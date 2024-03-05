Chanel: как прошло парижское шоу Виржини Виар?

Помимо бантиков, в следующем сезоне не расстаемся со сложносочиненными бусами, в которых на подиум вышла Джиджи Хадид. Возвращаем в фэшн-обиход оперные перчатки, собирая их в гофрированную гармошку на запястье (так уже делали Givenchy на январском показе), и не отказываемся от замши, особенно в обувной линейке, — носим сапоги до колена (а то и выше) со всем, везде и сразу.