Маркизы-лепестки, груши-сапфиры и рейв в Эрмитаже: хайлайты новой haute jewellery коллеции «Букеты» ювелиров Posié

Ювелирный просвет-проект мирового алмазодобывающего гиганта «АЛРОСА» снова сотворил коллекцию со смыслами и историческими аллегориями в сто слоев (вернее сказать, граней). Попробуем погрузиться в них с помощью архивов Эрмитажа, портретов императрицы Елизаветы Петровны и техники гипноза, которой определенно владеют новые украшения.

ГРАНЬ ПЕРВАЯ: Позье. Фамилия Иеремии Позье созвучна названию бренда не просто так. Идеи придворного ювелира XVIII века — бесперебойный источник инсайтов для художников Posié. На этот раз точкой входа стали драгоценные букеты авторства золотых дел мастера. Изначально цветы на золотых и серебряных стеблях с венчиками бриллиантов, сапфиров, рубинов, хризолитов, топазов, изумрудов, аметистов, гранатов и других самоцветов служили императрице Елизавете брошами. Но через полвека мода сменилась, и букеты встали в вазочки из горного хрусталя и превратились в настольные украшения. Хозяйка Зимнего дворца Екатерина II, наводя порядок в придворных драгоценностях, распорядилась хранить их в свежеустроенной Бриллиантовой комнате. А спустя еще несколько десятилетий они переехали из «алмазного покоя» в экспозицию Эрмитажа.