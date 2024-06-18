18+
  • Мода
  • Показы и коллекции
Показы и коллекции

Valentino Aлессандро Микеле VS Gucci Сабато де Сарно: кто лучше справился с наследием модного дома?

Важный финал Недели мужской моды в Милане (дальше Париж!) — пестрое весенне-летнее шоу Gucci Сабато де Сарно и внезапный круизный лукбук Avant les Debuts от Алессандро Микеле в роли нового креативного директора Valentino (спойлер: планировал расписать ручку, а написал роман). 

Gucci SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Gucci SS'25 Menswear

Gucci SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Gucci SS'25 Menswear

Gucci SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Gucci SS'25 Menswear

Gucci SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Gucci SS'25 Menswear

Gucci SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Gucci SS'25 Menswear

Gucci SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Gucci SS'25 Menswear

Gucci SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Gucci SS'25 Menswear

Gucci SS'25 Menswear
Архивы пресс-служб

Gucci SS'25 Menswear

Полосатые поло повсюду, и мужской показ Gucci не исключение! По примеру шоу из музея Triennale будем чередовать их с вязаными кроше-теннисками, кожаными жакетами, куртками с бахромой и гавайскими рубашками, украшенными принтами серферов и листьев гибискуса. И да, готовимся носить микро-шорты и удобные тапочки (читай: хомисы!).

Вдобавок Сабато де Сарно продолжает раскрывать свою субличность колориста и смело миксует голубой с коричневым, грантовый с розовым, а лиловый с бежевым (запоминайте сочетания!) — одним словом, с каждым показом делает Gucci все больше похожим на коммерческую версию Valentino.

Valentino Resort 2025
Архивы пресс-служб

Valentino Resort 2025

Valentino Resort 2025
Архивы пресс-служб

Valentino Resort 2025

Valentino Resort 2025
Архивы пресс-служб

Valentino Resort 2025

Valentino Resort 2025
Архивы пресс-служб

Valentino Resort 2025

Valentino Resort 2025
Архивы пресс-служб

Valentino Resort 2025

Valentino Resort 2025
Архивы пресс-служб

Valentino Resort 2025

Valentino Resort 2025
Архивы пресс-служб

Valentino Resort 2025

Valentino Resort 2025
Архивы пресс-служб

Valentino Resort 2025

Напротив, нулевой круизный лукбук Valentino (больше 170 образов!) от Алессандро Микеле очень напоминает old Gucci (с изобилием рюш, вышивки и арт-китча!). При этом дизайнер щедро цитирует кутюр Sfilata Bianca Валентино Гаравани из 1968 года (важный референс — звездные выходы Жаклин Кеннеди) , по винтажным лекалам сочинив для нас белоснежные пальто, платья и ретро-костюмы с укороченным рукавом (примерила российская модель Вера Лемелехес!).

Берем на заметку ювелирные стайлинг-трюки Valentino: украшаем тюрбаны массивными цветками-брошами, а заколки для волос используем в роли зажимов для галстука.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: