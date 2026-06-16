Елизавета Боярская в украшениях MIUZ Diamonds стала супергероиней съемки в Михайловском замке для коллекционного журнала Собака.ru

Рассказывает в интервью Собака.ru, как cтала амбассадором ювелирного дома MIUZ Diamonds

С житейским везением раз на раз не приходится. Обычно я тот человек, перед которым закрывается окошко кассы на обед. Но иногда прямо везет! Мне очень созвучны ценности, которые транслируют MIUZ Diamonds: весенняя коллекция — про резонанс. А что может быть важнее резонанса? Так что я очень рада блистать в украшениях бренда на совершенно замечательной съемке, которая у нас случилась для Собака.ru. А в целом я очень трудолюбива, и поэтому, возможно, какие-то вещи в моей жизни происходили легко, как стечение обстоятельств.