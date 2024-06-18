Valentino Aлессандро Микеле VS Gucci Сабато де Сарно: кто лучше справился с наследием модного дома?

Важный финал Недели мужской моды в Милане (дальше Париж!) — пестрое весенне-летнее шоу Gucci Сабато де Сарно и внезапный круизный лукбук Avant les Debuts от Алессандро Микеле в роли нового креативного директора Valentino (спойлер: планировал расписать ручку, а написал роман).
Полосатые поло повсюду, и мужской показ Gucci не исключение! По примеру шоу из музея Triennale будем чередовать их с вязаными кроше-теннисками, кожаными жакетами, куртками с бахромой и гавайскими рубашками, украшенными принтами серферов и листьев гибискуса. И да, готовимся носить микро-шорты и удобные тапочки (читай: хомисы!).
Вдобавок Сабато де Сарно продолжает раскрывать свою субличность колориста и смело миксует голубой с коричневым, грантовый с розовым, а лиловый с бежевым (запоминайте сочетания!) — одним словом, с каждым показом делает Gucci все больше похожим на коммерческую версию Valentino.
Напротив, нулевой круизный лукбук Valentino (больше 170 образов!) от Алессандро Микеле очень напоминает old Gucci (с изобилием рюш, вышивки и арт-китча!). При этом дизайнер щедро цитирует кутюр Sfilata Bianca Валентино Гаравани из 1968 года (важный референс — звездные выходы Жаклин Кеннеди) , по винтажным лекалам сочинив для нас белоснежные пальто, платья и ретро-костюмы с укороченным рукавом (примерила российская модель Вера Лемелехес!).
Берем на заметку ювелирные стайлинг-трюки Valentino: украшаем тюрбаны массивными цветками-брошами, а заколки для волос используем в роли зажимов для галстука.
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