Вещи

Ориентал-кор: как восток стал самым модным фэшн-направлением года

Пока переживающая кризис Европа затягивает пояса, бренды всё более пристально вглядываются в сторону Востока. Одни проводят показы в Шанхае вместо привычного Парижа (Гленн Мартенс, привет!), другие остаются дома, но поют фэшн-оды новым клиентам и показывают целую череду традиционных кимоно, ориенталистских туник и шароваров. По этому поводу раскладываем тренд по полочкам и рассказываем, у кого из локальных брендов искать лучшие ципао-платья, восточные накидки и чалмы. 

Maison Margiela FW'26

Valentino Spring 2026 Couture

Armani Privé Spring 2026 Couture

Сhanel SS'26

Altuzarra SS'26

Giorgio Armani FW'26

Ferragamo SS'26

Christian Dior SS'26

Armani Privé Spring 2026 Couture

Etro SS'26

Кстати, о шароварах. Главные брюки прошлого лета (видимо, и этого тоже!) оказались всего лишь вершиной фэшн-айсберга. Да, в этом сезоне без них тоже не обошлось, например, в коллекции Etro появились пестрые аладдины с восточными узорами, а на показе Altuzarra их замиксовали с топом, украшенным традиционным для Китая изображением журавлей. Но диапазон отсылок к восточной культуре явно вышел за пределы объемных брюк. Так, китайский веер-утива стал ключевым образом в коллекции Armani Privé и появился на полупрозрачных плиссированных топах, искрящихся корсетах и шелковых жакетах с акцентными плечами. Плюс: на этом же шоу увидели сверкающие жакеты, напоминающие пагоды. Азиатские кимоно с широкими поясами отшили в Valentino: Алессандро Микеле сделал ставку на вариант из изумрудного бархата с золотистым кантом и богато-расшитым кристаллами широким поясом. А еще — увидели жаккардовые туники с восточными узорами Maison Margiela и шелковые шарфы, повязанные вокруг талии подобно поясам-оби, на подиуме Ferragamo.

Туника Valentino, ДЛТ, 499 500 руб.

Платье Ulyana Sergeenko, 420 000 руб.

Шаровары Nina Ricci, ДЛТ, 165 000 руб.

Жакет Meowshka, 145 000 руб.

Жакет Uma Wang, ДЛТ, 141 000 руб.

Платье Сois, 120 000 руб.

Брюки Meowshka, 83 000 руб.

Костюм Level44, 63 900 руб.

Платье 1811, 60 990 руб.

Чалма Pervert, 45 000 руб.

Судя по показам, этим летом без аладдинов точно никуда: самые модные брюки года отшили в Nina Ricci (из прозрачного шелка, расшитого золотистыми узорами), Meowshka (из органзы в ультрамодном баклажановом оттенке) и Level44 (носим в костюме с блузой из того же жаккардового шелка).

По совету Гленна Мартенса приспосабливаем туники к повседневным лукам. Успокаиваем пеструю блузу с пернатой отделкой Valentino с помощью офисной альтернативы шароваров от 12Storees (пояс повторяет крой классических костюмных брюк, а манжеты выполнены наподобие рубашечных). Плюс: превращаем платье с ориенталистским вайбом Сois в топ и сочетаем его с офискорными черными брюками, вьетнамками или маскулинными лоферами.

Платье Kalmanovich, 42 500 руб.

Жакет seebÿme, 42 000 руб.

Платье Sorelle Era, 39 000 руб.

Жакет Eré de toi, 32 900 руб.

Блуза Saint Tokyo, 21 800 руб.

Блуза Botrois, 19 900 руб.

Брюки 12Storeez, 19 000 руб.

Кимоно Lime, 15 999 руб.

Головной убор seebÿme, 8 000 руб.

Брюки Say No More, 6 300 руб.

Коспелим Су Ли Жен из «Любовного настроения» Вонга Карвая и примеряем облегающие фигуру ципао-платья — миди-вариант с пушистой оторочкой отыскали у Kalmanovich, а модель в длине мини отшили Sorelle Era. И пополняем коллекцию стейтмент-жакетов жаккардовым на завязках Uma Wang и льняным с необычными двойными лацканами и поясом-оби seebÿme.

Для тысячи и одной ночи на лучших летних вечеринках — от «Сержа» до «Шума» — забираем переливающуюся металлик-тунику Botrois (может притвориться мини-платьем!). А для мероприятий посолиднее, например, свадьбы друзей, надеваем звездное платье-накидку 1811 (при желании можете затянуть на талии с помощью атласного шарфа с бахромой — есть у Rockabi, Eclata и Nextdore!).

Помимо шарфов говорим «да» акцентным головным уборам. Наши фавориты — сложносочиненная чалма-оригами Pervert (будем носить со всем — от шелковых кафтанов до мини из тонкого трикотажа и спортивных бермудов!) и шапочка Bao (да, в честь той самой китайской паровой булочки!) из нового дропа seebÿme. 

Фэшн-редактор Леандра Медин замиксовала пестрый восточный кафтан с белым монохромом

Бланка Миро примерила ципао-пальто и зарифмовала алые застежки с красными носками и лакированными лоферами

Дебора Роса дополнила лаконичное платье-бандо восточной чалмой в тон

Клаудиа Ли Джонсон выгуливает кружевной тотал-лук с азиатским жакетом

Инфлюенсер Инес Тази выбрала золотистое платье с драгоценными вышивками в ориенталистском стиле

