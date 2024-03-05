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Показы и коллекции

Chanel: как прошло парижское шоу Виржини Виар?

В новой осенне-зимней коллекции Chanel креативный директор Виржини Виар раздает образцовый северно-курортный шик (для прогулок по нормандскому и комаровскому берегу) — с широкополыми гранд-шляпами, яркими вязаными кардиганами и фирменным олдскульным твидом.

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Головной убор сезона по версии Chanel — нет, не купальная шапочка или ковбойская шляпа, а большая широкополая рафия в духе фэшн-сеновалов Jacquemus. Носим гранд-уборы с твидовыми двойками и макси-кардиганами, подпоясанными тонким ремешком (с бантиками!). В случае праздничного выхода примеряем летящие наряды-рюши и корсетные платья-плиссе. Помним про остромодный золотистый жаккард и фэшн-мистификации — выдаем кожу за рабочий деним (привет, Матье Блази).  

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Помимо бантиков, в следующем сезоне не расстаемся со сложносочиненными бусами, в которых на подиум вышла Джиджи Хадид. Возвращаем в фэшн-обиход оперные перчатки, собирая их в гофрированную гармошку на запястье (так уже делали Givenchy на январском показе), и не отказываемся от замши, особенно в обувной линейке, — носим сапоги до колена (а то и выше) со всем, везде и сразу. 

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