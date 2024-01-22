Prada, Dior, Valentino, Louis Vuitton: ретроспектива мужских показов Милана и Парижа

На отгремевших неделях мужской моды дизайнеры во всю переосмысляли маскулинность, строгий корпоративный дресс-код и привычно-допустимые цвета в гардеробе — заодно случайно оказались в среде обитания офисного планктона, побывали на съемках ретро-вестерна и даже заглянули в прихожую четы Харфордов из «С широко закрытыми глазами» Кубрика.
Prada
Миучча Прада и Раф Симонс выводят мужской офискор Prada на новый уровень (технологичности и иронии): в условиях природно-корпоративного сет-дизайна одевают офисный планктон в яркие купальные шапочки (в оттенках аквариумных рыбок) и разноцветные рыбацкие мюли. Плюс снаряжают очками для плавания (и виртуозного лавирования между совещаниями), ажурными поясами, напоминающими хребет человека-амфибии, и капитанскими фуражками в комбо с двубортными дубленками и ветрозащитными плащами (для настоящих акул бизнеса).
Gucci
Ancora! Дебютное шоу Миланской недели мужской моды (и старт нового фэшн-сезона) — второй показ Сабато де Сарно в роли креативного директора Gucci, сочиненный по лекалам сентябрьской женской коллекции (с опорой на минимализм, пайеткотренд и архивы Тома Форда). Выкручиваем нарядную маскулинность на максимум — при помощи удлиненных галстуков-лент, украшенных бижутерией, сиятельных пальто в бахроме-дождике и множества страз на рубашках, брюках, сумках и воротниках. На фэшн-удачу загадываем желание при помощи винных хобо, повторяющих форму печений с предсказаниями.
Dior
Для мужской коллекции Dior Ким Джонс то ли воссоздал гардероб титана-балетмейстера Рудольфа Нуреева (и своего дяди-танцовщика Колина), то ли поднял модный корпус Гальяно и Сен-Лорана, то ли взял на заметку балеткорные причуды Миуччи Прады — с балетками-пуантами, минималистичными ободками, яркими гольфами, витиеватыми беретами, андрогинными комбинезонами, кожаными бомберами, пестрыми колорблок-водолазками из жатой ткани и полупрозрачными топами в россыпи бесконечных страз и бусин (для самого сверкающего фэшн-фуэте).
Valentino
50 оттенков небесно-голубого — в мужской коллекции Пьерпаоло Пичолли, в лучших традициях сезона практикующего нарядную маскулинность и колорблок-многослойность. Носим мягко-серую офискорную тройку с пестрой водолазкой и ярко-кислотным тоутом, иронизируем над строгим пальто при помощи бахромы-перышек и ажурных вырезов в технике Altorilievo, плюс не забываем выгуливать сияющую куртку-бомбер с накладными карманами (для самого ценного!).
Fendi
Идеальный лук для вечерней ретроспективы «Короны» в исполнении Сильвии Вентурини в Fendi: клетка, болотные куртки, кожаные пальто, сапоги до колена c утепленными гольфами (для спонтанной лохнесской рыбалки), а еще панамки-волнушки, мокасины на таби-подошве, яркие акцентные воротнички и плиссированные юбки вместо хрестоматийных мужских брюк (шотландский коттеджкор!).
Dries Van Noten
Приталенные готические пальто, вязаные макси-шарфы и мрачные оперные перчатки (стайлинг-трюк — не скупимся на складки и носим аксессуар с приподнятыми рукавами пиджаков), которые к середине шоу Dries Van Noten расцветают до фирменных деним-жакетов, индустриальных лео-принтов, ярко-пушистых тужурок и многослойных комбинаций нарядных карго-курток и первоклассного тейлоринга.
JW Anderson
На синефильском фэшн-мудборде Джонатана Андерсона — кадры из «С широко закрытыми глазами» Стэнли Кубрика с портретами кошки Полли кисти Кристиан Кубрик и цветками пуансеттии, украшающими нью-йоркскую квартиру четы Харфордов. Результат — драматичный арт-перформанс JW Anderson в 50-ти оттенках алого, дополненный принтованными макси, рубашками-кейпами, будуаркорными шортами и кардиганами, flowercore-брошами, ультракороткими плащами, платьями с перчатками-обманками и полупрозрачными капроновыми колготками, выступающими в роли самостоятельного (сильного и независимого!) предмета гардероба.
Louis Vuitton
В главной роли парижского шоу Фаррелла Уильямса — интеллектуальный софт-ковбой, вышедший на подиум Louis Vuitton (прямиком из голливудского ретро-вестерна) в широкополой шляпе, золотолихорадочном дениме и фолк-пальто, щедро декорированном бахромой и акцентной вышивкой. Сам музыкант примерил амплуа то ли мастеровитого визионера, заручившегося на показе поддержкой дизайн-команды модного дома, то ли беззастенчивого апроприатора культуры коренных американцев (сюжет, достойный «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе).
Loewe
В центре внимания Loewe — постмодернистские полотна Ричарда Хоукинса, украсившие сет-дизан показа, а также брюки, платья, сумки-мешки и макси-кардиганы из осенне-зимней коллекции испаноцентричного бренда. Заодно Джонатан Андерсон выкручивает на максимум сюрреалистичную многослойность и переодевает нас в пёстрые свитера в комбо со спортивными джоггерами (на зависть универсамовским пацанам), клеткокорные рубашки, анатомические вансы и яркие плащи с акцентными гранд-бантиками, настойчиво предлагая заправлять в носки важные офискорные брюки (ироничный стайлинг-трюк!)
Armani
Всевидящее око Джорджио Армани поглядывает (буквально) за фэшн-процессом мужского показа Armani в Милане: в подиумной программе — микс серых и телесных денди-комплектов, колорбок-многослойность, тихо-роскошный бархат и апре-ски шик, исполненный при помощи остромодных шуршащих брюк из нейлона в перламутровых переливах, тедди-флиса, морозостойких дутиков и варежек, а также горнолыжных шлемов, притворяющихся сумками (зимняя альтернатива культовому хобо на локотке).
Givenchy
Пиджаки-кейпы, ироничные платки-причёски, хитросплетения стекляруса, меха шиворот-навыворот, шипованный нейл-арт, многослойный микс из офискорного тейлоринга и пушистых бомберов, а также анималистичные котик-принты (микротренд сезона!) — непринужденной походкой Givenchy вступает в новую фэшн-эру после ухода Мэттью Уияльмса. Из проверенных временем стайлинг-трюков (в лучших традициях Юбера де Живанши) — кольцо на мизинце, из новейших экспериментов дизайн-артели модного дома — яркие оперные перчатки, собранные на запястьях в гофрированные мини-акценты.
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