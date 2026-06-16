Елизавета Боярская в украшениях MIUZ Diamonds стала супергероиней съемки в Михайловском замке для коллекционного журнала Собака.ru

Величие! Прима МДТ и амбассадор ювелирного дома MIUZ Diamonds Елизавета Боярская — лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026 в номинации «Театр» — перевоплотилась в диву кутюра для съемки коллекционного июньского номера Собака.ru. В парадных залах Михайловского замка сверкала бриллиантами, кринолинами и роялкорными драпировками!
Колье, браслеты, серьги и кольца MIUZ DIAMONDS, платье VEREJA, боди THE ANDAMANE, туфли FRANCESCO RUSSO (все — ДЛТ)
Колье, кольцо, серьги и браслеты MIUZ DIAMONDS, боди MAISON MARGIELA, туфли JIMMY CHOO (все — ДЛТ)
Колье, браслеты, серьги и кольца MIUZ DIAMONDS, платье VEREJA, боди THE ANDAMANE, туфли FRANCESCO RUSSO (все — ДЛТ)
Муза MIUZ Diamonds примерила многокаратные серьги-вертиго, ампирные жемчужные чокеры и драгоценные бриллиантовые колье-нити, щедро украшенные А в беседе с кинокритиком Василием Михайловым для Собака.ru рассказала о личном альтер эго — Любови Орловой в «Цирке».
Елизавета Боярская
Рассказывает в интервью Собака.ru, как cтала амбассадором ювелирного дома MIUZ Diamonds
С житейским везением раз на раз не приходится. Обычно я тот человек, перед которым закрывается окошко кассы на обед. Но иногда прямо везет! Мне очень созвучны ценности, которые транслируют MIUZ Diamonds: весенняя коллекция — про резонанс. А что может быть важнее резонанса? Так что я очень рада блистать в украшениях бренда на совершенно замечательной съемке, которая у нас случилась для Собака.ru. А в целом я очень трудолюбива, и поэтому, возможно, какие-то вещи в моей жизни происходили легко, как стечение обстоятельств.
Напомним, в марте 2026 года Елизавета Боярская стала официальным амбассадором ювелирного дома и героиней весенней кампании MIUZ Diamonds, появившись в квантовом сиянии коллекционных многокаратников. В весенней видеокампании-манифесте актриса примерила многокаратные колье и серьги ювелирного дома. Оператором-постановщиком выступил Юрий Данилов, а режиссером — Иван Оганесов (в портфолио — клипы для Bearwolf, Лолиты и Therr Maitz).
MIUZ Diamonds
Елизавета Боярская, актриса с безупречной профессиональной репутацией, общественный деятель, с жизненной и творческой многогранностью, олицетворяет архетип современной женщины, лежащий в основе философии MIUZ Diamonds. Эта женщина многогранна, честна с собой, обладает внутренней силой, сохраняя при этом тонкую эмоциональность, глубину чувств и гармонию в личной жизни.
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