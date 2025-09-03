Серьги-ягоды, броши-лягушки и кулоны-сердца: ювелирные хиты сентября

Продлеваем дачный сезон зелеными камнями Parure Atelier, серебряными ветками смородины Russkaya Skazka и бриллиантовыми лягушками Mercury.
MIUZ Diamonds
Настроение: Шехеразада. Брюки-аладдины остаются в летнем комбо с вьетнамками, а вот кольцо-чалму MIUZ Diamonds берем с собой в осень (и навсегда!)
Кольцо MIUZ Diamonds
К 115-летию показа в парижской Гранд-опера балет «Шехеразада» снова реинсталлировали летом на сцене Мариинского. Тонкая повязка с драгоценными камнями на голове примы Ренаты Шакировой — точь-в-точь эпичное кольцо от ювелирного дома MIUZ Diamonds. Посередине — похожий на спинку оттоманки вытянутый «кушон» зеленого турмалина, который стянул под собой ткань из тысячи и одного (предположительно!) бриллианта круглой огранки.
Parure Atelier
Самый надежный грин-флаг? Редкий изумруд в огранке «сердце» (минутка коучинга от Parure Atelier)!
Похожий на радужку геккона колумбийский изумруд с графитовыми лучами ювелиры петербургского бренда облекли в огранку «сердце», со скругленными формами, чтобы сохранить все его 37-каратное величие. Затем поместили в выложенную прозрачными бриллиантами фигурную рамку с контуром из эмали. И закрепили для надежности крупной якорной цепью из белого золота с драгоценной инкрустацией. Бриллианты по звеньям и ободку придали колье Corazon веса еще в 0,6 карата.
Cluev
Серьги Cluev — киноселебы международного класса! Они слетали в Индию, чтобы сняться с дивой Светланой Ходченковой в драме «Жемчуг»
Гримваген не потребуется, приглашение на фестивали — подразумевается. Сверкающие всеми актерскими гранями серьги с монпансье из пастельных сапфиров и сливочными «рожками» жемчужин играют в семейной драме одну из главных ролей. И убедили в своем таланте партнершу: «Жемчуг — это символ внутренней правды! Его невозможно огранить, потому что создается он из боли, времени и тишины», — говорит Ходченкова, выдавая спойлер: на съемочной площадке между этими артистами определенно завязался служебный роман.
Feliksov Diamonds
Последним розовым закатам 2025-го салютуем на террасах пинк сауэром и коктейльным кольцом Feliksov Diamonds
Кольцо Feliksov Diamonds
Есть вариант, что лучший пейринг украшению сделает не коктейль, а лимонад из ягод асаи — технологичный, дорогой и невинный, точно как этот гигантский розовый бриллиант. Дисклеймер: при его добыче ни одна Земля не пострадала. Как, кстати, и терпение ценителей фантазийных алмазов. Ждать находки драгоценного камня такого цвета и размера из шахты или карьера пришлось бы около десяти лет, а потом отправиться на аукцион и отбить его в честной схватке примерно за миллиард (нет, не опечатка) рублей. А в лабораторных условиях сияющая 5,5-каратная «груша» созрела за месяц, уже огранена и оправлена в белое золото ювелирами Feliksov Diamonds.
Sif Jakobs
У украшений Sif Jakobs богатый внутренний мир, и серьги-кольца подкрепляют этот тейк блестящими доказательствами
Для ряда ярких карамельных цирконов дизайнер Сиф Якобс спроектировала дорогу-дублер в невидимой части ободка. Те же камни меньших габаритов будут заметны только с очень близкого расстояния (если обмениваться поцелуями при встрече или передавать шепотом сверхсекретную информацию!). Молчаливый и очень нордический привет для самых дорогих людей — как раз та идея, которая год за годом приносит датчанке ювелирные премии от UK Jewellery до German Design Award.
Mercury
Самые приятные пупырышки из всего семейства Ranidae — у пухлой золотой броши-лягушки Mercury: сверкают и весят 1,93 карата!
Maxim Demidov
Экзотический шестнадцатикаратный турмалин-октагон из Мозамбика в ателье Maxim Demidov подсадили в рокарий с багетными бриллиантами.
Russkaya Skazka
Серьги Russkaya Skazka
Последние ягоды из урожая белой смородины ювелиры Russkaya Skazka закрепили в серебре с бесцветными топазами.
Maya Gemstones
Если гербарий, то только такой: два тополиных листа Maya Gemstones с зелеными турмалинами в патентованной треугольной огранке.
Style Avenue
Брошь Style Avenue из анодированного алюминия, серебра, жемчуга и топазов в несколько раз легче настоящей ветки гортензии.
Hublot
Часы Big Bang Unico и Big Bang One Click от Hublot
В воспоминаниях (и мечтах!) об отпуске вместо ракушки прислушиваемся к тиканью новых часов Hublot в новом оттенке морской волны. В лимитированном дропе — 42-миллиметровая версия Big Bang Unico с мануфактурным автоматическим калибром хронографа и Big Bang One Click (33 мм) с безелем из стали, инкрустированным бриллиантами.
