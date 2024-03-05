Chanel: как прошло парижское шоу Виржини Виар?

В новой осенне-зимней коллекции Chanel креативный директор Виржини Виар раздает образцовый северно-курортный шик (для прогулок по нормандскому и комаровскому берегу) — с широкополыми гранд-шляпами, яркими вязаными кардиганами и фирменным олдскульным твидом.
Головной убор сезона по версии Chanel — нет, не купальная шапочка или ковбойская шляпа, а большая широкополая рафия в духе фэшн-сеновалов Jacquemus. Носим гранд-уборы с твидовыми двойками и макси-кардиганами, подпоясанными тонким ремешком (с бантиками!). В случае праздничного выхода примеряем летящие наряды-рюши и корсетные платья-плиссе. Помним про остромодный золотистый жаккард и фэшн-мистификации — выдаем кожу за рабочий деним (привет, Матье Блази).
Помимо бантиков, в следующем сезоне не расстаемся со сложносочиненными бусами, в которых на подиум вышла Джиджи Хадид. Возвращаем в фэшн-обиход оперные перчатки, собирая их в гофрированную гармошку на запястье (так уже делали Givenchy на январском показе), и не отказываемся от замши, особенно в обувной линейке, — носим сапоги до колена (а то и выше) со всем, везде и сразу.
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