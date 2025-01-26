Doublet: как прошел показ осенне-зимней коллекции?

На фоне утягивания силуэтов (вспоминаем микро-майки Acne Studios, приталенные жакеты Bar Dior и узкие трикотажные джемперы Prada) Масаюки Ино не спешит отказываться от оверсайза и следующей осенью планирует одеть нас в псевдовытянутые кардиганы, плечистые жакеты и объемные офискорные рубашки с рукавами «летучая мышь».

Осваиваем трендовый розовый (до этого появился в мужских коллекциях Dior Кима Джонса и Louis Vuitton Фаррелла Уильямса при поддержке Ниго) на бунтарский манер Doublet: миксуем bubble gum двойку из твида с черными шипованными кедами, а махровый халатик (прямиком из детства) переквалифицируем в фэшн-айтем и носим в качестве кардигана с пастельно-лиловыми классическими брюками и ротасто-зубастыми ботинками. Если трэш-обуви не достаточно, уходим в тотальный панк-шик отрыв при помощи кожаных брюк с ремешками, рваных свитеров и гремящих цепей (цепляем к шлевкам джинсов или жакету-косухе). Не хотите звенеть (в том числе под металлоискателями!) — не проблема: в Doublet сочинили зипки, брюки и жакеты с натуралистичной chain-имитацией.