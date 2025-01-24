Dior: как прошел показ Кима Джонса в парижской École militaire

Худрук мужской линейки Dior Ким Джонс отпраздновал присвоение себе рыцарского титула Ордена Почетного легиона (высшая гражданская награда Франции!) на шоу École militaire, где обратился к диоровским архивам (под саундтрек «Time Lapse» Майкла Ньюмана!) и переизобрел на мужской манер классический жакет New Look из осенней коллекции H-Line 1954 года.
Вуаль — out, повязка на глазах — in!
Мастхэв Dior FW'25 Menswear — приталенные смокинги и лакированная кожаная обувь с атласной отделкой
Вместо офискорных рубашек надеваем нарядные — в бантиках и драпировках
Мастхэв — атласные кейпы-блузы и поясные подвесы
Оверсайз — аут, приталенные кроп-жакеты — вери ин! А повязка — нежный оммаж Miss Dior
Тот самый приталенный классический жакет-бар с приподнятными лацканами — хит новой коллекции Dior
Восходящая звезда мужского моделинга Никита Гнетнев в готичном овечьем тулупчике
Это комбо: жакет-тулупчик с накладными карманами + боулинг-сумка
Ким Джонс доказывает, что пудровый — ключевой цвет 2025 года, переодевая мужчин в пастельные жакеты, кардиганы и блузки, щедро украшенные бантиками. Вдобавок Dior вместе с остальной фэшн-индустрией постепенно отказывается от modest luxury в пользу театрального кэмпа: отсюда, например, вуалевые повязки на глазах, кимоно и вышивка бисером на костюмах, создающая эффект дождевых капель на плечах.
Говорим «да» боулинг-сумкам, акцентным брошам, лакированным штиблетам, полосатому паттерну (мастхэв мужских коллекций сезона FW'25!), смокингам, а также вещам-гибридам: из женских коллекций Courreges и Louis Vuitton в мужские гардероб перекочевали юбко-брюки.
Вместо пальто примеряем сложносочиненные кимоно с акцентной flowercore-стеклярусом. И да, фиксируем камбэк скинни-брюк!
Стайлинг-трюк в духе Роберта Вуна: вышивка бисером на костюмах, создающая эффект дождевых капель на плечах
Мастхэв — шарфы-воротнички
Ким Джонс согласен, что парка — важная вещь 2025 года
Вместо округлого выреза берем вещи с квадратным
Пудровый — ключевой цвет 2025 года
Два тренда в одном луке! Первый — остромодный полосатый паттерн (хит мужских коллекций FW'25). Второй — вещи-гибриды, а именно юбко-брюки
Моносерьги — вери ин!
Первыми мужскую осенне-зимнюю коллекцию увидели Кейт Мосс, Роберт Паттинсон, Кэрри Вэнг и Гвендолин Кристи (жаль, что из front row, а не с подиума). И да, в эту пятницу гордимся не только за Юру Борисова, но и за Никиту Гнетнева — вышел на подиум Dior после показов у Prada и Louis Vuitton (ну вау!).
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