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Показы и коллекции

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Dior: как прошел показ Кима Джонса в парижской École militaire

Худрук мужской линейки Dior Ким Джонс отпраздновал присвоение себе рыцарского титула Ордена Почетного легиона (высшая гражданская награда Франции!) на шоу École militaire, где обратился к диоровским архивам (под саундтрек «Time Lapse» Майкла Ньюмана!) и переизобрел на мужской манер классический жакет New Look из осенней коллекции H-Line 1954 года.

Вуаль — out, повязка на глазах — in!
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Вуаль — out, повязка на глазах — in!

Мастхэв Dior FW'25 Menswear — приталенные смокинги и лакированная кожаная обувь с атласной отделкой
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Мастхэв Dior FW'25 Menswear — приталенные смокинги и лакированная кожаная обувь с атласной отделкой

Вместо офискорных рубашек надеваем нарядные — в бантиках и драпировках
Архивы пресс-служб

Вместо офискорных рубашек надеваем нарядные — в бантиках и драпировках

Мастхэв — атласные кейпы-блузы и поясные подвесы
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Мастхэв — атласные кейпы-блузы и поясные подвесы

Оверсайз — аут, приталенные кроп-жакеты — вери ин! А повязка — нежный оммаж Miss Dior
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Оверсайз — аут, приталенные кроп-жакеты — вери ин! А повязка — нежный оммаж Miss Dior

Тот самый приталенный классический жакет-бар с приподнятными лацканами — хит новой коллекции Dior
Архивы пресс-служб

Тот самый приталенный классический жакет-бар с приподнятными лацканами — хит новой коллекции Dior

Восходящая звезда мужского моделинга Никита Гнетнев в готичном овечьем тулупчике
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Восходящая звезда мужского моделинга Никита Гнетнев в готичном овечьем тулупчике

Это комбо: жакет-тулупчик с накладными карманами + боулинг-сумка
Архивы пресс-служб

Это комбо: жакет-тулупчик с накладными карманами + боулинг-сумка

Ким Джонс доказывает, что пудровый — ключевой цвет 2025 года, переодевая мужчин в пастельные жакеты, кардиганы и блузки, щедро украшенные бантиками. Вдобавок Dior вместе с остальной фэшн-индустрией постепенно отказывается от modest luxury в пользу театрального кэмпа: отсюда, например, вуалевые повязки на глазах, кимоно и вышивка бисером на костюмах, создающая эффект дождевых капель на плечах.

Говорим «да» боулинг-сумкам, акцентным брошам, лакированным штиблетам, полосатому паттерну (мастхэв мужских коллекций сезона FW'25!), смокингам, а также вещам-гибридам: из женских коллекций Courreges и Louis Vuitton в мужские гардероб перекочевали юбко-брюки. 

Вместо пальто примеряем сложносочиненные кимоно с акцентной flowercore-стеклярусом. И да, фиксируем камбэк скинни-брюк!
Архивы пресс-служб

Вместо пальто примеряем сложносочиненные кимоно с акцентной flowercore-стеклярусом. И да, фиксируем камбэк скинни-брюк!

Стайлинг-трюк в духе Роберта Вуна: вышивка бисером на костюмах, создающая эффект дождевых капель на плечах
Архивы пресс-служб

Стайлинг-трюк в духе Роберта Вуна: вышивка бисером на костюмах, создающая эффект дождевых капель на плечах

Мастхэв — шарфы-воротнички
Архивы пресс-служб

Мастхэв — шарфы-воротнички

Ким Джонс согласен, что парка — важная вещь 2025 года
Архивы пресс-служб

Ким Джонс согласен, что парка — важная вещь 2025 года

Вместо округлого выреза берем вещи с квадратным
Архивы пресс-служб

Вместо округлого выреза берем вещи с квадратным

Пудровый — ключевой цвет 2025 года
Архивы пресс-служб

Пудровый — ключевой цвет 2025 года

Два тренда в одном луке! Первый — остромодный полосатый паттерн (хит мужских коллекций FW'25). Второй — вещи-гибриды, а именно юбко-брюки
Архивы пресс-служб

Два тренда в одном луке! Первый — остромодный полосатый паттерн (хит мужских коллекций FW'25). Второй — вещи-гибриды, а именно юбко-брюки

Моносерьги — вери ин!
Архивы пресс-служб

Моносерьги — вери ин!

Первыми мужскую осенне-зимнюю коллекцию увидели Кейт Мосс, Роберт Паттинсон, Кэрри Вэнг и Гвендолин Кристи (жаль, что из front row, а не с подиума). И да, в эту пятницу гордимся не только за Юру Борисова, но и за Никиту Гнетнева — вышел на подиум Dior после показов у Prada и Louis Vuitton (ну вау!).

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