Обращаем ваше внимание, что цель премии не в том, чтобы из года в год формировать список из исключительно и очень известных людей. Редакция находит и называет петербуржцев и петербурженок, каждый и каждая из которых сделал(-a) значительный прорыв, великое открытие или просто хорошее дело в своей области — и так изменил(-а) наш город к лучшему.

В 2024-м среди лауреатов много команд и горизонтальных сообществ, ньюкамеров и патриархов. А еще опять появилась номинация под очень петербургским названием «Культурная институция» — классно, когда люди объединяются ради красивых идей и хороших (и междисциплинарных!) дел.

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