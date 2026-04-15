Ориентал-кор: как восток стал самым модным фэшн-направлением года

Коспелим Су Ли Жен из «Любовного настроения» Вонга Карвая и примеряем облегающие фигуру ципао-платья — миди-вариант с пушистой оторочкой отыскали у Kalmanovich, а модель в длине мини отшили Sorelle Era. И пополняем коллекцию стейтмент-жакетов жаккардовым на завязках Uma Wang и льняным с необычными двойными лацканами и поясом-оби seebÿme.

Для тысячи и одной ночи на лучших летних вечеринках — от «Сержа» до «Шума» — забираем переливающуюся металлик-тунику Botrois (может притвориться мини-платьем!). А для мероприятий посолиднее, например, свадьбы друзей, надеваем звездное платье-накидку 1811 (при желании можете затянуть на талии с помощью атласного шарфа с бахромой — есть у Rockabi, Eclata и Nextdore!).

Помимо шарфов говорим «да» акцентным головным уборам. Наши фавориты — сложносочиненная чалма-оригами Pervert (будем носить со всем — от шелковых кафтанов до мини из тонкого трикотажа и спортивных бермудов!) и шапочка Bao (да, в честь той самой китайской паровой булочки!) из нового дропа seebÿme.