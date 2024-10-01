Как прошел показ Chanel в Париже?

Пока все гадают (вам карту дня или натальную?), кто займет место креативного директора Chanel (Виржини Виар покинула дом в июне этого года), дизайн-команда показала новую ready-to-wear коллекцию — обошлось без экспериментов (Гран-Пале, твид и броши-камелии — на месте).
Твид, по мнению дизайн-команды Chanel, материал универсальный — настолько, что носить его советуют не только зимой (где, казалось бы, ему самое место), но и летом — в виде старомодных двоек с юбкой (от привкуса нафталина не спасают даже высокие разрезы) и с шортами (у Карла с его ПВХ-перчатками, накидками и мощным обвесом они выглядели куда веселее). Кроме воротников-гюйсов о том, что в фэшн-мире наступила весна, напоминают полупрозрачные сеты из легкого трикотажа, летящие топы из невесомого шифона, ажурные вязаные тройки с мини-юбкой, укороченным жакетом и бра.
Бело-серо-черную палитру разбавляют приглушенный голубой, розовый, мятный и лимонный (не прощаемся с пастелью как минимум до следующей осени). Вслед за Чеменой Камали из Chloe дизайн-команда Chanel не проходит мимо бохо (без него в следующем сезоне никуда) — за него отвечают асимметричные платья на тонких бретелях с оборками в паре с грубым кожаным ремнем, жакеты и юбки с бахромой и полупрозрачные накидки (летняя альтернатива трендовому кейпу) в тандеме с джинсами и двойками из денима. А по примеру Sacai, Ralph Lauren и Kenzo — возвращает на подиумы платформу из нулевых в виде ботильонов со шнуровкой, мэриджейнов и босоножек.
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