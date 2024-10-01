Как прошел показ Chanel в Париже?

Бело-серо-черную палитру разбавляют приглушенный голубой, розовый, мятный и лимонный (не прощаемся с пастелью как минимум до следующей осени). Вслед за Чеменой Камали из Chloe дизайн-команда Chanel не проходит мимо бохо (без него в следующем сезоне никуда) — за него отвечают асимметричные платья на тонких бретелях с оборками в паре с грубым кожаным ремнем, жакеты и юбки с бахромой и полупрозрачные накидки (летняя альтернатива трендовому кейпу) в тандеме с джинсами и двойками из денима. А по примеру Sacai, Ralph Lauren и Kenzo — возвращает на подиумы платформу из нулевых в виде ботильонов со шнуровкой, мэриджейнов и босоножек.