Dior: как прошел показ Кима Джонса в парижской École militaire

Ким Джонс доказывает, что пудровый — ключевой цвет 2025 года, переодевая мужчин в пастельные жакеты, кардиганы и блузки, щедро украшенные бантиками. Вдобавок Dior вместе с остальной фэшн-индустрией постепенно отказывается от modest luxury в пользу театрального кэмпа: отсюда, например, вуалевые повязки на глазах, кимоно и вышивка бисером на костюмах, создающая эффект дождевых капель на плечах.

Говорим «да» боулинг-сумкам, акцентным брошам, лакированным штиблетам, полосатому паттерну (мастхэв мужских коллекций сезона FW'25!), смокингам, а также вещам-гибридам: из женских коллекций Courreges и Louis Vuitton в мужские гардероб перекочевали юбко-брюки.