Doublet: как прошел показ осенне-зимней коллекции?

Неделя мужской моды — на финишной прямой (завтра стартует кутюр!). В новой коллекции креативный директор Doublet Масаюки Ино миксует панк-шик с old money и жонглирует детскими талисманами — от плюшевых зайчиков до махровых халатиков. Рассказываем о главных мастхэвах и стайлинг-трюках осенне-зимнего показа.
Масаюки Ино играет на контрасте и миксует инфантильный махровый кардиган-халат с панковскими кожаными брюками и шипованными кедами
В Doublet усложняют повседневный образ с помощью комбо пастельно-лиловых брюк и плиссированной юбки из ежевичного трикотажа
Дизайнер зарифмовал ярко-фиолетовые манжеты брюк с перчатками в трендовом сливовом оттенке
На фоне утягивания силуэтов (вспоминаем микро-майки Acne Studios, приталенные жакеты Bar Dior и узкие трикотажные джемперы Prada) Масаюки Ино не спешит отказываться от оверсайза и следующей осенью планирует одеть нас в псевдовытянутые кардиганы, плечистые жакеты и объемные офискорные рубашки с рукавами «летучая мышь».
Осваиваем трендовый розовый (до этого появился в мужских коллекциях Dior Кима Джонса и Louis Vuitton Фаррелла Уильямса при поддержке Ниго) на бунтарский манер Doublet: миксуем bubble gum двойку из твида с черными шипованными кедами, а махровый халатик (прямиком из детства) переквалифицируем в фэшн-айтем и носим в качестве кардигана с пастельно-лиловыми классическими брюками и ротасто-зубастыми ботинками. Если трэш-обуви не достаточно, уходим в тотальный панк-шик отрыв при помощи кожаных брюк с ремешками, рваных свитеров и гремящих цепей (цепляем к шлевкам джинсов или жакету-косухе). Не хотите звенеть (в том числе под металлоискателями!) — не проблема: в Doublet сочинили зипки, брюки и жакеты с натуралистичной chain-имитацией.
Пока David Koma, Dolce & Gabbana и Giorgio Armani отшивают добротные шубы из меха (или реалистичной имитации), Doublet хоть и используют шкуры животных, но только игрушечных: часть ушла на полушубки из разноцветного плюша, остальное превратилось в сумки в виде заячих голов. Без тренча в этой жизни никуда — Масаюки Ино не спорит, но сочиняет собственную версию — подпоясанный гибрид традиционного тренча, кимоно и пончо с отстегивающимися рукавами (при создании этой верхней одежды ни одна игрушка не пострадала!).
Рубрика «нам это надо»: по итогам показа запасаемся самодостаточными футболками I love me, микро-сумками в виде пачки банкнот и высокими перчатками с массивными кольцами и сверкающими теннисными браслетами (при желании делаем сами — все составляющие легко найдутся на Уделке!), которые сочетаем с макабрическими худи и тотал денимом. И с одобрения Масаюки Ино используем грелку как арт-объект в тандеме с трикотажными леггинсами и лонгсливом (чувствуем себя везде как дома!).
Комментарии (0)