Valentino Aлессандро Микеле VS Gucci Сабато де Сарно: кто лучше справился с наследием модного дома?

Полосатые поло повсюду, и мужской показ Gucci не исключение! По примеру шоу из музея Triennale будем чередовать их с вязаными кроше-теннисками, кожаными жакетами, куртками с бахромой и гавайскими рубашками, украшенными принтами серферов и листьев гибискуса. И да, готовимся носить микро-шорты и удобные тапочки (читай: хомисы!).

Вдобавок Сабато де Сарно продолжает раскрывать свою субличность колориста и смело миксует голубой с коричневым, грантовый с розовым, а лиловый с бежевым (запоминайте сочетания!) — одним словом, с каждым показом делает Gucci все больше похожим на коммерческую версию Valentino.