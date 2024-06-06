В 2024 году наша любимая городская премия проходит в 19-й раз, а редакция «Собака.ru» сделала самый большой номер за всю историю проекта, посвященный всем 50 лауреатам. И важно: в этот раз символ премии «ТОП 50» — Аполлон явился нам (и вам!) в виде лебедя.
Кольца MIUZ DIAMONDS
Эту обложку редакция сделала в коллаборации с искусственным интеллектом и Максимом Осиповым, издателем журнала «Собака.ru» в Самаре
Обращаем ваше внимание, что цель премии не в том, чтобы из года в год формировать список из исключительно и очень известных людей. Редакция находит и называет петербуржцев и петербурженок, каждый и каждая из которых сделал(-a) значительный прорыв, великое открытие или просто хорошее дело в своей области — и так изменил(-а) наш город к лучшему.
В 2024-м среди лауреатов много команд и горизонтальных сообществ, ньюкамеров и патриархов. А еще опять появилась номинация под очень петербургским названием «Культурная институция» — классно, когда люди объединяются ради красивых идей и хороших (и междисциплинарных!) дел.
Все интервью читайте в июньском номере (в продаже с июня) и на сайте «Собака.ru», а пока полюбуйтесь первыми кадрами со съемок!
Еще мы готовимся к награждению лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», которая пройдет 14 июня в самом высоком небоскребе в Европе и самом северном высотном здании в мире — «Лахта Центре» (как всегда красиво, мощно и масштабно!).
Среди регалий «Лахты» — рекорд Гиннесса (49 часов непрерывного бетонирования!), наивысший экологический сертификат LEED Platinum и звание лучшего небоскреба мира по версии Emporis Skyscraper Award. Добавьте к этому высоту в 462 метра и более ста уникальных технологий и решений, и поймете, почему премия пройдет именно в этой локации.
Над выпуском коллекционного журнала работали: Яна Милорадовская, Вова Седых, Алина Исмаилова, Михаил Стацюк, Юлия Машнич, Ксения Гощицкая, Неля Валиева, Катя Кузнецова, Дарья Венгерская, Анастасия Павленкова, Елена Анисимова, Елена Юшина, Мария Агафонова, Дарья Гладких, Константин Крылов, Дарья Скаянская, Игорь Можейко, Ольга Черногородова, Юлия Суслова, Дарья Белова, Жанна Галай, Дарья Суховей, Екатерина Васильева, Максим Воропанов.
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