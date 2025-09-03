Серьги-ягоды, броши-лягушки и кулоны-сердца: ювелирные хиты сентября

Есть вариант, что лучший пейринг украшению сделает не коктейль, а лимонад из ягод асаи — технологичный, дорогой и невинный, точно как этот гигантский розовый бриллиант. Дисклеймер: при его добыче ни одна Земля не пострадала. Как, кстати, и терпение ценителей фантазийных алмазов. Ждать находки драгоценного камня такого цвета и размера из шахты или карьера пришлось бы около десяти лет, а потом отправиться на аукцион и отбить его в честной схватке примерно за миллиард (нет, не опечатка) рублей. А в лабораторных условиях сияющая 5,5-каратная «груша» созрела за месяц, уже огранена и оправлена в белое золото ювелирами Feliksov Diamonds.