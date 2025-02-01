8 главных трендов Недели высокой моды в Париже: корсеты, кринолины и венецианские маски

Средневековые латы, гиперобъемные коконы, маски коломбины и тюдоровские кринолины: в Париже завершилась кутюрная неделя SS'25 — выбрали 8 главных трендов, которые будут с нами как минимум до следующего сезона.
Кринолины и турнюры
Christian Dior и Valentino!
Корсеты
Jean Paul Gaultier и Rahul Mishra!
Маски
Valentino и Ronald van der Kemp!
Пайетки
Armani Privé и Gaurav Gupta!
Перья
Schiaparelli и Ashi Studio!
Кружево
Chanel, Valentino и Jean Paul Gaultier!
Средневековье
Valentino, Christian Dior и Yuima Nakazato!
Гротескные объемы
Giambattista Valli, Viktor & Rolf и Germanier!
Кринолины и турнюры
Тихая роскошь — аут, тюдоровский роялкор — ин! Алессандро Микеле в Valentino с королевским размахом подготовился к Венецианскому карнавалу, щедро процитировав архивы Валентино Гаравани (например, переизобрел небесно-голубые кринолины из кутюрной коллекции 1985 года), а Мария Грация Кьюри внимательно проследила за фэшн-повесткой — отказалась от плакатного феминизма, переодев моделей в полупрозрачные коктейльные мини и сложносочиненные фижмы. Тем временем Ангелина Кендалл спела лебединую песню (читай: закрыла шоу Jean Paul Gaultier) в корсарском кринолине aka в свадебном оперении.
Корсеты
Вместе с Трампом и оземпиковым шиком в моду вернулись корсеты: пока Людовик де Сен Сернен фантазировал в гостях у Готье на тему ультрафеминных луков сирен и ундин, Кендалл Дженнер примерила сверхутягивающий бандаж Schiaparelli (надеемся, обошлось без синяков, на которые жаловались модели Maison Margiela после показа-феномена Джона Гальяно). А индийский кутюрье Гаурав Гупта снабдил корсеты фирменными арт-завитками (с опорой на индуистскую фэшн-сущность бога огня Агни!), чем заслужил похвалу директора отдела моды The New York Times Ванессы Фридман. Мы же забираем в посткутюрный обиход корсеты с басками-рюшами (как у Armani Privé) и с остромодным змеиным принтом (как у Miss Sohee).
Маски
Наш ответ вездесущему Face-Id — венецианская маска по мотивам корпуса произведений Умберто Эко от Алессандро Микеле в Valentino (вам заколосившуюся незабудками или атласную из праздничного вишлиста коломбины?), сетчатое забрало от Ronald van der Kemp и вуаль из кружева шантильи, которую примерила Коко Роша на шоу Miss Sohee.
Пайетки
Не складываем в фэшн-архив новогодний дресс-код и по совету дизайнеров носим пайетки как минимум до осени (с паркой или ветровкой!): по совету Miss Sohee миксуем змеиный принт с перламутром, вслед за Jean Paul Gaultier сияем и серебримся в макси-сетке, а для трансляции тотальной фэшн-преисполненности выбираем сверкающий тотал-лук в духе кутюрных сущностей Gaurav Gupta.
Перья
В новом кутюрном сезоне креативный директор Schiaparelli Дэниел Розберри продолжил birdcore-сюжет, начатый в 2024 году, показав на экапистском шоу (по мотивам древнегреческого мифа об Икаре) фэшн-композиции из перьев (не тают даже под палящим светом фотовспышек!). Тренд на тотал-лук из перышек подержала Мария Грация Кьюри и Джордж Хобейка. Плюс дизайн-команда Chanel вернула нам чайные платья 1920-х годов в оттенках миндаля Jordan (с градиентом и ресничками-перышками), а кутюрные авангардисты Julien Fournié поженили контурные фукси-перья с анималистичным зебровым принтом.
Кружево
Помимо Энтони Ваккарелло в коллекции Pre-Fall Saint Laurent, cложносочиненное кружево приручили кутюрье из Парижского Синдиката Высокой моды. Мохаммед Аши в Ashi Studio украсил вышивкой пинап-корсеты с чулками, Людовик де Сен=Сернен в роли приглашенного дизайнера Jean Paul Gaultier выдал ажурную версию остромодных капри-брюк (носим в комбо с ботильонами с открытым мысом!), а Дэниел Розберри дополнил кружевом сверхглубокое декольте-сферу.
Назад в Средневековье
Средневековье и проторенессанс снова в моде: японский кутюрье-феномен Юима Наказато экспериментировал с кольчугой, Людовик де Сен-Сернен превратил Палому Эльсессер в образцовую tawern wench, а Алессандро Микеле взял за основу кутюрной коллекции парадный портрет «Жанна де Бурдей с одной из дочерей» Франсуа Кенеля 1593 года.
Гротескные объемы
Оверсайз сдает позиции в кэужал-гардеробе, но точно не в фэшн-сюрреализме — здесь креативные директора в порыве фэшн-эскапизма настойчиво прячут нас в коконы, спасая от окружающего мира. Можно притвориться клумбой в пестром коконе Giambattista Valli или глубоководной устрицей в раковине Miss Sohee, а то и вовсе залечь на дно, мимикрировав под затонувший корабль Мэри Роуз с головным убором от Jean Paul Gaultier. Как вариант — выдать себя за новую форму жизни в скафандре Germanier, выросшую за выходные в забытой на рабочем столе чашке (офискор!).
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