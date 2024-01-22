Prada, Dior, Valentino, Louis Vuitton: ретроспектива мужских показов Милана и Парижа

Для мужской коллекции Dior Ким Джонс то ли воссоздал гардероб титана-балетмейстера Рудольфа Нуреева (и своего дяди-танцовщика Колина), то ли поднял модный корпус Гальяно и Сен-Лорана, то ли взял на заметку балеткорные причуды Миуччи Прады — с балетками-пуантами, минималистичными ободками, яркими гольфами, витиеватыми беретами, андрогинными комбинезонами, кожаными бомберами, пестрыми колорблок-водолазками из жатой ткани и полупрозрачными топами в россыпи бесконечных страз и бусин (для самого сверкающего фэшн-фуэте).