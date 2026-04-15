Ориентал-кор: как восток стал самым модным фэшн-направлением года

Пока переживающая кризис Европа затягивает пояса, бренды всё более пристально вглядываются в сторону Востока. Одни проводят показы в Шанхае вместо привычного Парижа (Гленн Мартенс, привет!), другие остаются дома, но поют фэшн-оды новым клиентам и показывают целую череду традиционных кимоно, ориенталистских туник и шароваров. По этому поводу раскладываем тренд по полочкам и рассказываем, у кого из локальных брендов искать лучшие ципао-платья, восточные накидки и чалмы.
Кстати, о шароварах. Главные брюки прошлого лета (видимо, и этого тоже!) оказались всего лишь вершиной фэшн-айсберга. Да, в этом сезоне без них тоже не обошлось, например, в коллекции Etro появились пестрые аладдины с восточными узорами, а на показе Altuzarra их замиксовали с топом, украшенным традиционным для Китая изображением журавлей. Но диапазон отсылок к восточной культуре явно вышел за пределы объемных брюк. Так, китайский веер-утива стал ключевым образом в коллекции Armani Privé и появился на полупрозрачных плиссированных топах, искрящихся корсетах и шелковых жакетах с акцентными плечами. Плюс: на этом же шоу увидели сверкающие жакеты, напоминающие пагоды. Азиатские кимоно с широкими поясами отшили в Valentino: Алессандро Микеле сделал ставку на вариант из изумрудного бархата с золотистым кантом и богато-расшитым кристаллами широким поясом. А еще — увидели жаккардовые туники с восточными узорами Maison Margiela и шелковые шарфы, повязанные вокруг талии подобно поясам-оби, на подиуме Ferragamo.
Судя по показам, этим летом без аладдинов точно никуда: самые модные брюки года отшили в Nina Ricci (из прозрачного шелка, расшитого золотистыми узорами), Meowshka (из органзы в ультрамодном баклажановом оттенке) и Level44 (носим в костюме с блузой из того же жаккардового шелка).
По совету Гленна Мартенса приспосабливаем туники к повседневным лукам. Успокаиваем пеструю блузу с пернатой отделкой Valentino с помощью офисной альтернативы шароваров от 12Storees (пояс повторяет крой классических костюмных брюк, а манжеты выполнены наподобие рубашечных). Плюс: превращаем платье с ориенталистским вайбом Сois в топ и сочетаем его с офискорными черными брюками, вьетнамками или маскулинными лоферами.
Коспелим Су Ли Жен из «Любовного настроения» Вонга Карвая и примеряем облегающие фигуру ципао-платья — миди-вариант с пушистой оторочкой отыскали у Kalmanovich, а модель в длине мини отшили Sorelle Era. И пополняем коллекцию стейтмент-жакетов жаккардовым на завязках Uma Wang и льняным с необычными двойными лацканами и поясом-оби seebÿme.
Для тысячи и одной ночи на лучших летних вечеринках — от «Сержа» до «Шума» — забираем переливающуюся металлик-тунику Botrois (может притвориться мини-платьем!). А для мероприятий посолиднее, например, свадьбы друзей, надеваем звездное платье-накидку 1811 (при желании можете затянуть на талии с помощью атласного шарфа с бахромой — есть у Rockabi, Eclata и Nextdore!).
Помимо шарфов говорим «да» акцентным головным уборам. Наши фавориты — сложносочиненная чалма-оригами Pervert (будем носить со всем — от шелковых кафтанов до мини из тонкого трикотажа и спортивных бермудов!) и шапочка Bao (да, в честь той самой китайской паровой булочки!) из нового дропа seebÿme.
Фэшн-редактор Леандра Медин замиксовала пестрый восточный кафтан с белым монохромом
Бланка Миро примерила ципао-пальто и зарифмовала алые застежки с красными носками и лакированными лоферами
Дебора Роса дополнила лаконичное платье-бандо восточной чалмой в тон
Клаудиа Ли Джонсон выгуливает кружевной тотал-лук с азиатским жакетом
Инфлюенсер Инес Тази выбрала золотистое платье с драгоценными вышивками в ориенталистском стиле
