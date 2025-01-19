Как прошел мужской показ Prada: первобытный мех, цветочные казаки и черный вигвам

Помимо подиум-трибьюта Дэвиду Линчу, фиксируем триумфальное возвращение клетчатых пальто, меховых парок и скинни-брюк в мужской гардероб. Для внутреннего агента Купера приготовлены кожаные костюмы, ментоловые двойки, мрачные пиджаки и атласные смокинги. Плюс носим на выход пижамные полосатые комплекты с гранжевыми свитерами и грубыми ботинками, выводя хтонический зимний лук «утро после 31 декабря» на новый фэшн-уровень.

И важно! Запоминаем новую порцию цветовых сочетаний от Миуччи Прады, которые скоро будут повсюду: фиолетовый + кремовый, голубой + коричневый, ментоловый + черный, терракотовый + серый.