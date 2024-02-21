Алмазы-желтки, бубны-рубины и подушки-сапфиры: собрали главные украшения месяца

К лайнапу февраля (с «Раймондой» в Мариинском и Борисом Березовским в филармонии) обещаем быть во всем блеске — в самых высокохудожественных украшениях февраля.
ALROSA Diamonds
Желтки — новая роскошь! А канареечные бриллианты на серьгах ALROSA Diamonds — и новая, и навсегда. Каждый геммолог желает знать, где найти алмаз яркого желтого оттенка: один такой драгоценный камень встречается на десять тысяч бесцветных. Нам проще, потому что эти самородки уже обнаружены, огранены и схвачены незаметными крапанами в серьгах и кольцах коллекции Fancy. Лимонные бриллианты-овалы, каждый весом под карат, завершают вереницу бесцветных бриллиантов чуть меньшего размера. Такую гирлянду можно не снимать!
Chopard
Подвеска Chopard
Подвеска-сердце Chopard Precious Lace сплетена из «этичного» белого золота и прошита бриллиантами грушевидной и круглой огранки в тонких оправах.
Posié
Браслет Posié
Исторические аллюзии и тонкая (в несколько микрон!) ирония — любим браслет Posié за высочайший ювелирный айкью. Во всех украшениях из коллекции «Коронация» ювелиры Posié использовали лавровую ветвь — главный мотив Большой императорской короны Екатерины ІІ. В 1762 году придвор- ный брильянтовых дел мастер Иеремия Позье собрал ее, как самое дорогое на свете «лего», из сотен камней разных огранок, которые выбрал из перстней и брошей в царской кладовой. Этот прием повторили и в новом браслете, чередуя в коллажной технике круглые бриллианты, «кушоны», «изумруды» и «маркизы». А если сильно приглядеться, то можно заметить крошечную пасхалку от ювелиров. Здесь есть один самозванец: «маркизом» притворяются уложенные в лодочку из белого золота три камня — «подушка» и два круглых по бокам.
MIUZ Diamonds
Перстень MIUZ Diamonds
Чтобы почивать по-царски, требуется подушка не маленькая анатомическая, а большая сапфировая. В Miuz Diamonds это понимают. Перстень из коллекции Royal возвышается над остальными украшениями MIUZ Diamonds, как и пристало его величеству. Предъявлять права на престол этому внушительному кольцу в принципе не обязательно: в его пользу без слов свидетельствуют королевский синий оттенок (а значит, титан и железо в характере!), шесть с лишним карат веса центрального камня, огранка «кушон» (она же «подушка»!), повторяющая форму ложемента для короны и державы, а также 16 гвардейцев-багетов и 110 круглых бриллиантов в качестве группы поддержки.
Russkaya Skazka
Серьги Russkaya Skazka
Серебряные серьги-колокола с темно-синей эмалью и черными агатами — декорация петербургского низкого неба в ювелирной экранизации незавершенной повести Пушкина «Египетские ночи» от Russkaya Skazka.
Maxim Demidov
Любой предмет с названием «Розовый ангел» отправляется на полку подарков ко Дню влюбленных. А кольцо Maxim Demidov с этим никнеймом, где турмалин весом в 3,75 карат опаляет бриллиантово-сапфировые «крылья», — сразу в сердечко.
Рarure Atelier
Ставим все на «Пиковую даму» в Parure Atelier! Кажется, мы стали забывать! Карты — это не только орудие труда тарологов, но и опробованный в веках способ весело провести время (и/или проиграть состояние). Ювелиры петербургского Parure Atelier любезно напоминают об этом коллекцией, изданной специально к премьере балета «Пиковая дама» в Большом театре. Носить на себе пусеты с рубинами и бриллиантами буквально всех мастей можно без оглядки на их тайное значение: в колоде из 52 карт червовый и пиковый туз вместе — это всего лишь предсказание большого кутежа. А явление самой дамы в обвесе из десяти карат гранатов на броши-шандельере — исключительно к удаче.
Feliksov Diamonds
Столетие рождения стиля ар-деко ювелиры Feliksov Diamonds отмечают соответствующе: изумруды внушительного размера на герметичных серьгах оттеняют бриллиантами и белым золотом.
Sasonko
В коллекции Михаила Шемякина для Sasonko «Собака.ru» нашла лучший талисман на этот (и на любой другой!) год. Апгрейд понятия «оберег» от художника мирового масштаба Михаила Шемякина и ювелирного дома Sasonko выглядит как большой (52 миллиметра высотой!) подвес «Рука защиты» из стерлингового серебра в карнавальной плиссированной манжете с золочением. Традиционный мавританский амулет «хамса» сложили в рок-н-ролльную «козу», обеспечив носителю двойную прошивку от сглаза. История и ничего больше: отпугивающий все плохое итальянский жест mano cornuto лидер Black Sabbath Ронни Джеймс Дио протащил на метал-сцену в конце 1970-х под влиянием суеверной нонны, сделав его заодно символом рок-музыки.
Roman Nikonov
Это и было наше веленье: щука на кольце Roman Nikonov поймала и прижала серебряным хвостом к голове чистейший бриллиант.
UNOde50
Браслет UNOde50 Beloved с шармом-сердцем заклинает на лучший мэтч в приложениях знакомств, но главное — помогает не стрессовать в процессе: 18 посеребренных бусин совпадают по мануалу с буддистскими четками.
Текст: Алла Шарандина, Неля Валиева
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