Нашли 20 колец с вау-эффектом

Перчатки — out, акцентные кольца — in: по моделям на показе Schiaparelli поползли натуралистичные улитки, на мизинцах фэшн-редактора Леандры Медин разглядели яркие гранд-печатки, на шоу Сhloe увидели родную (почти ростовскую!) финифть, а минимал-дива Оксана Рим пополнила коллекцию увесистым солитером с бриллиантом на пухлой серебряной подушке. Вдохновились и собрали самые необыкновенные кольца, которые без труда заменят многослойный jewelry-ансамбль.
Ювелиры Chamovskikh придумали драгоценный конструктор: гранд-бант в два счета разбирается в классическое коктейльное кольцо с аквамариновым октагоном в главной роли
Parure Atelier, 3 597 200 руб.
Два кольца из белого золота с бриллиантовыми вставками неразлучны — всё благодаря объединяющему их шестикаратному изумруду
В медовой капле янтаря утонул тяжеловесный рубеллитовый кушон (целых 8.080 кт!)
«RS1912 Русские Самоцветы», 2 552 900 руб.
Звезды на кольце «RS1912 Русские Самоцветы» надежно защищены — небесные тела притягивает голубой гигант-аквамарин
Ювелиры Roman Nikonov увековечили достояние соседней Карелии в золоте — теперь морошка не только растет в лесах, но и аппетитно свисает с инкрустированного цитринами и бриллиантами кольца из коллекции «Сказочный лес»
Две стихии столкнулись в вау-кольце из коллекции «Красная книга»: за землю отвечает эбеновое дерево (специально подбирается под цвет и происхождение камня!), а за огонь — пламенеющий цитрин
Несколько десятков бриллиантов и один розовый сапфир укрыли драгоценные лепестки на кольце Posie из коллекции «Букеты»
Вместе веселее: решили ювелиры Yana и связали два золотых кольца прочными узами, а для прочности скрепили цепи двумя бриллиантами огранки бриолет
Cluev, цена по запросу
Двухкаратная шпинель цветка Cluev обрамлена лепестками из россыпи сапфиров, аквамаринов и бриллиантов
Внутри лаконичного бриллиантового кольца Cassiopea ювелиры (и по совместительству инженеры!) спрятали еще одно, дополненное лого бренда
Изумрудный кабошон укутался в золотое покрывало и прилег на многослойную перину
«Три богатыря» на ювелирном — могучий тандем иолита, топаза и циркона (каждый в бриллиантовых доспехах!)
L'Atelier Nawbar, ДЛТ, 356 500 руб.
Ловим тропические вайбы от экзотического кольца ливанцев L'Atelier Nawbar (бренд существует с 1891 года!) из красного коралла, черного оникса и бриллиантов
Feliksov Diamonds, 347 300 руб.
Фауна и флора в драгоценной природе встречаются так: бриллиантовое крыло на кольце Feliksov Diamonds жадно тянется к аметистовой «груше»
Священный в Японии образ оленя ювелиры Lhasa трансформировали в натуралистичное кольцо из серебра с позолотой (процесс создания — от эскиза до его воплощения — занял более четырех месяцев!)
Стреляем jewelry-глазками с ониксовыми зрачками и хлопаем бриллиантовыми ресничками Letters&Stones
На волне востокомании в придачу к кафтанам Valentino и шароварам Altuzarra примеряем ориенталистское кольцо «Византия» из ювелирных кладовых Style Avenue
«Бронницкий ювелир», 77 945 руб.
Сhoose your fighter — умное кольцо Oura или роскошное «Аура» из красного золота
Незнакомка застенчиво выглядывает из-за голубых топазов на арт-кольце из серебра Russkaya Skazka
Окунаемся в dolce vita с декадентским кольцом с гигантской жемчужиной Dzhanelli — украшение вдохновлено собирательным образом итальянской богемы из «Сладкой жизни» Федерико Феллини и «Великой красоты» Паоло Соррентино
Sokolov запустили коллекцию украшений с золотым покрытием «Вермель» толщиной 1,5 микрона (в шесть раз выше отраслевого стандарта!). Наш фаворит — ювелирная пружинка с 24-каратной позолотой
