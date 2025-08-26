Маркизы-лепестки, груши-сапфиры и рейв в Эрмитаже: хайлайты новой haute jewellery коллеции «Букеты» ювелиров Posié

Нежные лепестки и шипы (закрепкой вверх!), придворный фэшн высочайшего класса и суперогранка. Все это — «Букеты», новая коллекция Posié, мудборд к которой можно найти в Эрмитаже.
Кампейн коллекции «Букеты» снимали в театральных декорациях дворцового парка
Ювелирный просвет-проект мирового алмазодобывающего гиганта «АЛРОСА» снова сотворил коллекцию со смыслами и историческими аллегориями в сто слоев (вернее сказать, граней). Попробуем погрузиться в них с помощью архивов Эрмитажа, портретов императрицы Елизаветы Петровны и техники гипноза, которой определенно владеют новые украшения.
ГРАНЬ ПЕРВАЯ: Позье. Фамилия Иеремии Позье созвучна названию бренда не просто так. Идеи придворного ювелира XVIII века — бесперебойный источник инсайтов для художников Posié. На этот раз точкой входа стали драгоценные букеты авторства золотых дел мастера. Изначально цветы на золотых и серебряных стеблях с венчиками бриллиантов, сапфиров, рубинов, хризолитов, топазов, изумрудов, аметистов, гранатов и других самоцветов служили императрице Елизавете брошами. Но через полвека мода сменилась, и букеты встали в вазочки из горного хрусталя и превратились в настольные украшения. Хозяйка Зимнего дворца Екатерина II, наводя порядок в придворных драгоценностях, распорядилась хранить их в свежеустроенной Бриллиантовой комнате. А спустя еще несколько десятилетий они переехали из «алмазного покоя» в экспозицию Эрмитажа.
ГРАНЬ ВТОРАЯ: лепесток. Увлекшись драгоценной флористикой, ювелиры нашли в одном из внутренних архивов компании «АЛРОСА» редкую огранку. Это изогнутый текучий «маркиз» с 79 фацетами. Органическую форму, похожую на тронутый луговым ветром лепесток, вернули к жизни и встроили белым бриллиантом в самые кутюрные подвески, пусеты и разомкнутые кольца.
Платья моделей поддерживают цветом драгоценные камни коллекции — сапфиры, бриллианты, аквамарины
ГРАНЬ ТРЕТЬЯ: Елизавета Петровна. Та, которая носила все сверкающие портбукеты и хранила в гардеробе 15 тысяч (не POV, а real!) бальных платьев — лимонных, лазурных и розовых. Драгоценные камни именно таких цветов впервые использовали ювелиры Posié. Ограненные традиционными «грушами», они все равно поддерживают тему лепестка: бриллиантовое паве вокруг каждого аквамарина, желтого или розового сапфира доращивает их форму до лейтмотива коллекции.
Пауэр-колье — «ветка» с двумя бриллиантовыми лепестками весом в 5 и в 1,5 (плюс паве по контуру!) карата
ГРАНЬ ЧЕТВЕРТАЯ: балы-метаморфозы. Хотя императрица открыла несколько гимназий, а в ее эпоху были основаны МГУ и Академия художеств, сама «Веселая Елисавет» стала профессором лишь одной дисциплины — гедонизма. Ее балы — это Met Gala, опередившие время на три века. С бриллиантовой россыпью на корсетах и драгоценными пуговицами, с масками и играми в переодевание (дамы примеряли мужские костюмы!). Альта мода 1740-х срезонировала с кампейном коллекции 2025-го: модельный рейв на лужайке у старинного фонтана кутюрно срежиссировал призер «Каннских львов» Aлеша.
ГРАНЬ ПЯТАЯ (и мы просто себя остановим!): сады. Для усиления собственного сияния и наилучших спецэффектов императрица всегда пророчески использовала зеленый хромакей — листву парковых ансамблей. Местом проведения балов-метаморфоз служили сады, которые в русской традиции тех лет не отличались геометрической правильностью: если надо было сохранить кусок леса, группу старых дубов, живописный вид на озеро или склоны холмов, мастера без колебаний отступали от плана и разлиновки. Поэтому украшения коллекции «Букеты» асимметричны и чуть растрепаны: крупные бриллианты закреплены в паве шипом вверх, что, кстати, только усиливает игру света на его поверхности. А рукотворные парковые водоемы — пруды-зеркала, фонтаны, каскады и шутихи — покрыли новые «Букеты» летящими брызгами. Ведь огранка «груша», в которой застыли все цветные камни коллекции, — на самом деле капля.
Режиссер: Алеша
Стиль: Катя Табакова
Фото: Ян Югай
