Как прошел мужской показ Prada: первобытный мех, цветочные казаки и черный вигвам

Туториал по черному вигваму Prada Миуччи Прады и Рафа Симонса: трехмерный сет-дизайн из стальных лесов, витиеватые ар-деко ковры от художницы «Великого Гэтсби» Кэтрин Мартин, а также «The Pink Room» Анджело Бадаламенти и «Memorial» Майкла Ньюмана в роли саундтрека шоу-бэнгера Недели мужской моды в Милане.
Помимо подиум-трибьюта Дэвиду Линчу, фиксируем триумфальное возвращение клетчатых пальто, меховых парок и скинни-брюк в мужской гардероб. Для внутреннего агента Купера приготовлены кожаные костюмы, ментоловые двойки, мрачные пиджаки и атласные смокинги. Плюс носим на выход пижамные полосатые комплекты с гранжевыми свитерами и грубыми ботинками, выводя хтонический зимний лук «утро после 31 декабря» на новый фэшн-уровень.
И важно! Запоминаем новую порцию цветовых сочетаний от Миуччи Прады, которые скоро будут повсюду: фиолетовый + кремовый, голубой + коричневый, ментоловый + черный, терракотовый + серый.
Продолжаем выгуливать меховые манишки и бахрому, из обуви примеряем цветные казаки и их гибриды (казаки + голландские кломпы!), плюс берем в руки массивные саквояжи. А еще говорим «да» цветочным (на казаках!) и коровьим принтам (на капюшонах парок!). Что по украшениям: свитеры дополняем акцентными кулонами-подвесами, лацканы пиджаков — цветочными бутоньерками, а вместо пусетов надеваем моносерьги в виде баскетбольного мяча.
И да, рады видеть модель Никиту Гнетнева в кожаном луке на подиуме Prada!
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