы пресс-служб

Christian Dior

Rahul Mishra
Архивы пресс-служб

Rahul Mishra

Miss Sohee
Архивы пресс-служб

Miss Sohee

Gaurav Gupta
Архивы пресс-служб

Gaurav Gupta

Germanier
Архивы пресс-служб

Germanier

Ronald van der Kemp
Архивы пресс-служб

Ronald van der Kemp

Вместе с Трампом и оземпиковым шиком в моду вернулись корсеты: пока Людовик де Сен Сернен фантазировал в гостях у Готье на тему ультрафеминных луков сирен и ундин, Кендалл Дженнер примерила сверхутягивающий бандаж Schiaparelli (надеемся, обошлось без синяков, на которые жаловались модели Maison Margiela после показа-феномена Джона Гальяно). А индийский кутюрье Гаурав Гупта снабдил корсеты фирменными арт-завитками (с опорой на индуистскую фэшн-сущность бога огня Агни!), чем заслужил похвалу директора отдела моды The New York Times Ванессы Фридман. Мы же забираем в посткутюрный обиход корсеты с басками-рюшами (как у Armani Privé) и с остромодным змеиным принтом (как у Miss Sohee).

Маски

Valentino
Архивы пресс-служб

Valentino

Miss Sohee
Архивы пресс-служб

Miss Sohee

Valentino
Архивы пресс-служб

Valentino

Jean Paul Gaultier
Архивы пресс-служб

Jean Paul Gaultier

Valentino
Архивы пресс-служб

Valentino

Rahul Mishra
Архивы пресс-служб

Rahul Mishra

Gaurav Gupta
Архивы пресс-служб

Gaurav Gupta

Ronald van der Kemp
Архивы пресс-служб

Ronald van der Kemp

Juana Martin
Архивы пресс-служб

Juana Martin

Наш ответ вездесущему Face-Id — венецианская маска по мотивам корпуса произведений Умберто Эко от Алессандро Микеле в Valentino (вам заколосившуюся незабудками или атласную из праздничного вишлиста коломбины?), сетчатое забрало от Ronald van der Kemp и вуаль из кружева шантильи, которую примерила Коко Роша на шоу Miss Sohee.

Пайетки

Jean Paul Gaultier
Архивы пресс-служб

Jean Paul Gaultier

Armani Prive
Архивы пресс-служб

Armani Prive

Ashi Studio
Архивы пресс-служб

Ashi Studio

Rahul Mishra
Архивы пресс-служб

Rahul Mishra

Miss Sohee
Архивы пресс-служб

Miss Sohee

Gaurav Gupta
Архивы пресс-служб

Gaurav Gupta

Alexandre Vauthier
Архивы пресс-служб

Alexandre Vauthier

Elie Saab
Архивы пресс-служб

Elie Saab

Julien Fournié
Архивы пресс-служб

Julien Fournié

Не складываем в фэшн-архив новогодний дресс-код и по совету дизайнеров носим пайетки как минимум до осени (с паркой или ветровкой!): по совету Miss Sohee миксуем змеиный принт с перламутром, вслед за Jean Paul Gaultier сияем и серебримся в макси-сетке, а для трансляции тотальной фэшн-преисполненности выбираем сверкающий тотал-лук в духе кутюрных сущностей Gaurav Gupta.

Перья

Schiaparelli
Архивы пресс-служб

Schiaparelli

Chanel
Архивы пресс-служб

Chanel

Christian Dior
Архивы пресс-служб

Christian Dior

Ashi Studio
Архивы пресс-служб

Ashi Studio

Julien Fournié
Архивы пресс-служб

Julien Fournié

Valentino
Архивы пресс-служб

Valentino

Stephane Rolland
Архивы пресс-служб

Stephane Rolland

Julie de Libran
Архивы пресс-служб

Julie de Libran

Georges Hobeika
Архивы пресс-служб

Georges Hobeika

В новом кутюрном сезоне креативный директор Schiaparelli Дэниел Розберри продолжил birdcore-сюжет, начатый в 2024 году, показав на экапистском шоу (по мотивам древнегреческого мифа об Икаре)  фэшн-композиции из перьев (не тают даже под палящим светом фотовспышек!). Тренд на тотал-лук из перышек подержала Мария Грация Кьюри и Джордж Хобейка. Плюс дизайн-команда Chanel вернула нам чайные платья 1920-х годов в оттенках миндаля Jordan (с градиентом и ресничками-перышками), а кутюрные авангардисты Julien Fournié поженили контурные фукси-перья с анималистичным зебровым принтом. 

Кружево

Valentino
Архивы пресс-служб

Valentino

Chanel
Архивы пресс-служб

Chanel

Schiaparelli
Архивы пресс-служб

Schiaparelli

Christian Dior
Архивы пресс-служб

Christian Dior

Jean Paul Gaultier
Архивы пресс-служб

Jean Paul Gaultier

Ashi Studio
Архивы пресс-служб

Ashi Studio

Rahul Mishra
Архивы пресс-служб

Rahul Mishra

Christian Dior
Архивы пресс-служб

Christian Dior

Georges Hobeika
Архивы пресс-служб

Georges Hobeika

Помимо Энтони Ваккарелло в коллекции Pre-Fall Saint Laurent, cложносочиненное кружево приручили кутюрье из Парижского Синдиката Высокой моды. Мохаммед Аши в Ashi Studio украсил вышивкой пинап-корсеты с чулками, Людовик де Сен=Сернен в роли приглашенного дизайнера Jean Paul Gaultier выдал ажурную версию остромодных капри-брюк (носим в комбо с ботильонами с открытым мысом!), а Дэниел Розберри дополнил кружевом сверхглубокое декольте-сферу. 

Назад в Средневековье

Valentino
Архивы пресс-служб

Valentino

Schiaparelli
Архивы пресс-служб

Schiaparelli

Valentino
Архивы пресс-служб

Valentino

Christian Dior
Архивы пресс-служб

Christian Dior

Jean Paul Gaultier
Архивы пресс-служб

Jean Paul Gaultier

Rahul Mishra
Архивы пресс-служб

Rahul Mishra

Valentino
Архивы пресс-служб

Valentino

Yuima Nakazato
Архивы пресс-служб

Yuima Nakazato

Средневековье и проторенессанс снова в моде: японский кутюрье-феномен Юима Наказато экспериментировал с кольчугой, Людовик де Сен-Сернен превратил Палому Эльсессер в образцовую tawern wench, а Алессандро Микеле взял за основу кутюрной коллекции парадный портрет «Жанна де Бурдей с одной из дочерей» Франсуа Кенеля 1593 года. 

Гротескные объемы

Germanier
Архивы пресс-служб

Germanier

Valentino
Архивы пресс-служб

Valentino

Viktor & Rolf
Архивы пресс-служб

Viktor & Rolf

Schiaparelli
Архивы пресс-служб

Schiaparelli

Chanel
Архивы пресс-служб

Chanel

Jean Paul Gaultier
Архивы пресс-служб

Jean Paul Gaultier

Christian Dior
Архивы пресс-служб

Christian Dior

Giambattista Valli
Архивы пресс-служб

Giambattista Valli

Miss Sohee
Архивы пресс-служб

Miss Sohee

Alexandre Vauthier
Архивы пресс-служб

Alexandre Vauthier

Оверсайз сдает позиции в кэужал-гардеробе, но точно не в фэшн-сюрреализме — здесь креативные директора в порыве фэшн-эскапизма настойчиво прячут нас в коконы, спасая от окружающего мира. Можно притвориться клумбой в пестром коконе Giambattista Valli или глубоководной устрицей в раковине Miss Sohee, а то и вовсе залечь на дно, мимикрировав под затонувший корабль Мэри Роуз с головным убором от Jean Paul Gaultier. Как вариант — выдать себя за новую форму жизни в скафандре Germanier, выросшую за выходные в забытой на рабочем столе чашке (офискор!).

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: