Серьги-ягоды, броши-лягушки и кулоны-сердца: ювелирные хиты сентября

Продлеваем дачный сезон зелеными камнями Parure Atelier, серебряными ветками смородины Russkaya Skazka и бриллиантовыми лягушками Mercury. 

MIUZ Diamonds

Настроение: Шехеразада. Брюки-аладдины остаются в летнем комбо с вьетнамками, а вот кольцо-чалму MIUZ Diamonds берем с собой в осень (и навсегда!)

Кольцо MIUZ Diamonds

Кольцо MIUZ Diamonds

К 115-летию показа в парижской Гранд-опера балет «Шехеразада» снова реинсталлировали летом на сцене Мариинского. Тонкая повязка с драгоценными камнями на голове примы Ренаты Шакировой — точь-в-точь эпичное кольцо от ювелирного дома MIUZ Diamonds. Посередине — похожий на спинку оттоманки вытянутый «кушон» зеленого турмалина, который стянул под собой ткань из тысячи и одного (предположительно!) бриллианта круглой огранки.

Parure Atelier

Самый надежный грин-флаг? Редкий изумруд в огранке «сердце» (минутка коучинга от Parure Atelier)!

Колье Parure Atelier, цена по запросу

Колье Parure Atelier, цена по запросу

Похожий на радужку геккона колумбийский изумруд с графитовыми лучами ювелиры петербургского бренда облекли в огранку «сердце», со скругленными формами, чтобы сохранить все его 37-каратное величие. Затем поместили в выложенную прозрачными бриллиантами фигурную рамку с контуром из эмали. И закрепили для надежности крупной якорной цепью из белого золота с драгоценной инкрустацией. Бриллианты по звеньям и ободку придали колье Corazon веса еще в 0,6 карата.

Cluev

Серьги Cluev — киноселебы международного класса! Они слетали в Индию, чтобы сняться с дивой Светланой Ходченковой в драме «Жемчуг»

Серьги Cluev

Серьги Cluev

Гримваген не потребуется, приглашение на фестивали — подразумевается. Сверкающие всеми актерскими гранями серьги с монпансье из пастельных сапфиров и сливочными «рожками» жемчужин играют в семейной драме одну из главных ролей. И убедили в своем таланте партнершу: «Жемчуг — это символ внутренней правды! Его невозможно огранить, потому что создается он из боли, времени и тишины», — говорит Ходченкова, выдавая спойлер: на съемочной площадке между этими артистами определенно завязался служебный роман.

Feliksov Diamonds

Последним розовым закатам 2025-го салютуем на террасах пинк сауэром и коктейльным кольцом Feliksov Diamonds

Кольцо Feliksov Diamonds

Кольцо Feliksov Diamonds

Есть вариант, что лучший пейринг украшению сделает не коктейль, а лимонад из ягод асаи — технологичный, дорогой и невинный, точно как этот гигантский розовый бриллиант. Дисклеймер: при его добыче ни одна Земля не пострадала. Как, кстати, и терпение ценителей фантазийных алмазов. Ждать находки драгоценного камня такого цвета и размера из шахты или карьера пришлось бы около десяти лет, а потом отправиться на аукцион и отбить его в честной схватке примерно за миллиард (нет, не опечатка) рублей. А в лабораторных условиях сияющая 5,5-каратная «груша» созрела за месяц, уже огранена и оправлена в белое золото ювелирами Feliksov Diamonds.

Sif Jakobs

У украшений Sif Jakobs богатый внутренний мир, и серьги-кольца подкрепляют этот тейк блестящими доказательствами

Серьги Sif Jakobs, AllTime, 22 100 руб.

Серьги Sif Jakobs, AllTime, 22 100 руб.

Для ряда ярких карамельных цирконов дизайнер Сиф Якобс спроектировала дорогу-дублер в невидимой части ободка. Те же камни меньших габаритов будут заметны только с очень близкого расстояния (если обмениваться поцелуями при встрече или передавать шепотом сверхсекретную информацию!). Молчаливый и очень нордический привет для самых дорогих людей — как раз та идея, которая год за годом приносит датчанке ювелирные премии от UK Jewellery до German Design Award.

Mercury

Брошь Mercury, 1 690 000 руб.

Брошь Mercury, 1 690 000 руб.

Самые приятные пупырышки из всего семейства Ranidae — у пухлой золотой броши-лягушки Mercury: сверкают и весят 1,93 карата!

Maxim Demidov

Кольцо Maxim Demidov, 2 398 000 руб.

Кольцо Maxim Demidov, 2 398 000 руб.

Экзотический шестнадцатикаратный турмалин-октагон из Мозамбика в ателье Maxim Demidov подсадили в рокарий с багетными бриллиантами.

Russkaya Skazka

Серьги Russkaya Skazka

Серьги Russkaya Skazka

Последние ягоды из урожая белой смородины ювелиры Russkaya Skazka закрепили в серебре с бесцветными топазами.

Maya Gemstones

Серьги Maya Gemstones, 264 000 руб.

Серьги Maya Gemstones, 264 000 руб.

Если гербарий, то только такой: два тополиных листа Maya Gemstones с зелеными турмалинами в патентованной треугольной огранке.

Style Avenue

Брошь Style Avenue, 96 500 руб.

Брошь Style Avenue, 96 500 руб.

Брошь Style Avenue из анодированного алюминия, серебра, жемчуга и топазов в несколько раз легче настоящей ветки гортензии.

Hublot

Часы Big Bang Unico и Big Bang One Click от Hublot

Часы Big Bang Unico и Big Bang One Click от Hublot 

В воспоминаниях (и мечтах!) об отпуске вместо ракушки прислушиваемся к тиканью новых часов Hublot в новом оттенке морской волны. В лимитированном дропе — 42-миллиметровая версия Big Bang Unico с мануфактурным автоматическим калибром хронографа и Big Bang One Click (33 мм) с безелем из стали, инкрустированным бриллиантами.

Сентябрь

